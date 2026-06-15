Renault intră în industria militară europeană. Grupul va produce vehicule pentru trupe și drone de luptă

Renault și grupul francez Thales au prezentat un nou vehicul militar dezvoltat pentru armata franceză și pentru viitoarele programe de înzestrare europene. Prototipul 4 TROOP a fost dezvăluit luni la salonul internațional de apărare Eurosatory, organizat în apropiere de Paris. Constructorul auto francez anunță că proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă care include și dezvoltarea de drone militare, pe fondul creșterii investițiilor europene în apărare.

Renault își extinde prezența în industria de apărare printr-un parteneriat strategic cu Thales, unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de tehnologii militare. Cele două companii au dezvoltat împreună un vehicul multi-misiune destinat forțelor terestre, proiectat pentru a răspunde noilor cerințe operaționale generate de schimbările de securitate din Europa.

Prototipul prezentat la Eurosatory integrează tehnologii dezvoltate de Thales pentru comunicații securizate, conectivitate tactică, coordonare operațională și sprijin decizional. Toate aceste sisteme sunt integrate în arhitectura electronică a vehiculului dezvoltat pe baza platformelor Renault Group.

Potrivit companiilor, vehiculul dispune de capacități avansate de procesare a datelor și poate coordona simultan drone aeriene și vehicule terestre fără pilot. Sistemele permit utilizarea sa într-o gamă extinsă de misiuni, de la recunoaștere și supraveghere până la coordonarea operațiunilor complexe desfășurate pe teren.

Noul model este conceput și ca un centru mobil de comandă complet funcțional. Configurația poate fi adaptată în funcție de nevoile fiecărei misiuni, iar platforma digitală de luptă dezvoltată de Thales oferă militarilor instrumente pentru coordonarea și gestionarea operațiunilor în timp real.

În contextul creșterii comenzilor militare la nivel european, Renault și Thales susțin că asocierea expertizei industriale a constructorului auto cu tehnologiile de apărare dezvoltate de Thales va permite producția în serie a vehiculelor într-un timp redus și la costuri optimizate.

Companiile au precizat că forțele armate vor beneficia inclusiv de rețeaua de service și de capacitățile de mentenanță ale Renault, ceea ce va reduce costurile logistice și va facilita exploatarea vehiculelor pe întreaga durată de utilizare.

Noul 4 TROOP este un vehicul 4×4 echipat cu un sistem de propulsie hibrid, proiectat pentru a combina autonomia ridicată cu posibilitatea desfășurării discrete a operațiunilor.

Potrivit Renault și Thales, vehiculul poate opera pe toate tipurile de teren și poate fi utilizat pentru sprijin decizional, recunoaștere, coordonarea trupelor, escortă, suport logistic, supravegherea obiectivelor sensibile și desfășurarea dronelor aeriene sau a vehiculelor terestre autonome.

Modelul este dotat și cu funcția Vehicle-to-Load (V2L), care îi permite să furnizeze energie electrică pentru echipamente utilizate direct în teren. Această soluție poate crește autonomia energetică a unităților militare aflate în misiune.

Constructorul francez a precizat că tehnologia dezvoltată pentru acest program poate fi integrată pe mai multe vehicule din gama Renault Group, inclusiv pe SUV-uri și vehicule utilitare.

Reprezentanții celor două companii susțin că noua platformă va permite integrarea rapidă în sistemele de comandă deja utilizate de armatele occidentale și va asigura interoperabilitatea necesară în operațiunile desfășurate atât în Franța, cât și în afara teritoriului național.

Vehiculul 4 TROOP beneficiază de principalele soluții dezvoltate de Thales pentru conceptul de luptă colaborativă destinat forțelor terestre.

Acestea includ comunicații securizate, conectivitate tactică, coordonarea informațiilor provenite de la senzori multipli, precum și sisteme de supraveghere și protecție operațională.

Platforma digitală de luptă și toate soluțiile informatice integrate respectă standardele de conectivitate și securitate cibernetică impuse de armatele moderne, facilitând implementarea rapidă a noilor vehicule în cadrul unităților operative.

Referindu-se la obiectivele programului, Franck Naro, vicepreședinte pentru proiecte și operațiuni vehicule în cadrul Renault Group, a explicat că noul vehicul răspunde direct cerințelor actuale ale forțelor armate.

„Prin VCMR, care valorifică gama extinsă de platforme ale Renault Group, explorăm o abordare pragmatică și suverană a mobilității operaționale pentru a răspunde rapid noilor cerințe ale forțelor armate și pentru a îmbunătăți capacitatea de anticipare a evoluțiilor și de acțiune în teatrul de operații. Bazându-ne pe platforme civile deja testate și pe capacitatea noastră industrială de producție, propunem o soluție agilă și rezilientă, care poate fi mobilizată imediat”, a declarat acesta.

Pe lângă proiectul vehiculului militar, Renault continuă dezvoltarea unei drone aeriene în colaborare cu producătorul francez Turgis Gaillard, în cadrul unui program susținut de Ministerul Apărării din Franța.

Compania a anunțat anterior că participă la mai multe proiecte destinate consolidării capacităților de apărare europene, iar programul de dezvoltare a dronelor reprezintă una dintre direcțiile strategice asumate în ultimii ani.

Primul prototip al dronei aflate în dezvoltare este programat să efectueze zborul inaugural înainte de finalul acestui an. Informația a fost confirmată săptămâna trecută de Francois Provost, directorul Renault.

Referindu-se la viteza de dezvoltare a proiectului, acesta a subliniat avantajele pe care industria auto le poate aduce în sectorul militar.

„Acesta este și avantajul industriei auto: nu ne ia 30 de ani să realizăm ceva, o vom face în 12 luni”, a spus el într-un interviu.

La rândul său, Christophe Salomon, vicepreședinte executiv al diviziei de comunicații securizate și sisteme informatice din cadrul Thales, a explicat că noul vehicul reprezintă mai mult decât o simplă modernizare tehnologică.