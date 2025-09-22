România se află în siguranță sub protecția NATO, iar zvonurile despre un posibil atac din partea Rusiei nu au baze reale, a declarat Ionuț Moșteanu la Antena 3 CNN. Potrivit acestuia, Rusia nu dispune de resursele militare necesare pentru a deschide un nou front împotriva Alianței.

Ionuț Moșteanu a subliniat că țara noastră beneficiază de sprijinul celei mai puternice alianțe militare din lume, iar atât NATO, cât și serviciile de informații românești au capacități de monitorizare foarte avansate.

„Nu avem de ce să ne facem griji. Rusia nu poate să atace NATO. Gândiți-vă că abia reușesc să țină linia frontului cu Ucraina. NATO e cea mai mare putere militară. Dacă mai deschid un front, ce mai aduc pe frontul ăla? De unde îl iau?”, a declarat Moșteanu.

El a mai precizat că zvonurile despre un atac trebuie privite cu scepticism, deoarece situația militară reală arată că Rusia este deja epuizată pe frontul ucrainean, în timp ce NATO dispune de avioane, echipamente și trupe numeroase pe flancul estic.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat asigurări că România deține „toate procedurile și toate capabilitățile” necesare pentru a reacționa dacă avioane rusești ar pătrunde în spațiul aerian al țării.

Luni seară, la Antena 3, Moșteanu a explicat că autoritățile române mențin legături constante cu aliații NATO, astfel încât să fie avertizate din timp în cazul unei intruziuni, iar avioanele de luptă ale Alianței vor interveni conform procedurilor stabilite.

„Noi suntem în legătură cu aliaţii NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele ruseşti – n.r.) au muşcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la Bucureşti şi mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost ameninţări directe. Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi, să se ridice de la sol, se şi ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor. (Avioanele care intră în spaţiul aerian românesc – n.r.) vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există paşii militari şi se ajunge, ultima instanţă este doborârea lor”, a explicat ministrul.

Moșteanu a menționat că aprobarea de principiu privind modul de acțiune revine ministrului Apărării, în timp ce comandantul de operațiune este responsabil de deciziile privind dronele.

De asemenea, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, programată joi, va clarifica procedurile exacte în astfel de situații.