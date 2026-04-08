În anul 2026, piața agricolă întâmpină gospodarii cu o ofertă diversificată de răsaduri, atât în ceea ce privește legumele, cât și fructele și plantele ornamentale.

În sectorul legumicol, prețurile pentru firul de răsad se situează între 1,5 lei, 2 lei și 3 lei, în funcție de specie și soi. Din această categorie fac parte ardei gras, ardei iute, ardei kapia, castraveți, conopidă, dovleci, fasole aurie, gogoșar, pepeni (lubeniță), porumb zaharat, roșii, țelină, varză albă și vinete, toate fiind disponibile pentru plantare.

Segmentul fructelor aduce soluții moderne pentru grădinile de mici dimensiuni și pentru spațiile comerciale. Căpșunile dintr-un soi productiv remontant, care produc fructe pe tot parcursul anului, sunt comercializate la ghiveci cu prețuri cuprinse între 5 și 7 lei. Totodată, amatorii de fructe de pădure pot achiziționa fire de zmeură la prețul accesibil de 1,5 lei.

răsad preț Ardei gras 1,5 – 3 lei/fir Ardei iute 1,5 – 3 lei/fir Ardei kapia 1,5 – 3 lei/fir Castraveți 1,5 – 3 lei/fir Conopidă 1,5 – 3 lei/fir Dovleci 1,5 – 3 lei/fir Fasole aurie 1,5 – 3 lei/fir Gogoșar 1,5 – 3 lei/fir Pepeni (lubeniță) 1,5 – 3 lei/fir Porumb zaharat 1,5 – 3 lei/fir Roșii 1,5 – 3 lei/fir Țelină 1,5 – 3 lei/fir Varză albă 1,5 – 3 lei/fir Vinete 1,5 – 3 lei/fir Căpșuni remontante (la ghiveci) 5 – 7 lei/ghiveci Zmeură 1,5 lei/fir Viță de vie soiul Avatar 120 lei/buc

Un produs remarcabil în oferta din acest an este vița de vie din soiul Avatar, comercializată la prețul de 120 de lei. Acest soi se evidențiază printr-o perioadă de coacere timpurie, între 15 august și 25 august, și prin caracteristicile deosebite: strugurii au pulpă cărnoasă și crocantă, ciorchinii cântăresc între 500 de grame și 1000 de grame, iar boabele au dimensiuni de aproximativ 60×20 mm și o greutate de 10 grame.

Planta prezintă o rezistență la îngheț de până la -22°C și o forță de creștere viguroasă, asigurând o productivitate mare, cu rod bogat în fiecare an. Este un soi fără semințe (kishmish), de culoare albastru închis, selecționat în SUA.

Pentru cei care doresc să își înfrumusețeze grădinile, sectorul floral oferă opțiuni variate. Mușcatele tinere aflate în primul an, disponibile în nuanțe de roșu, alb sau roz, precum și petuniile curgătoare, pot fi achiziționate cu 20 de lei ghiveciul. Grădinile pot fi completate cu panseluțe de diverse culori la doar 1,5 lei rădăcina și cu trandafiri cu rădăcină liberă la prețul de 10 le bucata.

Pentru structurile perene, cumpărătorii pot opta pentru butași de liliac la 25 lei bucata.