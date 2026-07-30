Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România intră în dotarea Armatei. MApN le-a recepționat

Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au fost recepționate de Ministerul Apărării Naționale. Livrarea marchează un nou pas în programul de înzestrare al Armatei României și în dezvoltarea capacităților industriei naționale de apărare. Producția de serie se desfășoară la fabrica din Mediaș, iar autoritățile estimează că majoritatea echipamentelor contractate vor fi realizate pe teritoriul țării.

Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au intrat oficial în dotarea Armatei, după ce Ministerul Apărării Naționale a recepționat primele 12 unități produse la uzina din Mediaș. Momentul marchează trecerea de la etapa livrărilor din import la producția realizată pe plan intern, în cadrul unuia dintre cele mai importante programe de înzestrare derulate în ultimii ani.

Ministerul Apărării Naționale arată că proiectul depășește obiectivul strict al achiziției de tehnică militară și urmărește dezvoltarea unei baze industriale solide pentru apărare. Prin implementarea acestui program sunt transferate tehnologii și know-how către industria românească, fiind create totodată premisele pentru apariția unor locuri de muncă înalt calificate.

Potrivit MApN, investiția se înscrie în angajamentele asumate de statele aliate la Summitul NATO de la Haga din 2025, care vizează creșterea investițiilor în domeniul apărării și consolidarea capacităților industriale ale fiecărei țări membre.

„Pe lângă livrarea de echipamente moderne, programul include transfer de tehnologie, know-how, dezvoltarea unei capacități de producție pe teritoriul României și crearea de locuri de muncă înalt calificate”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Programul este derulat în baza unui contract multianual semnat la 27 noiembrie 2024 între Ministerul Apărării Naționale și compania Otokar. Documentul prevede furnizarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate ușoare COBRA II, realizate în nouă configurații adaptate diferitelor misiuni militare.

Valoarea contractului se ridică la aproximativ 4,263 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a circa 852 de milioane de euro fără TVA. Achiziția face parte din programul de înzestrare „Autovehicule tactice blindate de tip ușor” (ATBTU), unul dintre proiectele strategice prin care Armata României urmărește modernizarea capacităților operaționale.

Până la data de 14 mai 2026, Ministerul Apărării Naționale a recepționat 276 de vehicule COBRA II. Acestea au fost livrate beneficiarilor în perioada cuprinsă între 20 decembrie 2025 și 10 martie 2026, înainte de începerea producției de serie în România.

Ministerul subliniază că programul de înzestrare nu este limitat la achiziția unor platforme militare moderne, ci reprezintă o investiție pe termen lung în consolidarea securității naționale, în dezvoltarea industriei românești de apărare și în creșterea rezilienței strategice a statului.

Începerea producției de serie la fabrica din Mediaș reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului. Primele 12 vehicule construite în România au fost deja livrate Armatei în luna iulie, iar ritmul de producție urmează să crească în perioada următoare.

Pentru anul 2026 este planificată livrarea a 216 vehicule fabricate la Mediaș. Acestea vor include și patru configurații noi, dezvoltate pentru a răspunde cerințelor operaționale stabilite în cadrul programului de înzestrare.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, obiectivul este ca până la finalizarea contractului peste 780 dintre cele 1.059 de autovehicule comandate să fie fabricate în România. Acest lucru va transforma unitatea de producție de la Mediaș într-un centru important pentru realizarea tehnicii militare destinate Armatei României.

Prin extinderea producției pe plan intern, autoritățile urmăresc atât reducerea dependenței de livrările externe, cât și dezvoltarea unei capacități industriale care să poată susține pe termen lung programele de modernizare militară și necesitățile de apărare ale României.