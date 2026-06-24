Capitala zmeurei din Europa care alimentează piețe din SUA și Japonia

Orașul Arilje din Serbia este recunoscut la nivel național drept „capitala zmeurei”, iar produsele agricole de aici ajung pe piețe internaționale, inclusiv în Statele Unite și Japonia. Zona și împrejurimile sale sunt incluse constant în fluxurile de export de fructe de pădure, într-un context în care Serbia se află printre principalii trei exportatori globali de zmeură.

În comunitatea locală, activitatea este puternic legată de acest sector, iar producția are o contribuție semnificativă la exporturile țării. „Ne naștem, trăim și murim cu zmeură”, a spus Mileta Pilcevic, care conduce o asociație locală de producători de zmeură. „Arilje este unic în lume. Nu poți găsi un loc mai mic cu o concentrație atât de mare de producție de zmeură.”

Peisajul deluros din regiune și clima locală sunt considerate favorabile pentru cultivarea zmeurei, ceea ce a consolidat în timp profilul agricol al zonei. Fructele sunt cultivate fără utilizarea substanțelor chimice și sunt recoltate manual, proces descris de producători drept esențial pentru calitatea finală.

Activitatea este percepută ca una solicitantă, în special din cauza variabilității condițiilor meteorologice și a incertitudinilor legate de prețurile de achiziție. În multe cazuri, plantațiile sunt gestionate ca afaceri de familie, transmise din generație în generație.

Cu o populație de aproximativ 17.000 de locuitori și situat la circa 170 de kilometri de capitala Belgrad, Arilje este responsabil pentru o parte semnificativă din exporturile de zmeură ale Serbiei, estimată la aproximativ o cincime.

Producția anuală a câmpurilor din zonă este cuprinsă, în medie, între 15.000 și 20.000 de tone. Potrivit producătorilor, un ciclu complet de dezvoltare al unei plantații de zmeură necesită cel puțin doi ani, iar fructul rămâne sensibil pe tot parcursul procesului de creștere. „Nu trebuie făcut nimic cu mașini sau substanțe chimice”, a spus Pilcevic.

Campania de recoltare începe la începutul verii, perioadă în care în zonă ajung muncitori sezonieri, inclusiv din afara Serbiei. Printre aceștia se numără persoane venite din India și din alte regiuni ale Asiei de Sud, potrivit producătorilor locali.

Activitățile din plantații presupun lucrări manuale constante, de la îndepărtarea buruienilor până la recoltarea propriu-zisă, realizată în condiții dificile din cauza expunerii la soare. „Culesul propriu-zis „este dificil doar din cauza soarelui”, a spus Nada Marinkovic, locuitoare din zonă.

Aproximativ 90% din producția de zmeură a Serbiei este exportată sub formă congelată, în timp ce restul este comercializată pe piața internă. O parte dintre producători au dezvoltat și canale de vânzare directă online pentru fructe și sucuri naturale.

Zmeura congelată este utilizată în principal în Europa, în industria alimentară, inclusiv pentru produse de retail, gemuri, iaurturi și patiserie. Pentru anul în curs, estimările indică o scădere a recoltei cu 20-30%, pe fondul secetei din anul precedent.

Producătorii atrag atenția asupra impactului vremii extreme și al schimbărilor climatice, dar și asupra instabilității prețurilor de achiziție. „Nu este treaba noastră să fim pe drum, ci în livadă”, a spus Pilcevic. „Dar, credeți-mă când vă spun că vom fi pe drum dacă va trebui.”