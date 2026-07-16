Pe ce a dat Elon Musk un miliard de dolari? Legătura dintre turbine, gaze naturale și inteligența artificială

Elon Musk a făcut o achiziție discretă de aproximativ 1 miliard de dolari prin SpaceX, compania aerospațială pe care o conduce, prin preluarea APR Energy, o firmă specializată în echipamente de producere a energiei.

Mișcarea are loc într-un moment în care dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială generează o cerere tot mai mare de electricitate. Elon Musk, care conduce și Tesla, a construit de-a lungul anilor companii implicate în domenii precum vehicule electrice, energie regenerabilă și explorare spațială.

Tesla a cumpărat în 2016 compania SolarCity și a lansat ulterior tehnologii pentru acoperișuri solare, încercând să extindă utilizarea energiei regenerabile.

Achiziția APR Energy ridică însă întrebări despre strategia energetică a SpaceX, deoarece compania investește acum într-o infrastructură bazată pe turbine cu gaz și motoare diesel pentru alimentarea centrelor sale de date.

Documentele publice ale SpaceX descriu energia solară drept o componentă importantă pentru viitorul industriei spațiale. În prospectul S-1 al companiei, SpaceX afirmă că „Soarele conține aproximativ 99,8% din energia sistemului solar și, prin urmare, credem că este singura soluție cu adevărat scalabilă la constrângerile energetice terestre în era inteligenței artificiale”.

În același timp, compania arată că centrele sale de date se bazează în prezent pe surse convenționale de energie. Centrul de date Colossus II, amplasat la granița dintre Tennessee și Mississippi, este proiectat să utilizeze gaze naturale pentru alimentarea operațiunilor.

Prospectul SpaceX precizează că firma se bazează „în mod semnificativ” „pe tehnologia gazelor naturale și a turbinelor cu gaze pentru a alimenta operațiunile centrelor noastre de date”.

Documentul menționează, de asemenea, că extinderea infrastructurii companiei depinde parțial de accesul constant la gaze naturale disponibile la costuri eficiente și de existența turbinelor cu gaze și a echipamentelor necesare.

Achiziția SpaceX nu vizează o centrală electrică tradițională, ci compania APR Energy din Jacksonville, care operează turbine pe gaz de dimensiuni reduse și motoare diesel instalate pe platforme mobile.

Avantajul acestor echipamente este viteza de instalare. Unitățile pot fi amplasate într-un timp scurt, fără procedurile complexe asociate construirii unei centrale permanente.

SpaceX consideră aceste echipamente drept unități mobile temporare și susține că acestea nu intră sub anumite cerințe de autorizare privind emisiile în Mississippi. Poziția companiei este contestată de organizațiile Centrul de Drept al Mediului Sudic și Earthjustice, care au intentat un proces în luna iunie.

Reprezentanții organizațiilor susțin că echipamentele nu pot fi considerate temporare dacă rămân permanent în aceeași locație. Ei contestă utilizarea acestor unități pentru alimentarea infrastructurii SpaceX pe termen lung.

Până acum, SpaceX a instalat 59 de astfel de unități de alimentare. Potrivit criticilor, acestea ar putea genera împreună aproximativ 2.500 de tone de oxid de azot anual, chiar dacă fiecare unitate individuală ar rămâne sub limita de 100 de tone prevăzută pentru anumite turbine care nu necesită autorizare.

Centrele de date dedicate inteligenței artificiale necesită cantități foarte mari de energie, iar extinderea acestor infrastructuri pune presiune asupra surselor disponibile de alimentare.

Investiția în propriile capacități energetice poate reduce riscul unor întreruperi sau al unor creșteri de costuri pentru SpaceX. Totuși, compania estimează că va avea nevoie și de sprijinul rețelelor electrice locale pentru a completa producția realizată prin gaze naturale. În prospect, SpaceX precizează că va finanța această capacitate suplimentară prin intermediul „partenerilor săi locali de utilități”.

Situația juridică a unităților mobile de alimentare rămâne însă deschisă. Departamentul de Justiție și Departamentul Apărării din Statele Unite s-au opus opririi acestor instalații, argumentând că o întrerupere ar putea afecta aspecte legate de securitatea națională, inclusiv utilizarea tehnologiei Grok de către armată.

SpaceX notează în documentele sale că „rezultatul acestor acțiuni legale este incert”. Schimbările politice viitoare ar putea influența modul în care sunt reglementate aceste surse de energie și ar putea modifica planurile companiei.

Achiziția APR Energy arată direcția aleasă de SpaceX pentru susținerea dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială, bazată pe o combinație între energie provenită din gaze naturale, echipamente mobile și extinderea capacităților electrice disponibile.