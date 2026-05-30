Reacție după criticile lui Bolojan. Nuclearelectrica și RoPower apără proiectul SMR de la Doicești: Nu sunt probleme care să oprească continuarea proiectului

Reprezentanții Nuclearelectrica și RoPower Nuclear au răspuns criticilor formulate recent de premierul Ilie Bolojan privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Aceștia susțin că problemele invocate de Guvern pot fi gestionate și că nu există obstacole tehnice care să justifice oprirea investiției. Totodată, conducerea companiilor implicate afirmă că proiectul continuă să beneficieze de sprijinul investitorilor și că România se află printre cele mai avansate state europene în implementarea acestei tehnologii.

Invitat în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, a declarat că proiectul de la Doicești reprezintă o oportunitate strategică pentru sistemul energetic românesc și că piața continuă să susțină dezvoltarea acestuia.

Potrivit acestuia, investițiile în energie nucleară sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor de securitate energetică și decarbonizare asumate de România și de Uniunea Europeană.

„Piața își dorește mai mult nuclear și își dorește ca România să își respecte angajamentul de a-și tripla capacitățile nucleare până în 2050”, a afirmat Cosmin Ghiță.

Directorul Nuclearelectrica a explicat că în 2023 a fost stabilit un acord între companie și statul român pentru susținerea programului nuclear național, document care a fost aprobat în unanimitate de Parlament.

Acesta a precizat că proiectele nucleare trebuie tratate dincolo de ciclurile electorale și au nevoie de continuitate administrativă și politică, având în vedere perioada lungă de implementare.

Cosmin Ghiță a declarat că recentele discuții privind proiectul nu au dus la blocarea activităților aflate în derulare, însă pot avea efecte asupra percepției investitorilor și a costurilor viitoare de finanțare.

„E un risc financiar și de credibilitate. Noi muncim mult ca să atragem bani, o bună parte care vor rămâne în România, avem și procente de localizare negociate la 40%, și relansarea unei industrii și pierdem o oportunitate pentru că pe fondul unor astfel de semnale sau posibile divergențe între acționari și management elementele financiare capătă un grad mai mare de risc, ceea ce va duce la finanțări mai scumpe pe viitor și producție de curent mai scumpă”, a spus șeful Nuclearelectrica.

El a adăugat că societatea continuă dialogul cu autoritățile prin intermediul unei comisii mixte create după decizia condiționată de investiție adoptată în luna martie.

Una dintre principalele controverse legate de amplasamentul de la Doicești vizează existența unei pungi de gaze în apropierea terenului pe care ar urma să fie construită centrala.

Directorul tehnic al RoPower Nuclear, Dan Șerbănescu, a declarat însă că această situație nu reprezintă un obstacol pentru implementarea proiectului.

„Din punct de vedere tehnic nu sunt probleme care să oprească continuarea proiectului. Nu sunt probleme tehnice. Problemele menționate sunt relativ des întâlnite la astfel de investiții nucleare și întrebarea corectă e dacă au o rezolvare sau nu și cât de importante sunt”, a explicat acesta.

Potrivit reprezentantului RoPower Nuclear, măsurătorile efectuate până în prezent și soluțiile tehnice pregătite indică faptul că aceste aspecte nu vor împiedica dezvoltarea centralei.

El a precizat că și Agenția Internațională pentru Energie Atomică a fost informată despre situație.

„Agenția Atomică a luat cunoștință de faptul că există astfel de probleme, dar de asemenea a luat cunoștință de faptul că măsurile pe care le avem în curs să fie implementate sunt cu un final absolut de așteptat, că se vor rezolva și nu vor crea probleme pentru amplasarea propriu-zisă”, a declarat Dan Șerbănescu.

Acesta a mai spus că este dificil de înțeles modul în care unele concluzii tehnice au fost prezentate în spațiul public.

„Nu este în categoria criteriilor de excludere, ciudat este că în spațiul public discuția le-a transferat în această categorie, dar omite să menționeze toate măsurile care se iau pentru prevenție”, a adăugat directorul tehnic al RoPower Nuclear.

Valentin Nae, directorul general al RoPower Nuclear, a respins afirmațiile potrivit cărora fondurile cheltuite pentru studiile preliminare ar fi fost utilizate fără justificare.

Acesta a explicat că realizarea studiului de fezabilitate a fost impusă de legislația națională și internațională în domeniul nuclear.

„Nu poți să nu le faci, legile ne obligă. Legea nucleară, normele CNCAN, reglementările internaționale. Nu există să nu treci prin acest lucru. Ești obligat să faci aceste studii. Ele costă. E o sumă la nivelul inferior față de orice alte proiecte similare. Avem datele din industrie”, a afirmat Valentin Nae.

Potrivit acestuia, documentația tehnică depășește 1.000 de pagini și a fost elaborată împreună cu partenerii americani, care cunosc toate detaliile privind amplasamentul și caracteristicile proiectului.

„Trebuie să punem lucrurile în contextul corect. Tot ceea ce am făcut noi ca organizație a fost să verificăm corectitudinea acestui proiect”, a explicat directorul RoPower.

Conducerea companiilor implicate în dezvoltarea proiectului susține că reactoarele modulare mici reprezintă una dintre direcțiile majore ale industriei energetice mondiale.

Valentin Nae a comparat dezvoltarea tehnologiei SMR cu apariția primelor automobile electrice sau telefoane mobile, argumentând că orice tehnologie nouă implică inițial costuri mai ridicate.

„Întreaga lume se orientează spre SMR-uri. Putem să fim deschizători de drumuri: strategic, când ești primul din industrie ai drepturi de proprietate, îți dezvolți infrastructura, tineretul, poți să devii un hub regional”, a declarat acesta.

La rândul său, Ovidiu Lucian Coman, doctor în Analiză Structurală cu aplicații în centrale nuclearoelectrice, a explicat că investițiile de tip „first of a kind” sunt mai costisitoare în faza inițială, însă pot genera beneficii importante pe termen lung.

„Costurile sunt mai mari peste tot în lume la first of a kind, apoi vor scădea semnificativ, noi vom fi un hub de a produce expertiză în domeniu. Suntem una din țările cele mai avansate în implementarea unui SMR în Europa”, a afirmat acesta.

Discuțiile privind viitorul proiectului de la Doicești au fost relansate după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că există mai multe probleme care trebuie clarificate înainte de continuarea investiției.

Șeful Guvernului a atras atenția asupra costurilor deja suportate și asupra necesarului financiar foarte mare pentru finalizarea proiectului.

„Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem”, a declarat Ilie Bolojan.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că Executivul nu a anunțat oprirea proiectului, ci doar existența unor probleme care trebuie analizate.

„Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public că proiectul este oprit. A anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme”, a explicat aceasta.

În prezent, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești rămâne în faza de dezvoltare, iar discuțiile dintre Guvern, Nuclearelectrica și partenerii americani continuă.