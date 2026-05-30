BCE pregătește euro digital. Când ar putea avea loc prima emitere

Euro digital, o prioritate pentru Banca Centrală Europeană. BCE subliniază necesitatea adaptării banilor emiși de băncile centrale la transformările tehnologice din economie, în contextul în care digitalizarea schimbă profund modul în care sunt efectuate plățile și sunt utilizate serviciile financiare. Declarațiile au fost făcute de Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al BCE, în cadrul unui discurs susținut la Istituto Affari Internazionali.

Potrivit oficialului BCE, deși rolul băncilor centrale de a emite bani și de a le proteja valoarea a rămas neschimbat de secole, mediul tehnologic din jurul acestui sistem s-a schimbat radical. Consumatorii folosesc din ce în ce mai mult plățile digitale, instituțiile financiare explorează tehnologii noi, iar noi actori și infrastructuri reconfigurează modul în care banii circulă în economie.

În acest context, BCE consideră că, pentru ca banii publici să rămână stabili, de încredere și ușor de utilizat, aceștia trebuie adaptați la noile tehnologii. În caz contrar, există riscul ca moneda emisă de banca centrală să își piardă relevanța în anumite segmente ale economiei, ceea ce ar putea slăbi rolul său de ancoră a stabilității financiare și ar putea crește fragmentarea și instabilitatea sistemului financiar.

Oficialii BCE susțin că răspunsul potrivit nu este rezistența la digitalizare, ci extinderea banilor băncii centrale în noul mediu tehnologic, păstrând în același timp caracteristicile fundamentale precum siguranța, uniformitatea și fiabilitatea.

Procesul de digitalizare afectează toate nivelurile sistemului monetar și de plăți, inclusiv plățile de retail și piețele financiare angro. În timp ce plățile de retail devin tot mai digitale și bazate pe platforme, piețele financiare angro evoluează prin tokenizare și utilizarea tehnologiei registrelor distribuite. BCE apreciază că, utilizate corect, aceste tehnologii pot reduce costurile și pot accelera plățile transfrontaliere, evitând totodată fragmentarea suplimentară.

Totuși, în zona euro există trei provocări majore. În primul rând, nu există încă un mijloc european de plată digitală unificat pentru retail, funcțional în mod uniform în toate statele membre, în condițiile în care soluțiile private sunt fragmentate la nivel național, iar plățile digitale depind în mare măsură de furnizori din afara Europei. În al doilea rând, deși tranzacțiile angro sunt în prezent decontate în bani ai băncii centrale prin sistemele TARGET, acest model ar putea fi afectat de evoluția tokenizării dacă nu se adaptează la noile tehnologii. În al treilea rând, plățile transfrontaliere rămân lente, costisitoare și puțin transparente, iar digitalizarea riscă să amplifice fragmentarea într-o economie deschisă precum cea a zonei euro.

Pentru a răspunde acestor provocări, BCE implementează o strategie bazată pe trei direcții principale. Prima este dezvoltarea potențială a euro digital, o formă digitală a numerarului pentru plățile de zi cu zi. A doua vizează posibilitatea de a deconta tranzacții bazate pe tehnologia registrelor distribuite în bani ai băncii centrale, începând din septembrie anul curent. A treia direcție constă în interconectarea sistemelor de plăți rapide pentru a îmbunătăți plățile internaționale.

BCE subliniază că rolul său nu este de a înlocui sectorul privat, ci de a se asigura că banii publici rămân o ancoră a sistemului financiar. Soluțiile private pot aduce eficiență și inovație, însă moneda băncii centrale trebuie să rămână elementul de stabilitate al întregului sistem.

Euro digital este conceput ca o formă electronică de numerar pentru utilizarea zilnică. Acesta nu este destinat să înlocuiască numerarul fizic sau soluțiile private de plată, ci să le completeze, oferind cetățenilor o opțiune publică de plată digitală în întreaga zonă euro.

Acest instrument nu va fi un produs de investiții și nu va genera dobândă, iar deținerile individuale vor fi limitate pentru a proteja stabilitatea financiară și rolul băncilor comerciale în acordarea de credite. Euro digital va putea fi utilizat atât online, cât și offline, va avea statut de mijloc legal de plată și va fi sprijinit de standarde comune la nivel european pentru a asigura acceptarea sa în toate punctele de vânzare.

„Digitalizarea transformă modul în care gospodăriile și companiile efectuează plăți zilnice, însă accesul la banii băncii centrale rămâne limitat la numerar. Acest lucru ridică o întrebare esențială: cum poate rămâne banul public utilizabil și relevant într-o economie din ce în ce mai digitală? Euro digital este conceput ca o formă digitală de numerar pentru utilizarea zilnică în plățile de retail. Obiectivul nu este înlocuirea banilor fizici sau a soluțiilor private de plată, ci completarea acestora, asigurând că banii băncii centrale rămân mereu o opțiune și sunt acceptați în întreaga Europă. Euro digital este gândit ca un instrument de plată, nu ca un produs de investiții. Acesta va face parte dintr-un ecosistem mai larg de plăți public-privat. Nu va oferi dobândă, iar deținerile individuale vor fi limitate pentru a proteja stabilitatea financiară și pentru a asigura că băncile continuă să ofere credite economiei. Suntem convinși că oamenii ar trebui să aibă întotdeauna acces la o opțiune publică de plată digitală, oriunde s-ar afla în zona euro, iar euro digital poate face acest lucru posibil. Va fi disponibil atât online, cât și offline, susținând reziliența și protejând confidențialitatea. În plus, prin reducerea dependenței de câțiva jucători dominanți, va reduce costurile pentru comercianți și, în final, prețurile pentru consumatori. Euro digital va avea și statut de mijloc legal de plată, iar standardele comune adoptate în aproape toate punctele de vânzare din zona euro vor facilita acceptarea sa peste tot. Băncile și alți furnizori vor putea utiliza această infrastructură publică și vor putea extinde serviciile de plată la nivel european. Acest lucru va face mai ușoară implementarea soluțiilor private de plată în întreaga zonă euro. Recent au fost semnate acorduri cu trei organizații europene de standardizare – European Card Payment Cooperation, nexo standards și Berlin Group – astfel încât standardele lor tehnice să poată fi folosite pentru acceptarea plăților online în euro digital la punctele de vânzare. Prin utilizarea acestor standarde deschise și colaborarea strânsă cu organismele de standardizare, BCE reduce costurile de adoptare pentru piață. Această abordare va simplifica acceptarea euro digital, va crea o experiență uniformă pentru utilizatori în întreaga zonă euro și va permite extinderea schemelor europene de plată fără a fi necesare actualizări tehnice ale terminalelor de plată”, a spus Piero Cipollone.

BCE a semnat recent acorduri cu organizații europene de standardizare pentru a facilita integrarea tehnică a euro digital în sistemele de plată existente. Dacă legislația europeană va fi adoptată în acest an, testele pilot ar putea începe în 2027, iar prima emitere ar putea avea loc în 2029.

„Presupunând că legislatorii europeni adoptă regulamentul privind instituirea euro digital în acest an, un proiect pilot și primele tranzacții ar putea avea loc începând cu jumătatea anului 2027, iar euro digital ar putea fi pregătit pentru prima emitere în 2029. Important este că nu va fi necesar să se aștepte până atunci pentru a vedea stimulentele care încurajează furnizorii privați de plăți să își extindă oferta și acoperirea geografică. Comercianții vor începe probabil să adopte aceste standarde imediat după adoptarea regulamentului privind euro digital. Acest pas va elimina orice incertitudine rămasă în acest domeniu, aflat în discuție de aproape trei ani”, a mai spus Piero Cipollone.

În sectorul financiar angro, BCE analizează impactul tokenizării activelor, care permite reprezentarea acestora sub formă digitală și transferul lor mai eficient. Această tehnologie ar putea reduce costurile și ar putea crește viteza tranzacțiilor, dar depinde de existența unor active de decontare digitale sigure.

În prezent, stablecoin-urile sunt principala soluție privată, însă acestea implică riscuri de credit și lichiditate și depind de calitatea rezervelor și de reglementare. Alte alternative includ depozitele tokenizate, iar evoluția acestor soluții rămâne incertă.

BCE consideră că orice formă de bani digitali privați ar beneficia de existența unei monede digitale a băncii centrale, care asigură decontarea fără risc și încrederea în infrastructura financiară. În acest sens, Eurosistemul dezvoltă proiecte precum conectarea platformelor DLT la sistemele TARGET, cu lansare în trimestrul al treilea al acestui an, precum și o viziune pe termen lung pentru un ecosistem financiar complet tokenizat, care ar putea fi prezentat în 2028.

În ceea ce privește plățile internaționale, BCE subliniază că acestea rămân lente, costisitoare și opace, afectând comerțul și transferurile financiare. Digitalizarea poate agrava fragmentarea dacă nu este gestionată corespunzător.

Pentru a răspunde acestor probleme, BCE sprijină agenda G20 pentru îmbunătățirea plăților transfrontaliere și lucrează la interconectarea sistemelor de plăți rapide din diverse țări, inclusiv din afara Uniunii Europene. Sistemul TIPS permite deja plăți instant în mai multe monede, iar extinderea sa ar urma să faciliteze transferuri internaționale mai eficiente, fără a afecta suveranitatea monetară a statelor participante.