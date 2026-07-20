Curs valutar luni, 20 iulie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat noile date

Curs valutar luni, 20 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 20 iulie, cursul valutar oficial, care include cotațiile principalelor valute internaționale, ale unor monede regionale, precum și prețul gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).

Potrivit datelor publicate de BNR, moneda europeană este cotată la 5,2421 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5863 lei. Lira sterlină este evaluată la 6,1748 lei, iar francul elvețian la 5,6745 lei.

În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian este cotat la 3,2098 lei, dolarul canadian la 3,2683 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6834 lei. Dolarul singaporez are un curs de 3,5531 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5849 lei.

BNR a stabilit un curs de 0,2167 lei pentru coroana cehă, 0,7012 lei pentru coroana daneză, 0,4749 lei pentru coroana norvegiană și 0,4747 lei pentru coroana suedeză. Zlotul polonez este cotat la 1,2093 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0447 lei.

În cazul monedelor din Europa de Est și din regiune, 100 de forinți maghiari valorează 1,4494 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2608 lei. Hryvna ucraineană are un curs de 0,1026 lei, iar rubla rusească este evaluată la 0,0586 lei.

Pentru monedele asiatice, BNR a anunțat un curs de 2,8237 lei pentru 100 de yeni japonezi, 0,6777 lei pentru renminbi-ul chinezesc, 0,0476 lei pentru rupia indiană, 0,3095 lei pentru 100 de woni sud-coreeni, 0,0255 lei pentru 100 de rupii indoneziene, 0,1364 lei pentru bahtul thailandez, 0,0743 lei pentru pesoul filipinez și 1,1206 lei pentru ringgitul malaysian.

În Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2488 lei, lira turcească la 0,0971 lei, iar shekelul israelian la 1,5036 lei.

Din categoria celorlalte monede urmărite de BNR, realul brazilian are un curs de 0,8972 lei, peso-ul mexican este cotat la 0,2623 lei, randul sud-african la 0,2785 lei, lira egipteană la 0,0899 lei și 100 de coroane islandeze la 3,6556 lei.

Totodată, Banca Națională a României a anunțat că gramul de aur este cotat la 592,7275 lei, iar valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST) este de 6,2352 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs BNR (20 iulie) Dolar australian AUD 3,2098 Dolar canadian CAD 3,2683 Franc elvețian CHF 5,6745 Coroană cehă CZK 0,2167 Coroană daneză DKK 0,7012 Liră egipteană EGP 0,0899 Euro EUR 5,2421 Liră sterlină GBP 6,1748 100 Forinți maghiari HUF 1,4494 100 Yeni japonezi JPY 2,8237 Leu moldovenesc MDL 0,2608 Coroană norvegiană NOK 0,4749 Zlot polonez PLN 1,2093 Rublă rusească RUB 0,0586 Coroană suedeză SEK 0,4747 Liră turcească TRY 0,0971 Dolar american USD 4,5863 Rand sud-african ZAR 0,2785 Real brazilian BRL 0,8972 Renminbi chinezesc CNY 0,6777 Rupie indiană INR 0,0476 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3095 Peso mexican MXN 0,2623 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6834 Dinar sârbesc RSD 0,0447 Hryvnă ucraineană UAH 0,1026 Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2488 Baht thailandez THB 0,1364 Dolar din Hong Kong HKD 0,5849 Shekel israelian ILS 1,5036 100 Rupii indoneziene IDR 0,0255 Peso filipinez PHP 0,0743 100 Coroane islandeze ISK 3,6556 Ringgit malaysian MYR 1,1206 Dolar singaporez SGD 3,5531 Gram de aur XAU 592,7275 Drepturi Speciale de Tragere XDR 6,2352

La data de 20 iulie 2026, indicele ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,60% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni (12M).

În aceeași zi, indicele ROBOR a fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,93% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru 12 luni (12M).

Prin comparație, la 17 iulie 2026, indicele ROBID era de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,60% pentru 6M și 5,64% pentru 12M. În cazul ROBOR, valorile au rămas identice cu cele din 20 iulie: 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,74% pentru 1M, 5,84% pentru 3M, 5,93% pentru 6M și 5,98% pentru 12M.