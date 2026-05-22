Mulți români plătesc abonamente pe care nu le mai folosesc. Fenomenul este alimentat de plățile recurente automate, activate de cele mai multe ori după perioade gratuite de test sau după introducerea cardului într-o aplicație. În multe cazuri, sumele par mici (20, 30 sau 50 de lei pe lună) însă pot ajunge la sute sau chiar mii de lei dacă sunt adunate pe parcursul unui an.

Specialiștii în educație financiară atrag atenția că tocmai aceste „cheltuieli invizibile” sunt cele mai greu de observat. Un utilizator poate avea simultan abonamente pentru streaming video, muzică, spațiu de stocare în cloud, aplicații iPhone, antivirus, platforme AI, jocuri sau servicii de livrare, fără să le mai verifice periodic. Mulți utilizatori descoperă retrageri automate după luni întregi în care nu au mai folosit serviciile respective.

În practică, un român poate ajunge ușor la cheltuieli recurente precum:

13-15 euro pentru streaming video;

10-40 lei pentru aplicații mobile;

30-60 lei pentru stocare cloud;

100-250 lei pentru sală;

150-400 lei anual pentru antivirus;

alte servicii digitale activate automat.

Astfel, costurile totale pot depăși rapid 1.000 sau chiar 2.000 de lei pe an, mai ales în cazul familiilor care folosesc mai multe platforme simultan.

Plata recurentă reprezintă o debitare automată a cardului sau a contului bancar, efectuată la intervale regulate, pe baza acordului oferit inițial de client. În momentul în care utilizatorul acceptă termenii și introduce datele cardului, comerciantul poate continua să retragă bani lunar sau anual până la anularea serviciului.

Cele mai multe probleme apar după perioade gratuite de test, instalarea unei aplicații pe telefon, cumpărarea unui antivirus, activarea unui trial pentru platforme AI sau cloud sau din cauza unor abonamente la sală cu reînnoire automată. În unele cazuri, utilizatorii uită complet că au activat serviciul, mai ales dacă suma retrasă este relativ mică.

Băncile din România au început să ofere tot mai multe instrumente pentru verificarea și controlul plăților recurente. BCR explică faptul că mandatele de debitare directă pot fi modificate sau anulate direct din aplicația George.

De asemenea, Revolut arată că utilizatorii pot vedea toate abonamentele active și pot bloca direct comercianții care retrag bani automat.

„Pentru a anula un abonament, va trebui să contactezi comerciantul. Blocarea unui abonament sau a unui comerciant în aplicație nu anulează abonamentul. Blocarea plăților viitoare către un comerciant pe platforma noastră îl împiedică să încaseze plăți de abonament pe baza ID-ului său de comerciant și a unei sume specifice. Cu toate acestea, unii pot încerca să încaseze banii cu un alt ID de comerciant. Pentru a dezactiva complet abonamentul, ia legătura direct cu comerciantul și solicită anularea acestuia”, subliniază Revolut.

În ultimii ani, băncile și aplicațiile fintech au introdus notificări instant pentru tranzacții, secțiuni dedicate abonamentelor, posibilitatea blocării comercianților, carduri virtuale pentru trial-uri și limite pentru plăți online.

Aceste măsuri au devenit importante pe fondul creșterii accelerate a plăților digitale și a numărului mare de abonamente online folosite de români. Comunitățile online discută frecvent despre avantajele aplicațiilor care permit control rapid asupra plăților recurente și notifică imediat utilizatorul când apare o debitare nouă.

Primul pas este verificarea extrasului de cont din ultimele trei-șase luni. Cele mai multe aplicații bancare permit filtrarea tranzacțiilor recurente sau căutarea comercianților care retrag lunar bani.

Utilizatorii trebuie să verifice:

istoricul cardului;

secțiunea „subscriptions” sau „abonamente” din aplicația bancară;

plățile către Apple, Google sau comercianți internaționali;

e-mailurile cu facturi automate;

conturile create în App Store sau Google Play.

Pe iPhone, abonamentele active pot fi verificate din Settings, Apple ID, Subscriptions. În cazul Android, abonamentele active pot fi verificate din Google Play, Payments & Subscriptions, Subscriptions. Mulți utilizatori descoperă astfel aplicații pe care nu le-au mai deschis de luni întregi, dar pentru care continuă să plătească automat.

Anularea unui abonament nu înseamnă întotdeauna oprirea imediată a plăților. În unele cazuri, serviciul trebuie dezactivat direct din aplicația furnizorului, iar ulterior poate fi necesară și blocarea comerciantului din aplicația bancară.

Experții recomandă următorii pași:

Anulează abonamentul din platforma oficială; Verifică dacă ai primit confirmarea pe e-mail; Monitorizează extrasul de cont în următoarele luni; Dacă plățile continuă, blochează comerciantul din aplicația bancară; Contactează banca pentru refuzul plăților recurente; În cazuri grave, solicită chargeback.

Procedura de chargeback permite contestarea unei tranzacții atunci când comerciantul continuă să retragă bani după anularea serviciului sau când utilizatorul consideră plata neautorizată.

Tot mai mulți români folosesc acum carduri virtuale separate pentru trial-uri și abonamente online, astfel încât să poată închide rapid cardul dacă apar retrageri nedorite.

Specialiștii în finanțe personale recomandă și o „curățenie digitală” făcută la fiecare câteva luni. Verificarea periodică a extraselor și anularea serviciilor nefolosite pot reduce semnificativ cheltuielile lunare și pot preveni pierderea unor sume importante fără ca utilizatorul să realizeze acest lucru.