Economia României, în cădere liberă. Radu Georgescu critică puternic măsurile luate de Guvern: Avalansa de creșteri de taxe a tăiat puterea de cumpărare a românilor

Economistul Radu Georgescu susține că economia României traversează o perioadă de declin accentuat și afirmă că principalele motoare ale economiei s-au oprit. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta pune evoluțiile economice pe seama politicilor fiscale și a nivelului ridicat al inflației, prezentând și două măsuri pe care le consideră necesare pentru redresare.

În mesajul publicat pe Facebook, economistul compară economia României cu un avion rămas fără combustibil, susținând că cele două motoare principale ale acesteia (consumul populației și investițiile) nu mai funcționează.

Potrivit lui Radu Georgescu, primul motor care s-a oprit este consumul populației. Acesta afirmă că, de aproape un an, consumul înregistrează cea mai mare scădere din ultimii 15 ani, ceea ce înseamnă că românii cumpără din ce în ce mai puțin.

Economistul explică faptul că, într-o economie, consumul reprezintă aproximativ 60% din produsul intern brut și constituie principalul motor al creșterii economice. Cel de-al doilea motor este reprezentat de investițiile realizate de companii în noi capacități de producție, tehnologie și angajați. În opinia sa, atunci când ambele componente funcționează, economia crește, însă oprirea lor conduce la declin economic.

„Economia României se prăbușește! Avionul economic numit România a rămas fără combustibil. S-au oprit motoarele. De aproape un an s-a oprit primul motor: Consumul populației.

Consumul are cea mai mare scadere din ultimii 15 ani Oamenii cumpără tot mai puțin. Acum s-a oprit și al doilea motor: Industria. În mai 2026, producția industrială a avut cea mai mare scadere din ultimii 10 ani Cum s-a ajuns aici? Îți explic mai jos. Orice economie funcționează ca un avion alimentat de fluxuri de bani”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Radu Georgescu subliniază faptul că actualul Guvern a luat măsuri care au dus simultan la slăbirea consumului și a investițiilor, situație pe care o consideră fără precedent.

Referitor la consum, economistul afirmă că majorările de taxe introduse în ultimul an, alături de nivelul ridicat al inflației, au redus puterea de cumpărare a populației. El susține că, în condițiile în care prețurile cresc mai rapid decât în statele vecine, iar povara fiscală este mai mare, populația își reduce cheltuielile.

În ceea ce privește investițiile, Radu Georgescu apreciază că același context economic, caracterizat de taxe mai mari și inflație ridicată, îi determină pe antreprenori să își amâne sau să își înghețe planurile de investiții.

„Cele două motoare principale sunt: → Consumul populației — cel mai mare motor. Consumul reprezintă în jur de 60% din PIB

→ Investițiile firmelor — banii pe care companiile îi pun în capacități noi de producție, tehnologie, angajați. Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prabuseste Actualul Guvern a facut ceva unic in istoria economiei mondiale. A oprit ambele motoare ale economie. Ce s-a întâmplat cu primul motor — CONSUMUL Avalansa de creșteri de taxe din ultimul an, combinat cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, a tăiat puterea de cumpărare a românilor. Când prețurile cresc de trei ori mai repede decât la vecini, iar taxele explodeaza, rezultatul e unul singur: oamenii cheltuiesc mai puțin. Primul motor s-a oprit. Ce s-a întâmplat cu al doilea motor — INVESTIȚIILE Același cocktail — taxe mai mari plus inflație record — îi face pe antreprenori să înghețe investițiile”, a subliniat economistul.

Economistul adaugă că și menținerea cursului euro la un nivel artificial contribuie la descurajarea investitorilor străini. În opinia sa, această combinație de factori reduce competitivitatea produselor fabricate în România pe piețele internaționale din punct de vedere al prețului.

Ca argument, acesta face trimitere la raportul Băncii Naționale a României (BNR) pentru luna mai, potrivit căruia investițiile străine directe au scăzut cu 25% în primele cinci luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Radu Georgescu oferă și exemplul Grupului Renault, care, potrivit afirmațiilor sale, a confirmat prin directorul general François Provost că noul model Dacia din clasa C, C-Neo, va fi produs la uzina din Bursa, în Turcia, și nu la Mioveni. Economistul consideră că această decizie reflectă faptul că, atunci când costurile de producție cresc într-o țară, producția este mutată în state unde costurile sunt mai reduse.

El subliniază că Dacia este cel mai mare exportator al României și apreciază că acest producător este afectat direct de actualele politici economice. În consecință, afirmă că un brand românesc va avea automobile fabricate într-o altă țară.

„Cursul euro tinut artificial ii alunga si pe investitorii straini. Acest cocktail economic nociv face ca produsele fabricate in Romania sa nu mai fie competitive pe piata intrenationala din punct de vedere al preturilor Efectul se vede deja în date. BNR spune in raportul pentru mai ca Investițiile străine au scăzut cu 25% în primele cinci luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025 Iar exemplul cel mai dureros: Grupul Renault a confirmat, prin CEO-ul François Provost, că noul model Dacia de clasă C (C-Neo) va fi produs în Turcia, la uzina din Bursa — nu la Mioveni. Nu e o coincidență. Când costurile de producție din România cresc accelerat producția pleacă acolo unde e mai ieftin. Dacia este cel mai mare exportator din Romania Si este lovita direct de aceste politici economice Consecinta Un brand românesc, mașini fabricate în altă țară”, a completat acesta.

În finalul analizei, Radu Georgescu subliniază că economia are nevoie de măsuri pentru relansarea consumului și a investițiilor. În opinia sa, există două soluții principale: anularea tuturor majorărilor de taxe introduse în ultimul an, pe care le consideră responsabile pentru reducerea consumului și a investițiilor, precum și acordarea de subvenții producătorilor români, inclusiv pentru dobânzi și energie, astfel încât bunurile fabricate în România să își recapete competitivitatea pe piețele internaționale.

„Ai nevoie de combustibil ca să ții un avion în aer. Nu este alta solutie. Politica economică din ultimul an a tăiat exact alimentarea: a slăbit consumul și a speriat investițiile, în același timp. Un avion cu ambele motoare oprite se prabuseste. Cum repornim motoarele? Din punctul meu de vedere, Romania are doar 2 posibilitati 1. Anularea tuturor creșterilor de taxe din ultimul an, care sufocă consumul și investițiile

2. Subventii pentru producătorii români ( dobanzi, energie ), ca bunurile făcute în România să redevină competitive Să fie economie!” , a conchis Radu Georgescu.

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