Bursele europene au închis pe roșu. Sectorul tehnologic a tras piețele în jos, iar tensiunile din Orientul Mijlociu sporesc incertitudinea
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Bursele europene au încheiat ședința de vineri în scădere, pe fondul vânzărilor din sectorul tehnologic și al îngrijorărilor provocate de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc totodată sezonul raportărilor financiare și decizia de politică monetară pe care Banca Centrală Europeană o va lua săptămâna viitoare.
Indicele Stoxx Europe 600 a șters aproape toate câștigurile săptămânii după declinul acțiunilor din tehnologie
Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis ședința cu un declin de 0,3%, ștergând aproape în totalitate avansul acumulat pe parcursul săptămânii.
Sectorul tehnologic a fost principalul responsabil pentru această evoluție, după ce acțiunile producătorilor de cipuri au urmat tendința negativă observată anterior pe piețele din Statele Unite și Asia, transmite Bloomberg.
Titlurile ASML Holding au scăzut cu 3,8%, iar cele ale BE Semiconductor Industries au pierdut 4,5%. Sectorul european al semiconductorilor a coborât astfel la cel mai redus nivel din luna mai.
Lansarea unei noi tehnologii AI din China a amplificat vânzările din industria semiconductorilor
Declinul din sectorul tehnologic a fost alimentat de anunțul surprinzător făcut de startup-ul chinez de inteligență artificială Moonshot.
Potrivit analiștilor, apariția noii tehnologii a determinat investitorii să își reducă expunerea pe companiile care au beneficiat în ultimele luni de entuziasmul generat de dezvoltarea inteligenței artificiale.
Joe Mazzola, strateg pentru tranzacționare și instrumente derivate la Charles Schwab, consideră însă că volatilitatea recentă reprezintă mai degrabă o ajustare a evaluărilor și a poziționării investitorilor decât un semnal al încheierii ciclului de investiții în infrastructura destinată inteligenței artificiale.
Acesta avertizează totuși că volatilitatea ar putea continua în contextul amenințărilor dintre Statele Unite și Iran și al rezultatelor financiare pe care marile companii din tehnologie le vor publica în perioada următoare.
Burberry și Lagercrantz au înregistrat scăderi puternice, în timp ce EQT a urcat cu 11%
Printre cele mai afectate companii s-a numărat Burberry, ale cărei acțiuni au scăzut cu 6,4%, după ce vânzările din primul trimestru au fost sub estimările analiștilor.
Lagercrantz Group a pierdut 7,1% în urma unor rezultate financiare considerate dezamăgitoare.
În schimb, compania suedeză de investiții EQT a avut una dintre cele mai bune evoluții ale zilei. Acțiunile au crescut cu 11%, după ce rezultatele financiare au depășit estimările pieței, susținute de venituri mai mari din investiții.
Investitorii urmăresc conflictul dintre SUA și Iran și decizia BCE privind dobânzile
Piețele europene s-au retras în ultimele zile de la nivelurile record atinse anterior, pe fondul temerilor că intensificarea conflictului dintre Washington și Teheran ar putea alimenta creșterea prețului petrolului și a inflației.
Participanții din piață rămân însă optimiști în privința perspectivelor companiilor europene și consideră că actualul val de volatilitate provocat de tensiunile geopolitice nu va opri tendința pozitivă a piețelor pe termen mediu.
Săptămâna viitoare, atenția investitorilor se va îndrepta și către ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene. Economiștii anticipează că instituția va menține dobânzile nemodificate, înaintea unei posibile ultime majorări estimate pentru luna septembrie.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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