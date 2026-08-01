Zelenski îi cere lui Trump acces extins la Starlink pentru atacuri în Rusia. Solicitarea transmisă și lui Elon Musk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, încearcă să obțină sprijinul administrației americane pentru extinderea utilizării sistemului de comunicații prin satelit Starlink, controlat de compania lui Elon Musk. Potrivit unor surse citate de Associated Press, liderul ucrainean i-a cerut direct președintelui american Donald Trump să faciliteze obținerea acordului necesar pentru ca armata ucraineană să poată utiliza Starlink și în sprijinul atacurilor desfășurate pe teritoriul Rusiei.

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, solicitarea a fost formulată în timpul unei întâlniri desfășurate în Biroul Oval, cu prilejul vizitei fulger pe care Volodimir Zelenski a efectuat-o la Washington în această săptămână.

Surse familiarizate cu discuțiile afirmă că liderul ucrainean i-a prezentat personal lui Donald Trump propunerea privind extinderea utilizării sistemului Starlink.

Ulterior, Zelenski ar fi abordat același subiect și în cadrul întâlnirilor avute cu parlamentari americani pe Capitol Hill, explicând că dorește ca tehnologia furnizată de Starlink să contribuie la ghidarea atacurilor efectuate asupra unor ținte aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Potrivit acelorași surse, președintele american nu și-a exprimat un angajament privind acceptarea solicitării.

Demersul autorităților ucrainene vine într-un moment în care Kievul încearcă să găsească soluții pentru consolidarea capacității de apărare împotriva atacurilor rusești.

Potrivit Associated Press, Ucraina caută modalități de a reduce dependența de sistemele americane Patriot, utilizate pentru interceptarea rachetelor și dronelor lansate de Rusia.

În același timp, stocurile de interceptoare sunt tot mai limitate, pe fondul cererii crescute generate și de conflictul din Orientul Mijlociu.

În acest context, sursa citată notează că Donald Trump pare să fi renunțat, cel puțin pentru moment, la angajamentul exprimat recent privind acordarea unei licențe care ar fi permis Ucrainei să producă interceptoare Patriot.

Rețeaua de comunicații prin satelit Starlink a devenit una dintre componentele esențiale ale infrastructurii militare și civile ucrainene încă din primele luni ale războiului.

Elon Musk a permis utilizarea serviciului pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în regiunile ocupate de Rusia, însă utilizarea sistemului pentru operațiuni desfășurate în interiorul Federației Ruse este restricționată.

Potrivit Associated Press, Volodimir Zelenski încearcă de mai multe săptămâni să convingă oficialii americani să sprijine extinderea acestor limite.

Casa Albă, Ambasada Ucrainei la Washington și reprezentanții SpaceX nu au comentat până în prezent informațiile privind solicitarea adresată administrației americane.

Publicația The Atlantic a relatat anterior despre eforturile Kievului de a obține acordul lui Elon Musk pentru utilizarea extinsă a sistemului Starlink.

Extinderea utilizării sistemului Starlink în operațiuni desfășurate pe teritoriul Rusiei ar putea avea consecințe inclusiv asupra infrastructurii spațiale operate de SpaceX.

Associated Press amintește că, în decembrie, două servicii de informații din state membre NATO au evaluat posibilitatea ca Rusia să dezvolte o armă antisatelit destinată atacării constelației Starlink.

Potrivit informațiilor citate atunci de agenția americană, arma ar urmări să creeze nori de șrapnel pe orbită, capabili să afecteze sateliții utilizați pentru furnizarea serviciilor de comunicații.

În acest context, orice extindere a rolului Starlink în conflictul ruso-ucrainean ar putea aduce noi provocări de securitate atât pentru compania SpaceX, cât și pentru infrastructura sa orbitală.