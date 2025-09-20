Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări, sâmbătă, că România este o ţară sigură şi că apartenenţa la NATO reprezintă garanţia securităţii pentru cetăţeni. El a subliniat că, în prezent, România oferă stabilitate şi oportunităţi pentru viaţa de zi cu zi.

Oficialul a declarat că „România este o ţară sigură, o ţară căreia i s-a întâmplat cel mai bun lucru care i se putea întâmpla, cel mai bun lucru din lumea asta şi anume am intrat în NATO şi această umbrelă de apărare, această alianţă, cea mai puternică alianţă de apărare din lume, ne permite să dormim liniştiţi”.

Moşteanu a precizat că atât el, cât şi familia sa trăiesc în România şi nu intenţionează să plece:

„Eu sunt aici, toată familia mea este aici, în România şi aici vom rămâne şi îi asigur pe toţi că România este o ţară sigură”.

Totodată, ministrul a transmis un mesaj românilor aflaţi în străinătate, îndemnându-i să revină acasă, pentru că „România e un loc bun de trăit în momentul ăsta”.

Moşteanu a recunoscut că în România există încă aspecte care trebuie îmbunătăţite în modul de funcţionare a statului şi a instituţiilor. Cu toate acestea, el a subliniat că ţara rămâne un loc potrivit pentru a creşte copii şi pentru a trăi la vârsta maturităţii. Ministrul a adăugat că este bucuros să locuiască aici şi să contribuie, alături de ceilalţi, la progresul treptat al României.

„Sunt lucruri care trebuie modificate în modul în care funcţionează ţara şi instituţiile, dar una peste alta este un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti. Sunt foarte fericit că sunt aici, trăiesc aici şi contribui la paşii mici pe care îi facem împreună, iată, România noastră”, a completat el.

Ministrul Apărării a explicat că România are posibilitatea de a accesa Programul SAFE, prin care Uniunea Europeană oferă finanţare pentru achiziţii de armament şi pentru proiecte de mobilitate militară, precum drumuri, autostrăzi, căi ferate şi poduri. El a precizat că nu este vorba de fonduri nerambursabile, ci de un împrumut avantajos, pe care ţara nu l-ar fi putut obţine în alte condiţii. Totodată, Moşteanu a menţionat că printre obiective se numără şi producţia de drone.