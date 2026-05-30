Ministerul Apărării a semnat noi contracte SAFE. Armata Română va primi aproape 300 de maşini de luptă, sisteme antidronă şi nave de patrulare

Ministerul Apărării Naționale a semnat, vineri, unele dintre cele mai importante contracte de înzestrare din ultimii ani, în cadrul programului european SAFE (Security Action for Europe). Valoarea totală a acordurilor depășește 5,68 miliarde de euro, fără TVA, iar investițiile vizează achiziția de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme moderne de apărare antiaeriană și anti-dronă, nave de patrulare maritimă și muniție destinată combaterii amenințărilor aeriene. Autoritățile susțin că noile achiziții vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale României și la întărirea flancului estic al NATO.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente au fost semnate mai multe contracte finanțate prin Instrumentul SAFE, în condițiile aprobate de Parlamentul României.

Cea mai mare investiție este reprezentată de acordul-cadru încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru furnizarea a 298 de mașini de luptă ale infanteriei și vehicule derivate. Contractul are o valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA.

Programul urmărește modernizarea batalioanelor de infanterie grea ale Forțelor Terestre Române prin înlocuirea tehnicii vechi cu vehicule moderne, capabile să ofere mobilitate ridicată, protecție sporită și putere de foc adaptată cerințelor actuale de pe câmpul de luptă.

Noile vehicule vor fi utilizate în misiuni naționale și în cadrul operațiunilor desfășurate sub egida NATO, contribuind la creșterea capacității de reacție a Armatei Române în situații de criză.

Un alt contract important a fost atribuit companiei Rheinmetall Italia S.p.A., care va furniza mai multe sisteme destinate apărării împotriva dronelor și a altor amenințări aeriene.

Valoarea acordului se ridică la 981,95 milioane de euro, fără TVA. În baza acestuia, România va primi șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 și două sisteme Millenium.

Sistemele sunt destinate protejării forțelor militare, a infrastructurii strategice și a obiectivelor esențiale împotriva atacurilor aeriene și a dronelor, amenințări care au devenit tot mai prezente în conflictele moderne.

Ministerul Apărării precizează că proiectele SAFE aferente acestui contract au ca obiectiv dezvoltarea unei capacități moderne de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune, necesară pentru protejarea forțelor și echipamentelor militare aflate în zonele de operații.

În cadrul programului SAFE a fost semnat și un contract cu compania NVL B.V. & Co. KG, parte a grupului german Rheinmetall AG.

Acordul, în valoare de 920 de milioane de euro, fără TVA, prevede achiziția a două nave de patrulare maritimă și a două vedete de intervenție pentru scafandri.

Autoritățile consideră că aceste platforme navale vor avea un rol important în consolidarea securității maritime și în monitorizarea zonelor de interes strategic din Marea Neagră.

Totodată, investiția este văzută ca o contribuție directă la protejarea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO, într-un context regional marcat de tensiuni și provocări de securitate.

Ministerul Apărării a semnat și un contract cu Rheinmetall Waffe Munition GmbH pentru furnizarea produsului „Muniţie cal. 35 mm AHEAD”.

Valoarea contractului este de 449,75 milioane de euro, fără TVA, iar documentul prevede achiziția a 401.760 de lovituri de calibru 35 mm.

Acest tip de muniție este destinat combaterii țintelor aeriene și poate fi utilizat inclusiv împotriva dronelor, fenomen care a schimbat semnificativ modul de desfășurare a conflictelor militare din ultimii ani.

Potrivit MApN, proiectul are rolul de a asigura stocurile necesare pentru menținerea puterii de foc și pentru creșterea capacității de răspuns a sistemelor de apărare aflate în dotarea armatei.

Ministerul Apărării a subliniat că toate contractele au fost finalizate în termenul prevăzut de regulamentul european SAFE, respectiv până la data de 30 mai 2026.

Instituția arată că procesul de negociere și semnare a presupus parcurgerea unor etape complexe și rezolvarea unor provocări de natură procedurală și comercială.

„Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente – în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziţie în cadrul Instrumentului financiar SAFE, respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE – 30 mai 2026. Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe şi depăşirea unor dificultăţi de natură procedurală şi comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională şi în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, a transmis Ministerul Apărării.

Programul SAFE reprezintă una dintre inițiativele prin care statele europene își pot accelera investițiile în domeniul apărării, pe fondul deteriorării mediului de securitate din regiune și al necesității întăririi capacităților militare.

Prin aceste contracte, România face un nou pas în procesul de modernizare a Armatei, urmărind să își adapteze capabilitățile la noile amenințări și să își consolideze rolul în arhitectura de securitate a NATO și a Uniunii Europene.

Valoarea totală a acordurilor semnate depășește 5,68 miliarde de euro, ceea ce transformă acest pachet de investiții într-unul dintre cele mai importante programe de înzestrare militară derulate de România în ultimele decenii.