Viitorul banilor. În ce se vor transforma plățile în numerar și cu cardul în anii următori: Zero intermediari

Economia globală trece printr-o transformare accelerată, iar liderii de afaceri ai lumii discută despre digitalizarea banilor, fragmentarea sistemului financiar și rolul geopoliticii. Experți de top explică modul în care stablecoin-urile, blockchainul și inteligența artificială rescriu viitorul plăților, al încrederii și al incluziunii financiare, într-un context marcat de incertitudine și adaptare continuă la noile realități economice globale în plină schimbare globală.

Care este viitorul banilor la nivel global? Economia mondială traversează o perioadă de transformări profunde, iar liderii financiari reuniți la Davos în februarie par să fie de acord asupra unui lucru esențial: regulile jocului nu mai sunt aceleași, dar sistemul global se ajustează rapid.

În acest context, Bill Winters, directorul general al Standard Chartered, a sintetizat atmosfera generală printr-o observație devenită aproape consens: „infrastructura economică globală se fragmentează, dar lumea se adaptează la acest lucru”, iar deși „business as usual” nu mai există, activitatea economică continuă să se recalibreze.

Pe fondul unei economii globale aflate „într-o transformare profundă” și al unui climat geopolitic instabil, întrebarea centrală rămâne cum arată această adaptare și, mai ales, ce viitor are banii în sine.

Pentru a răspunde, Forumul Economic Mondial a consultat patru voci influente din domeniul financiar: Jeremy Allaire, CEO Circle; Denelle Dixon, director executiv al Stellar Development Foundation; Ray Dalio, director de investiții la Bridgewater Associates; și Bill Winters, se arată într-o analiză postată pe site-ul oficial al Forumului.

Discuția a pornit de la o idee comună: banii, așa cum îi cunoaștem astăzi, sunt într-un proces accelerat de reinventare.

De la monede digitale și ajutoare umanitare distribuite prin blockchain, până la rezerve de aur și portofele digitale, sistemul financiar global este „reconfigurat”, iar acest lucru influențează în mod direct încrederea, creșterea economică și incluziunea financiară.

Jeremy Allaire, al cărui grup operează una dintre cele mai mari monede stabile reglementate, USDC, vede viitorul banilor ca pe un sistem în care transferurile financiare vor deveni la fel de naturale precum comunicarea digitală.

El afirmă că „toți banii vor fi digitali” într-un viitor apropiat și că plățile vor deveni la fel de simple ca trimiterea unui mesaj sau inițierea unui apel video, fiind instantanee, globale și cu costuri reduse.

În viziunea sa, la fel cum internetul a democratizat accesul la informație, viitorul financiar va democratiza accesul la bani.

Allaire numește acest proces „ceea ce noi numim sistemul financiar al internetului” și susține că „fiecare persoană, fiecare companie, oriunde în lume” va putea efectua tranzacții și accesa capital.

El a exemplificat această viziune printr-un proiect recent al companiei sale, prin care ajutorul umanitar a fost direcționat către refugiați din Ucraina.

„Am creat un sistem în care putea exista distribuire directă de ajutor către persoane cunoscute, înregistrate ca refugiați. Aceste persoane aveau nevoie doar de un dispozitiv mobil, la care au reușit să aibă acces. Fondurile ajungeau efectiv la ei sub formă de dolari digitali – instantaneu – într-un mod rezistent la corupție. Nu exista numerar care să fie împărțit, nimeni nu lua părți din el și nu le ascundea. Iar atunci când primeau banii, îi puteau folosi direct pentru plăți”, spune Jeremy Allaire.

Denelle Dixon, de la Stellar Development Foundation, susține o viziune similară, concentrată pe accesibilitate și egalitate în utilizarea banilor digitali. Ea afirmă că obiectivul său este ca utilizarea portofelelor digitale să devină la fel de naturală precum utilizarea instrumentelor financiare actuale.

„Scopul meu este ca, sper, atunci când oamenii folosesc orice tip de portofel digital, să fie foarte asemănător cu ceea ce folosesc astăzi”, a declarat ea.

În opinia sa, tehnologia blockchain va rămâne invizibilă pentru utilizatori, funcționând doar ca infrastructură de fundal.

„Ar trebui să pară că folosesc fie bani mobili, fie contul lor bancar, și că pot schimba cu ușurință activele pentru orice valoare își doresc, fie alte active digitale, fie plăți obișnuite”, afirmă Denelle Dixon.

Dixon subliniază și faptul că, spre deosebire de sistemul bancar tradițional, activele digitale elimină intermediarii: „nu există intermediari” și „tu ești proprietarul”, ceea ce oferă utilizatorilor un control financiar mai mare.

Ea a menționat și impactul în economiile emergente, unde tehnologiile mobile au fost adoptate rapid: „Vedem că acum poți, ca creator, de exemplu, să îți exporți talentul la nivel global și să fii plătit în stablecoin în țara ta de origine – fie în Africa, fie în America Latină sau America de Sud – și să transformi ușor acei bani în moneda locală. Este o oportunitate uriașă și vedem o creștere semnificativă.”

În același timp, ea a respins ideea că monedele digitale ar fi în principal asociate cu activități ilegale.

„Cel mai mare mit despre banii digitali este că sunt folosiți doar pentru fraudă sau pentru bani care nu pot fi urmăriți”, spune ea.

Deși în 2025 au fost înregistrate furturi de criptomonede de peste 3,4 miliarde de dolari la nivel global, Dixon susține că tranzacțiile digitale sunt, de fapt, mult mai ușor de urmărit, ceea ce poate descuraja activitățile criminale.

Ray Dalio avertizează că sistemul financiar global traversează o perioadă de instabilitate accentuată, alimentată de schimbări geopolitice majore.

El afirmă că lumea trece „de la un sistem multilateral la unul unilateral”, ceea ce crește percepția de risc.

În opinia sa, tensiunile geopolitice și nivelurile ridicate ale datoriilor pun presiune pe sistemul monetar bazat pe monede fiat, controlate de băncile centrale.

Dalio a exemplificat cu tensiunile comerciale dintre SUA și Europa și cu impactul acestora asupra piețelor, explicând că „simpla teamă că astfel de lucruri s-ar putea întâmpla influențează ceea ce se vinde și ceea ce se cumpără”.

În acest context, aurul devine un activ tot mai atractiv, deoarece este „mai greu de confiscat”, în timp ce criptomonedele precum bitcoin sunt considerate, de asemenea, mai greu de controlat de către state.

Totuși, Dalio susține că viitorul banilor depinde în final de ceea ce poate fi considerat „o rezervă de valoare” de încredere, fie că este vorba despre aur, monedă tradițională sau active digitale. El subliniază și caracterul ciclic al economiei: „aceleași lucruri se întâmplă iar și iar”.

Bill Winters consideră că anul 2026 marchează consolidarea a trei tendințe majore: tranziția către o lume multipolară, digitalizarea banilor și adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale.

El descrie tranziția către bani tokenizați drept o „reconfigurare a sistemului financiar”, în care decontările bancare tradiționale sunt înlocuite de transferuri instantanee prin stablecoin-uri sau monede digitale ale băncilor centrale.

„Odată ce banii sunt în formă tokenizată, ei pot fi transferați prin tehnologie blockchain de la partea A la partea B, sau dintr-o monedă în alta, instantaneu, 24 din 7, cu un registru de tranzacții imuabil și perfect verificabil”, a explicat el.

În opinia sa, acest sistem va aduce eficiențe majore și o securitate sporită, dar numai dacă va exista un cadru de reglementare global adecvat, care încă lipsește.

Winters a mai subliniat că infrastructura actuală trebuie extinsă, iar rețelele de plăți trebuie modernizate pentru a susține volumul viitor de tranzacții digitale.

Referindu-se la criptomonede, el a spus că nu este îngrijorat de scăderea anticipată a valorii acestora, menționând că „există deja valoare asociată cu existența unei monede non-fiat”.

Privite împreună, perspectivele celor patru experți conturează o imagine clară: viitorul banilor va fi digital, dar nu neapărat simplu sau uniform.

Sistemele financiare se schimbă rapid, influențate de tehnologie, geopolitică și de nevoia tot mai mare de încredere și transparență.

După cum subliniază concluziile Forumului Economic Mondial, deciziile guvernelor, companiilor și cetățenilor vor fi esențiale în următorii ani, pentru ca tranziția către noua economie să fie una incluzivă și sustenabilă, capabilă să ofere acces la oportunități cât mai multor oameni din întreaga lume.