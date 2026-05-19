Cursul valutar anunțat de BNR pentru 19 mai evidențiază faptul că moneda europeană rămâne la un nivel ridicat în raport cu leul. Un euro a fost cotat la 5,2270 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,4991 lei.

Și alte valute importante au înregistrat valori consistente. Francul elvețian a fost cotat la 5,7148 lei, iar lira sterlină a depășit pragul de 6 lei, fiind evaluată la 6,0306 lei. În cazul monedelor din regiune, zlotul polonez a ajuns la 1,2322 lei, iar coroana cehă la 0,2151 lei.

Pe lista publicată de banca centrală se regăsesc și cotațiile pentru monede utilizate frecvent în schimburile comerciale și în turism. Lira egipteană a fost cotată la 0,0847 lei, dirhamul din Emiratele Arabe Unite la 1,2249 lei, iar lira turcească la 0,0986 lei.

Datele oficiale mai arată că dolarul australian a fost cotat la 3,1996 lei, dolarul canadian la 3,2683 lei, iar dolarul singaporez la 3,5117 lei. În același timp, renminbiul chinezesc a ajuns la 0,6610 lei, iar bahtul thailandez la 0,1378 lei.

Pe lângă evoluția principalelor valute, cursul valutar publicat de BNR include și cotația gramului de aur. Marți, 19 mai, gramul de aur a fost evaluat la 656,8982 lei.

Nivelul ridicat al metalului prețios vine într-un context internațional marcat de volatilitate financiară și incertitudini economice. În ultimele luni, aurul a fost considerat de investitori un activ de refugiu, în condițiile tensiunilor geopolitice și ale fluctuațiilor de pe piețele financiare.

Banca Națională a României precizează că valorile publicate sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Instituția subliniază că lista publicată nu implică obligativitatea utilizării acestor cursuri în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în evidențele contabile.

În același timp, DST-ul, activul de rezervă internațional emis de Fondul Monetar Internațional, a fost cotat la 6,1495 lei.

Pe lângă evoluția din cursul valutar, atenția pieței financiare rămâne concentrată și asupra indicelui ROBOR la 3 luni, utilizat în calculul costurilor pentru unele credite în lei.

ROBOR, acronim pentru Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale se împrumută între ele pe piața interbancară. Indicele este calculat zilnic și are la bază media cotațiilor de dobândă furnizate de zece bănci selectate de BNR.

Datele aferente perioadei 12 mai 2025 – 19 mai 2026 arată că valoarea maximă a ROBOR 3M a fost de 7,39%, nivel înregistrat în 16 mai 2025. Minimul perioadei analizate a fost de 5,74%, atins în 27 februarie 2026.

Pentru intervalul analizat, valoarea medie a indicelui ROBOR la 3 luni a fost de 6,36%, ceea ce reflectă menținerea unor costuri ridicate pentru finanțarea în lei.

