Curs valutar luni, 20 iulie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat noile date
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar luni, 20 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 20 iulie, cursul valutar oficial, care include cotațiile principalelor valute internaționale, ale unor monede regionale, precum și prețul gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar luni, 20 iulie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână
Potrivit datelor publicate de BNR, moneda europeană este cotată la 5,2421 lei, în timp ce dolarul american are un curs oficial de 4,5863 lei. Lira sterlină este evaluată la 6,1748 lei, iar francul elvețian la 5,6745 lei.
În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian este cotat la 3,2098 lei, dolarul canadian la 3,2683 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6834 lei. Dolarul singaporez are un curs de 3,5531 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5849 lei.
BNR a stabilit un curs de 0,2167 lei pentru coroana cehă, 0,7012 lei pentru coroana daneză, 0,4749 lei pentru coroana norvegiană și 0,4747 lei pentru coroana suedeză. Zlotul polonez este cotat la 1,2093 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0447 lei.
În cazul monedelor din Europa de Est și din regiune, 100 de forinți maghiari valorează 1,4494 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2608 lei. Hryvna ucraineană are un curs de 0,1026 lei, iar rubla rusească este evaluată la 0,0586 lei.
Pentru monedele asiatice, BNR a anunțat un curs de 2,8237 lei pentru 100 de yeni japonezi, 0,6777 lei pentru renminbi-ul chinezesc, 0,0476 lei pentru rupia indiană, 0,3095 lei pentru 100 de woni sud-coreeni, 0,0255 lei pentru 100 de rupii indoneziene, 0,1364 lei pentru bahtul thailandez, 0,0743 lei pentru pesoul filipinez și 1,1206 lei pentru ringgitul malaysian.
În Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2488 lei, lira turcească la 0,0971 lei, iar shekelul israelian la 1,5036 lei.
Din categoria celorlalte monede urmărite de BNR, realul brazilian are un curs de 0,8972 lei, peso-ul mexican este cotat la 0,2623 lei, randul sud-african la 0,2785 lei, lira egipteană la 0,0899 lei și 100 de coroane islandeze la 3,6556 lei.
Totodată, Banca Națională a României a anunțat că gramul de aur este cotat la 592,7275 lei, iar valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST) este de 6,2352 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs BNR (20 iulie)
|Dolar australian
|AUD
|3,2098
|Dolar canadian
|CAD
|3,2683
|Franc elvețian
|CHF
|5,6745
|Coroană cehă
|CZK
|0,2167
|Coroană daneză
|DKK
|0,7012
|Liră egipteană
|EGP
|0,0899
|Euro
|EUR
|5,2421
|Liră sterlină
|GBP
|6,1748
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4494
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8237
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2608
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4749
|Zlot polonez
|PLN
|1,2093
|Rublă rusească
|RUB
|0,0586
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4747
|Liră turcească
|TRY
|0,0971
|Dolar american
|USD
|4,5863
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2785
|Real brazilian
|BRL
|0,8972
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6777
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3095
|Peso mexican
|MXN
|0,2623
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6834
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1026
|Dirham al Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2488
|Baht thailandez
|THB
|0,1364
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,5849
|Shekel israelian
|ILS
|1,5036
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0255
|Peso filipinez
|PHP
|0,0743
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6556
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1206
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5531
|Gram de aur
|XAU
|592,7275
|Drepturi Speciale de Tragere
|XDR
|6,2352
Ce modificări au înregistrat ratele dobânzilor interbancare
La data de 20 iulie 2026, indicele ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,60% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni (12M).
În aceeași zi, indicele ROBOR a fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,93% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru 12 luni (12M).
Prin comparație, la 17 iulie 2026, indicele ROBID era de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,60% pentru 6M și 5,64% pentru 12M. În cazul ROBOR, valorile au rămas identice cu cele din 20 iulie: 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,74% pentru 1M, 5,84% pentru 3M, 5,93% pentru 6M și 5,98% pentru 12M.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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