Plan surpriză la fabrica Nissan Oppama: ce urmează să producă
SURSA FOTO: Dreamstime/România îşi adaptează apărarea împotriva dronelor. Nicușor Dan Sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie și vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos
Anduril Industries poartă discuții pentru preluarea fabricii Oppama a Nissan Motor, aflată în apropiere de Tokyo, într-un proiect care ar putea duce la dezvoltarea producției de drone militare în Japonia. Informațiile provin de la trei surse citate de Reuters, care precizează că negocierile sunt încă în desfășurare și nu a fost luată o decizie finală.
Anduril discută preluarea unei fabrici Nissan pentru producția de drone militare
O eventuală tranzacție ar putea transforma un amplasament industrial cu o istorie importantă în industria auto japoneză într-un centru dedicat tehnologiilor de apărare. Discuțiile au loc pe fondul interesului tot mai mare al Japoniei pentru consolidarea sectorului de securitate, într-un context regional tensionat.
Posibile evoluții în zona Strâmtoarea Taiwan sunt privite ca un factor de risc major, iar autoritățile de la Tokyo analizează extinderea capacităților de producție militară. În același timp, China, care consideră Taiwanul parte a teritoriului său, nu exclude utilizarea forței pentru a-și impune controlul asupra insulei.
O astfel de transformare industrială ar putea genera dezbateri în Japonia, unde politica postbelică a fost marcată de o abordare prudentă față de militarizare. Conversia unei foste fabrici auto într-o unitate de producție pentru echipamente militare ridică întrebări legate de direcția industriei de apărare și de implicarea companiilor străine în acest sector.
Istoria fabricii Oppama și planurile Nissan
Guvernul condus de Sanae Takaichi pregătește o nouă strategie de securitate care ar putea accelera investițiile în drone, muniții și alte echipamente militare. Această direcție este văzută ca parte a unei extinderi a capacităților industriale de apărare, în contextul riscurilor regionale în creștere.
Fabrica Oppama, deschisă în 1961, a aparținut Nissan Motor și a produs de-a lungul timpului aproximativ 18 milioane de vehicule. Tot aici a fost fabricat în 2010 modelul leaf, primul automobil electric de serie al companiei, un moment important în tranziția către mobilitatea electrică.
În ultimii ani, nissan a anunțat planuri de închidere a uzinei în 2028, ca parte a unui program de reducere a capacității globale de producție cu aproximativ un milion de unități. Aproximativ 2.400 de angajați sunt vizați de relocări către alte unități din Japonia, iar situl include facilități de cercetare, testare și infrastructură portuară extinsă.
Industria auto japoneză, în fața unei posibile reconversii
Anduril Industries analizează utilizarea amplasamentului pentru producția de drone și alte sisteme de apărare, însă nu a stabilit încă necesarul exact de spațiu. Sursele indică faptul că o eventuală investiție ar depinde și de obținerea unor contracte din partea forțelor armate japoneze, necesare pentru justificarea economică a proiectului.
Pe piața dronelor din Japonia există un interes tot mai mare, inclusiv din partea unor companii din Ucraina care promovează tehnologii testate în conflictul cu Rusia.
Anduril a transmis că nu comentează „speculațiile de piață”, dar confirmă că explorează oportunități de producție locală în Japonia. Nissan nu a confirmat existența unor negocieri privind viitorul fabricii Oppama și a precizat că nu a fost luată o decizie finală.
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