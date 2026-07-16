Nuclearelectrica continuă proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Acționarii au respins reevaluarea strategiei SMR

Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești merge mai departe în forma aprobată în 2022, după ce acționarii Nuclearelectrica au respins propunerea de reevaluare a strategiei de implementare. Compania anunță că va continua negocierile cu NuScale și discuțiile cu autoritățile pentru îndeplinirea condițiilor necesare investiției.

Nuclearelectrica a anunțat că a luat act de hotărârea adoptată de acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare din 15 iulie 2026, inclusiv de votul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, prin care a fost respinsă propunerea de inițiere a unei analize privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobată în 2022.

Compania propusese extinderea analizei asupra altor tehnologii SMR și evaluarea unor amplasamente suplimentare, în eventualitatea dezvoltării unor proiecte similare în viitor.

Potrivit Nuclearelectrica, scopul demersului era realizarea unei comparații între mai multe tehnologii și scenarii de dezvoltare, ținând cont de evoluțiile tehnologice recente, pentru ca viitoarele decizii să fie luate pe baza unei analize cât mai complete.

Întrucât propunerea a fost respinsă, proiectul reactoarelor modulare mici va continua în baza strategiei aprobate în septembrie 2022.

Nuclearelectrica și compania de proiect RoPower Nuclear au anunțat că vor continua demersurile aprobate de acționari în februarie 2026 pentru a ajunge la un acord comercial cu NuScale privind condițiile de achiziție a modulelor SMR și semnarea acordului-cadru.

În paralel, cele două companii vor continua discuțiile cu reprezentanții statului român pentru îndeplinirea celorlalte condiții necesare adoptării Deciziei Finale de Investiții (FID), unele dintre acestea fiind solicitate chiar de Ministerul Energiei.

Compania precizează însă că, până în prezent, discuțiile privind susținerea financiară a proiectului după adoptarea FID nu au produs rezultate concrete.

Compania subliniază că proiectul de la Doicești are statutul de First-Of-A-Kind (FOAK), fiind primul proiect de acest tip realizat la această scară și în actualul context de reglementare și de piață.

Potrivit Nuclearelectrica, acest statut presupune un nivel mai ridicat de complexitate tehnică, operațională și financiară decât în cazul unor proiecte deja replicate.

Reprezentanții companiei susțin că mecanismul propus pentru adoptarea Deciziei Finale de Investiții era esențial pentru gestionarea riscurilor specifice unui astfel de proiect, în condițiile în care nu există încă un istoric de operare sau o bază comercială consolidată pentru această tehnologie.

Totodată, compania afirmă că obiectivul urmărit a fost verificarea robustă a tehnologiei atât din punct de vedere tehnic, cât și operațional și financiar, cu asumarea responsabilităților de către toate părțile implicate.