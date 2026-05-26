Proiectul Euro digital. BCE împinge înainte planul, însă băncile europene se tem de pierderea lichidităților și a clienților

Planurile Băncii Centrale Europene privind lansarea Euro digital întâmpină rezistență din partea băncilor comerciale, care se tem că depozitele populației s-ar putea muta către portofele digitale administrate de BCE. În paralel, instituțiile financiare europene accelerează investițiile în plăți instant și alternative private, într-o încercare de a reduce dependența Europei de marile companii americane de plăți digitale.

Planurile BCE (Banca Centrală Europeană) de a introduce un Euro digital avansează mai lent decât și-ar fi dorit autoritățile europene, pe fondul opoziției venite din partea băncilor comerciale. Instituțiile financiare se tem că noul sistem ar putea determina clienții să își transfere economiile din conturile bancare tradiționale către portofele digitale administrate direct de banca centrală, ceea ce ar reduce lichiditatea disponibilă în sistemul bancar european.

Potrivit unor informații publicate de Reuters, aceste îngrijorări au contribuit la blocarea timp de aproape trei ani a legislației privind introducerea Euro digital în Parlamentul European. În paralel, sectorul bancar european încearcă să dezvolte alternative private care să reducă dependența continentului de marile companii americane din domeniul plăților.

Discuția despre viitorul plăților digitale din Europa vine într-un moment în care tranzacțiile fără numerar devin dominante în tot mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Creșterea utilizării cardurilor, portofelelor digitale și transferurilor instantanee a consolidat poziția unor jucători americani precum Visa, Mastercard, PayPal și Apple, care controlează o parte importantă din infrastructura de plăți din zona euro.

În prezent, aproape două treimi dintre plățile cu cardul din zona euro sunt procesate de Visa și Mastercard, ceea ce a alimentat temerile că Europa ar putea deveni excesiv de dependentă de infrastructura financiară externă. Oficialii europeni avertizează că această situație ar putea slăbi în timp rolul monedei euro și capacitatea regiunii de a controla propriile fluxuri financiare.

Pe fondul acestor tensiuni, mai multe bănci europene încearcă să construiască soluții alternative la Euro digital propus de BCE. Un exemplu este proiectul Qivalis, un consorțiu format inițial din 10 dintre cele mai mari bănci europene, care urmărește lansarea unei monede digitale stabile ancorate la euro.

Potrivit informațiilor publicate de PYMNTS, alte 25 de bănci s-au alăturat recent proiectului, ceea ce arată interesul tot mai mare pentru o infrastructură europeană independentă de marile platforme americane. Scopul inițiativei este de a oferi o alternativă interoperabilă și rapidă pentru plățile digitale, păstrând în același timp controlul în mâinile instituțiilor financiare europene.

Susținătorii proiectului consideră că un stablecoin european ar putea contribui la „autonomia monetară în era digitală” și ar permite dezvoltarea unor servicii moderne fără transferarea unei puteri suplimentare către Banca Centrală Europeană. În același timp, BCE susține că euro digital nu urmărește să înlocuiască băncile comerciale, ci să ofere o formă sigură de bani digitali garantată direct de banca centrală.

Fernando Navarrete, europarlamentarul care coordonează dosarul legislativ privind euro digital în Parlamentul European, a declarat că negocierile privind detaliile proiectului continuă și că un vot final ar putea avea loc în această vară.

Potrivit acestuia, Europa încearcă să dezvolte simultan atât soluții private interoperabile pentru plăți, cât și euro digital, provocarea principală fiind compatibilitatea dintre cele două modele și evitarea unor costuri suplimentare pentru cetățeni și companii.

În paralel cu negocierile politice, BCE continuă pregătirile tehnice pentru infrastructura viitorului euro digital. În luna aprilie, instituția a anunțat semnarea unor acorduri cu trei organizații europene de standardizare pentru a facilita plățile digitale în cazul în care legislația va fi aprobată.

Acordurile au fost semnate cu European Card Payment Cooperation, nexo standards și Berlin Group și permit reutilizarea standardelor tehnice deja existente pentru procesarea plăților online în euro digital.

Prin această abordare, BCE încearcă să reducă timpul și costurile necesare implementării noii infrastructuri și să permită interoperabilitatea între diferitele sisteme de plăți existente în Europa.

În același timp, instituțiile financiare europene investesc masiv în modernizarea infrastructurii pentru plăți instant. Potrivit raportului „Real-Time Payments World Map”, realizat de PYMNTS Intelligence împreună cu The Clearing House, următoarea etapă a transformării sistemelor de plăți din Europa nu mai vizează doar viteza tranzacțiilor, ci reorganizarea întregii infrastructuri operaționale.

Raportul arată că sistemul SEPA Instant rămâne elementul central al strategiei europene pentru plăți în timp real, iar unele instituții financiare estimează că investițiile necesare pentru adaptare ar putea ajunge la 100 de milioane de euro.

Transformarea pieței europene de plăți indică apariția unui model financiar în care mai multe metode de plată vor funcționa simultan, fără ca una singură să domine complet ecosistemul.

Cardurile bancare își păstrează rolul important în economie, însă transferurile instantanee și plățile directe între conturi bancare câștigă teren rapid. În paralel, portofelele digitale și experiențele bazate pe conturi bancare conectate direct continuă să se dezvolte.

Companii precum Visa investesc deja în infrastructuri capabile să proceseze mai multe tipuri de plăți prin arhitecturi comune, pregătind terenul pentru un mediu financiar mult mai complex decât cel actual.

Raportul PYMNTS mai arată că firmele și companiile nu mai privesc plățile instant doar prin prisma vitezei tranzacțiilor, ci și prin efectele asupra disponibilității fondurilor, managementului lichidității și operațiunilor interne.

În acest context, euro digital devine doar una dintre componentele unei transformări mult mai ample a sistemului financiar european. Dezbaterea actuală nu mai privește doar introducerea unei monede digitale emise de banca centrală, ci redefinirea modului în care vor funcționa plățile, relația dintre bănci și consumatori și echilibrul de putere dintre Europa și marile companii financiare globale.