Curs valutar joi, 23 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar joi, 23 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 23 iulie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur.
Curs valutar joi, 23 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), un euro este cotat la 5,2356 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5872 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,1350 lei, iar francul elvețian la 5,6312 lei.
În aceeași zi, dolarul australian este cotat la 3,2113 lei, dolarul canadian la 3,2585 lei, coroana cehă la 0,2164 lei, iar coroana daneză la 0,7004 lei. Cursul pentru lira egipteană este de 0,0894 lei, în timp ce leul moldovenesc valorează 0,2612 lei.
BNR a stabilit un curs de 0,4784 lei pentru coroana norvegiană și de 0,4724 lei pentru coroana suedeză. Zlotul polonez este cotat la 1,2101 lei, rubla rusească la 0,0585 lei, iar lira turcească la 0,0969 lei.
Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,6776 lei, rupia indiană este cotată la 0,0475 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2490 lei. Bahtul thailandez valorează 0,1357 lei, dolarul din Hong Kong 0,5850 lei, iar shekelul israelian 1,4941 lei.
Totodată, ringgitul malaysian este cotat la 1,1218 lei, dolarul singaporez la 3,5547 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,6602 lei, realul brazilian la 0,9070 lei, peso-ul mexican la 0,2629 lei, peso-ul filipinez la 0,0743 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1023 lei.
În cazul monedelor pentru care cursul este exprimat la 100 de unități, BNR a stabilit o valoare de 1,4384 lei pentru 100 de forinți maghiari, 2,8081 lei pentru 100 de yeni japonezi, 0,3122 lei pentru 100 de woni sud-coreeni, 0,0256 lei pentru 100 de rupii indoneziene și 3,6510 lei pentru 100 de coroane islandeze.
Gramul de aur este cotat la 603,6628 lei, iar Drepturile Speciale de Tragere (DST/XDR) au fost stabilite la 6,2278 lei.
|Monedă
|Simbol
|Curs BNR (23 iulie 2026)
|Dolar australian
|AUD
|3,2113
|Dolar canadian
|CAD
|3,2585
|Franc elvețian
|CHF
|5,6312
|Coroana cehă
|CZK
|0,2164
|Coroana daneză
|DKK
|0,7004
|Lira egipteană
|EGP
|0,0894
|Euro
|EUR
|5,2356
|Lira sterlină
|GBP
|6,1350
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4384
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8081
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2612
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4784
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2101
|Rubla rusească
|RUB
|0,0585
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4724
|Lira turcească
|TRY
|0,0969
|Dolar american
|USD
|4,5872
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2796
|Realul brazilian
|BRL
|0,9070
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6776
|Rupia indiană
|INR
|0,0475
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3122
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2629
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6602
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1023
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2490
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1357
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5850
|Shekelul israelian
|ILS
|1,4941
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0256
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0743
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6510
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1218
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5547
|Gramul de aur
|XAU
|603,6628
|DST
|XDR
|6,2278
Indicele ROBID a rămas stabil pe aproape toate scadențele
Potrivit datelor publicate la ora 11:00, indicele ROBID a rămas neschimbat față de ziua precedentă pe toate scadențele. Valorile sunt de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână, 5,45% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,60% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.
În ceea ce privește indicele ROBOR, nivelurile au rămas, de asemenea, stabile pe aproape toate scadențele. ROBOR este cotat la 5,62% pentru O/N, 5,63% pentru T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,93% pentru șase luni și 5,98% pentru 12 luni. Față de ședința din 22 iulie, singura modificare este la scadența T/N, unde indicele a urcat ușor de la 5,62% la 5,63%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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