De ce vrea Nuclearelectrica să vândă energie până în 2046. Miza este uriașă

Nuclearelectrica pregătește contracte de vânzare a energiei pe 20 de ani pentru finanțarea retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă

Acționarii Nuclearelectrica (SNN) au aprobat strategia de comercializare a energiei electrice pe termen foarte lung, prin contracte directe, măsură destinată susținerii finanțării proiectului de retehnologizare a Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Compania își propune să încheie contracte cu o durată de 20 de ani, cu livrări programate să înceapă în 2027, astfel încât să faciliteze accesul la finanțarea necesară pentru proiectul de retehnologizare a reactorului. Perioada vizată pentru exploatarea după finalizarea lucrărilor este de 16 ani.

Potrivit informațiilor prezentate de societate, perioada de livrare va fi cuprinsă între 1 ianuarie 2027 și 31 decembrie 2046. Contractele vor fi atribuite prin licitații organizate pe platforma Bursei Române de Mărfuri (BRM), opțiune aleasă și datorită costurilor reduse de tranzacționare comparativ cu alte platforme existente pe piață, informează economica.net.

Nuclearelectrica precizează că tranzacțiile se vor desfășura prin BRM, unde comisionul este de un ban pentru fiecare MWh și este suportat exclusiv de cumpărător. Comparativ, pe platforma OPCOM, comisionul este de cinci bani/MWh și se aplică atât cumpărătorului, cât și vânzătorului.

Prețul energiei va fi raportat la evoluția pieței pentru ziua următoare (PZU), fiind ajustat printr-o formulă stabilită contractual. Totodată, documentația prevede existența unor limite minime și maxime de preț, de tip FLOOR și CAP.

Pachetul de contractare are în vedere semnarea unor acorduri de tip PPA, bazate pe un contract standard, prin care Nuclearelectrica va comercializa o cantitate de energie echivalentă unei puteri constante de 400 MW pe întreaga perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2027 și 31 decembrie 2046. Cantitatea de energie destinată licitațiilor va fi împărțită în mai multe loturi, pentru a permite atribuirea contractelor în condițiile stabilite de companie.

„Cantitatea ce urmează să fie licitată este de 400 MW cu livrare în bandă și împărțită în fracții de câte 3×100 MW și 2×50 MW fiecare. Cantitatea aleasă are legătură cu valoarea contractului care depășește valoarea lucrărilor de RTH (pentru cantitatea minimă contractuală anuală și fără inflație adăugată, valoarea minimă a contractelor cu o livrare de 20 de ani este de aprox. 5,6 mld. EURO).

Cantitatea totală livrată poate varia de la un an la altul datorită celor două opțiuni de nelivrare pentru vânzător, pentru a securiza riscul de piață în perioadele de opriri planificate (45 de zile/an) și pentru opriri neplanificate (10 zile/an) specifice tehnologiei CANDU.

Prețul final de vânzare pentru fiecare an de livrare se determină pe baza mediei aritmetice ponderate a prețurilor din piață, care se ajustează conform Anexei 1. Acest preț contractual nu poate fi mai mic decât prețul FLOOR (preț care rezultă în urma licitației pe platforma de tranzacționare) și nici mai mare decât prețul CAP (preț care este rezultat aplicând formula din anexă).

Ajustarea prețului față de media prețurilor din piață este necesară pentru a crește atractivitatea produsului cu livrare pentru 20 de ani, având în vedere transferul riscului de piață către cumpărător prin prețul minim garantat (FLOOR).

Prețul ce se va supune licitației publice de vânzare este prețul FLOOR și va fi fix pentru primul an, apoi acesta va fi indexat anual cu inflația zonei EURO”, arată compania.

Documentația mai arată că mecanismul contractual este construit astfel încât să ofere predictibilitate atât din perspectiva prețului, cât și a cantităților livrate, luând în calcul particularitățile funcționării tehnologiei CANDU și perioadele necesare pentru opririle programate sau neplanificate ale reactorului.

Valoarea totală estimată a proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă depășește 20,8 miliarde de lei.

Potrivit datelor prezentate de Nuclearelectrica, până la sfârșitul anului 2025 au fost cheltuite aproximativ 3 miliarde de lei pentru implementarea proiectului. Pentru anul 2026, compania estimează un necesar de finanțare de 2,84 miliarde de lei, sumă destinată continuării lucrărilor de retehnologizare.

Strategia aprobată de acționari urmărește utilizarea contractelor de vânzare pe termen lung ca instrument de susținere a finanțării acestui proiect de investiții, prin asigurarea unor venituri predictibile pe durata derulării contractelor.