Piețele financiare rămân sensibile la evoluțiile politice și la măsurile de corecție fiscală, iar stabilitatea guvernamentală joacă un rol esențial în menținerea echilibrului valutar, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu.

Șeful băncii centrale a precizat că nivelul actual al cursului euro pare unul de echilibru pentru piață, în contextul în care intervențiile BNR au fost mult mai reduse comparativ cu perioadele de tensiune din anii anteriori.

Isărescu a mai afirmat că, potrivit analizelor BNR, cursul se află „unde trebuie”, iar evoluția viitoare va depinde în mod direct de disciplina fiscală și de stabilitatea politică.

„Fac o precizare pentru că citesc tot felul de lucruri interesante pe la dumneavoastră, cum că e cursul artificial ţinut. Noi nu am ţinut cursul artificial şi asta se vede din evoluţia rezervelor. Trebuia să vindem cantităţi mari de valută ca să fi ţinut cursul jos artificial. Şi atunci cum mai creşteau rezervele internaţionale? Au crescut cu 40 de miliarde în ultimii cinci ani, 40 de miliarde de euro, adică s-au dublat", a declarat, marţi, Mugur Isărescu. „Am intervenit pe piaţă, dar am intervenit în principal cumpărând valută şi evitând ca leul să se aprecieze. Grosul cumpărărilor le-am făcut nu direct din piaţă, ci de la Ministerul de Finanţe. Cu alte cuvinte, Ministerul de Finanţe, în loc să vândă încasările valutare din fonduri europene, din împrumuturi externe direct în piaţă, cu variaţii foarte mari asupra cursului de schimb, pentru că când au nevoie de bani, de lei, ei nu vând 20 de milioane. Ne vând nouă un miliard, două miliarde de euro. Şi vă daţi seama, într-o piaţă care este destul de subţire, piaţa noastră valutară, ce înseamnă să vinzi într-o zi un miliard de euro? Înseamnă o apreciere puternică a cursului, pe urmă o depreciere", a afirmat guvernatorul BNR.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a explicat că, în opinia sa, dacă banca centrală ar fi permis Ministerului Finanțelor să își vândă direct surplusul de valută pe piață, cursul de schimb ar fi putut coborî până în jurul nivelului de 4,4 lei pentru un euro.

Acesta a precizat că este vorba despre un exercițiu contrafactual, dar a susținut că o astfel de evoluție ar fi fost posibilă în condițiile în care aproximativ 40 de miliarde de euro acumulate în rezervele BNR ar fi ajuns direct pe piața valutară. În prezent, potrivit acestuia, operațiunile de vânzare a valutei sunt realizate prin intermediul băncii centrale.

Isărescu a făcut referire și la situația din Ungaria, menționând că banca centrală de acolo încearcă să limiteze aprecierea monedei naționale în contextul unor intrări importante de capital, după schimbări politice, ceea ce a generat presiuni asupra exportatorilor, în special din sectorul manufacturier.

În același timp, guvernatorul BNR a subliniat că intervențiile băncii centrale din România au fost semnificativ mai reduse comparativ cu perioada aprilie–mai 2025.

„De regulă nu comentăm intervenţiile în piaţă, dar pentru că se discută de dimineaţa până seara sub diverse forme, trebuie să vă spun că, spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervenţiile astea au fost mult mai mici acum. Mult, mult mai mici. Şi cursul se pare că şi-a găsit un nivel de echilibru. Posibil să fie aici”, a declarat Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat că este necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern, subliniind importanța stabilității politice pentru echilibrul economic și valutar.

El a arătat că, în prezent, nivelul rezervelor permite o flexibilitate mai mare a cursului de schimb, iar piața valutară pare a se afla într-un punct de echilibru. Totuși, evoluția viitoare depinde de continuarea disciplinei fiscale și a procesului de corecție bugetară.

Isărescu a atras atenția că piețele financiare sunt extrem de sensibile atât la stabilitatea politică, cât și la deciziile economice, insistând asupra nevoii de a avea cât mai repede un executiv funcțional.

În același timp, guvernatorul BNR a subliniat că nu doar acțiunile, ci și declarațiile publice pot influența semnificativ piețele financiare, afirmând că uneori „vorbele spuse nepotrivit” pot avea un impact major în momente sensibile.