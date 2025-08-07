Programul Rabla, un sprijin esențial pentru românii care doresc să-și schimbe mașina veche cu una nouă, se întoarce cu modificări importante. Autoritățile pregătesc lansarea sesiunii din 2025, dar cu un buget mult redus și reguli mai stricte. Numai persoanele fizice vor putea aplica, iar sumele oferite diferă față de anii anteriori. În ciuda ajustărilor, interesul pentru acest program rămâne ridicat, mai ales în contextul în care achiziția unui autoturism nou este tot mai dificilă din cauza creșterii prețurilor.

Reluarea programului Rabla este estimată pentru începutul lunii septembrie, conform declarațiilor recente ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Cu toate acestea, ediția din 2025 va avea ca beneficiari exclusivi doar persoanele fizice, fiind eliminate celelalte categorii de cumpărători.

Această decizie vine ca urmare a ajustărilor bugetare impuse de Guvern, care încearcă să gestioneze presiunile economice actuale. Astfel, firmele, instituțiile publice sau alți actori economici nu vor mai putea accesa fondurile oferite în cadrul acestui program.

Fondurile alocate pentru acest program au fost diminuate considerabil, de la 600 de milioane de lei la doar 200 de milioane de lei. Această scădere masivă afectează direct valoarea ecotichetelor, în special cele oferite pentru achiziționarea mașinilor electrice. Ministrul Mediului a confirmat că va exista o reevaluare a sumelor oferite, în condițiile unei piețe auto deja afectate de incertitudini.

„E adevărat că valoarea primei influențează puterea de cumpărare, influențează ce mașini se pot vinde și ce mașini nu se vând. Dar, mai mult de atât, a creat o stare de instabilitate și de incertitudine în piață cum nu a fost niciodată după 1989 încoace. Dacă reduci bugetul de la 600 de milioane la 200 de milioane de lei, nu mai ai suficienți bani și atunci reduci valoarea primei de casare. Dar, din păcate, nici astăzi, niciuna dintre informațiile prezentate în spațiul public nu este susținută și validată cu documente”, a declarat Ciprian Cherciu (ECO DRIVE) pentru ProMotor.

În noua formulă a programului Rabla, tichetele acordate pentru mașinile cu motorizare termică și hibride rămân la valorile anterioare.

Astfel, cumpărătorii vor primi 10.000 de lei pentru un vehicul cu motor termic și 12.000 de lei pentru unul hibrid. Pentru modelele PHEV (plug-in hybrid), subvenția ajunge la 15.000 de lei. În schimb, pentru mașinile electrice, suma se va reduce comparativ cu edițiile anterioare.

Până acum, ecotichetul pentru un vehicul pur electric era de 37.000 de lei, echivalentul a 7.500 de euro. Această valoare a fost stabilită după ce, în 2024, s-a ajuns la un minim de 5.000 de euro. În condițiile bugetului restrâns, este foarte posibil ca suma acordată pentru achiziționarea unei mașini electrice să se reîntoarcă la nivelul redus din anii trecuți.

Începând cu sesiunea de anul viitor, vehiculele cu motorizare diesel nu vor mai fi eligibile pentru a fi achiziționate în cadrul programului Rabla.

Această modificare vizează accelerarea tranziției către soluții de mobilitate mai puțin poluante. Autoritățile își propun astfel să reducă emisiile nocive și să alinieze România la strategiile europene privind transportul verde.

Pentru ca o mașină să fie acceptată în programul Rabla, aceasta trebuie să aibă cel puțin șase ani vechime.

Regula se aplică indiferent de câți proprietari a avut mașina sau de durata în care a fost înregistrată pe numele actualului deținător. Criteriul central rămâne anul de fabricație al autovehiculului.

Persoanele fizice care nu dețin o mașină veche pot totuși participa în program, folosindu-se de tichetul obținut de altcineva.

Ghidul oficial prevede că un tichet poate fi cedat, cu condiția ca cedentul să îndeplinească toate formalitățile privind casarea. Așadar, mașina predată trebuie să fie în proprietatea unei persoane care acceptă să transfere dreptul asupra tichetului.

Conform procedurii stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu, este necesară semnarea unei declarații din partea cedentului, care atestă că predă o mașină uzată în beneficiul solicitantului. După obținerea tichetului, acesta rămâne valabil pentru o perioadă de 30 de zile de la emiterea sa oficială.

Piața auto din România ar putea fi influențată semnificativ de aceste schimbări, în special în ceea ce privește tranzacțiile cu mașini rulate. Reducerea subvențiilor sau excluderea unor categorii de cumpărători ar putea menține numărul de vânzări de autoturisme second-hand la un nivel ridicat.

„Cu siguranță, numărul de mașini vândute în România – noi și SH – se va păstra relativ constant. Numărul de mașini vândute în România și noi și SH este influențat de starea economică a țării, dacă vorbim de scăderi sau creșteri. Odată cu scăderea voucherelor sau eliminarea programului Rabla a numărului de mașini SH, care înseamnă, de fapt, mai multe consecințe. Pe de-o parte, dincolo de faptul că nu vom atinge niște obiective care țin de poluare, iar aici sunt două aspecte – emisiile de CO2, care afectează încălzirea globală – dar mai important, aș spune, pentru România, emisiile de substanțe toxice din orașe: oxizi de azot, microparticule, și așa mai departe, pentru care România este pe punctul de a intra în procedură de infringement”, a explicat Ciprian Cherciu.

Un alt efect negativ ar putea apărea în zona veniturilor bugetare. Creșterea tranzacțiilor cu mașini second-hand, în detrimentul celor noi, înseamnă mai puțini bani colectați de la dealeri auto, ale căror activități sunt fiscalizate integral. În plus, intensificarea circulației mașinilor vechi pe șosele ar putea agrava nivelul de poluare în marile orașe.