Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a anunțat organizarea unei serii de proteste care se vor desfășura în următoarele 60 de zile în fața instituțiilor din sistemul Ministerului Finanțelor.

Prima acțiune va avea loc miercuri, între orele 16:30 și 17:30, la sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București.

Potrivit organizației sindicale, protestul va avea loc după terminarea programului de lucru.

Principala revendicare a sindicaliștilor este introducerea unei grile salariale separate pentru angajații din sistemul financiar-fiscal în viitoarea lege a salarizării unitare.

Reprezentanții SindFISC susțin că activitatea finanțiștilor are un caracter special și implică un grad ridicat de responsabilitate, complexitate și presiune profesională.

Ce solicită sindicaliștii din Finanțe

Revendicare Explicație Grilă salarială distinctă Recunoașterea specificului activității Statut profesional clar Reglementarea profesiei de finanțist Compensarea riscurilor Recunoașterea interdicțiilor și presiunilor profesionale Stimularea performanței Recompensarea rezultatelor profesionale Condiții mai bune de muncă Finanțare adecvată și infrastructură modernă

Sindicaliștii afirmă că noua lege a salarizării riscă să dezavantajeze angajații din domeniul fiscal și financiar, în ciuda responsabilităților majore pe care aceștia le au în colectarea veniturilor la bugetul de stat.

SindFISC susține că alegerea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pentru prima acțiune de protest are o semnificație specială.

Potrivit organizației sindicale, DGAMC administrează cele mai mari companii și grupuri multinaționale din România, contribuabili care generează o parte importantă a veniturilor bugetare ale statului.

”Specialiştii DGAMC desfăşoară activităţi de complexitate maximă: controale fiscale în materia preţurilor de transfer, verificarea tranzacţiilor intra-grup, analiza de risc fiscal şi administrarea unor contribuabili cu structuri juridice şi financiare sofisticate. Rezultatele muncii lor se măsoară în miliarde de lei aduse la bugetul consolidat al statului. Tocmai de aceea alegem să deschidem seria de proteste la această instituţie: pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii finanţiştilor şi necesitatea recunoaşterii acesteia în noua lege a salarizării”, au transmis sindicaliștii.

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este una dintre cele mai importante structuri din cadrul ANAF.

Instituția gestionează fiscal marile companii din România, inclusiv:

grupuri multinaționale;

companii din energie;

bănci;

mari retaileri;

firme din telecomunicații;

companii industriale importante.

Specialiștii DGAMC se ocupă de:

controale fiscale complexe;

verificarea prețurilor de transfer;

combaterea optimizării fiscale agresive;

analiza de risc;

monitorizarea marilor contribuabili.

Activitățile considerate de maximă complexitate

Activitate Importanță pentru buget Controale privind prețurile de transfer Combaterea transferului profiturilor Verificarea tranzacțiilor intra-grup Creșterea colectării fiscale Analiza de risc fiscal Identificarea evaziunii Administrarea marilor contribuabili Venituri importante pentru stat Controale fiscale complexe Reducerea pierderilor bugetare

Reprezentanții SindFISC spun că nemulțumirile sunt amplificate de întârzierea publicării formei oficiale a noii legi a salarizării și de informațiile apărute în spațiul public despre posibile modificări considerate nefavorabile pentru angajații din Finanțe.

”Îngrijorarea SindFISC este generată atât de întârzierea apariţiei formei oficiale a proiectului noii legi a salarizării, cât şi de informaţiile apărute în spaţiul public, care conturează o variantă profund dezavantajoasă pentru finanţişti, în contradicţie cu angajamentele asumate în ultimii ani de factorii decidenţi”, au transmis sindicaliștii.

SindFISC anunță că protestele vor continua la nivel central și regional și vor viza:

Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice;

structurile Antifraudă Fiscală;

Autoritatea Vamală Română;

alte instituții din sistemul Ministerului Finanțelor.

Sindicaliștii avertizează că, în funcție de evoluția negocierilor cu autoritățile, nu exclud declanșarea conflictului colectiv de muncă.

Noua lege a salarizării unitare este una dintre reformele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Documentul ar urma să modifice modul în care sunt stabilite salariile în sectorul public și să reducă diferențele dintre diferitele categorii de angajați bugetari.

Totuși, proiectul a generat tensiuni în mai multe domenii, inclusiv în sănătate, educație, administrație și sistemul financiar-fiscal.

Experții avertizează că eventualele blocaje sau proteste extinse în sistemul fiscal ar putea afecta activitatea instituțiilor responsabile de colectarea taxelor și veniturilor bugetare într-o perioadă sensibilă pentru finanțele publice ale României.