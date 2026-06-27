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Bursele europene au încheiat săptămâna pe roșu. Investitorii au vândut acțiuni în aproape toate sectoarele, iar Germania a înregistrat cele mai mari pierderi

Bursele europene au încheiat săptămâna pe roșu. Investitorii au vândut acțiuni în aproape toate sectoarele, iar Germania a înregistrat cele mai mari pierderi

SURSA FOTO: Dreamstime -Bursele europene

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Publicat de Alexandra Iana la 27 iunie 2026, 09:16
Din cuprinsul articolului

Piețele bursiere europene au închis în scădere ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, pe fondul unui val amplu de vânzări care a afectat aproape toate sectoarele economiei. Investitorii au ales să marcheze o parte din profiturile acumulate în perioada recentă, într-un context în care incertitudinile privind economia globală, politica monetară și evoluția pieței energetice continuă să influențeze deciziile din piețele financiare.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600, considerat principalul reper al burselor din Europa, a închis ședința de vineri în scădere cu 0,68%, potrivit CNBC. Evoluția marchează o schimbare de sentiment după volatilitatea ridicată înregistrată în ultimele zile, când investitorii au reacționat atât la date economice, cât și la evoluțiile de pe piețele de mărfuri și la perspectivele privind dobânzile.

Toate marile burse europene au închis în teritoriu negativ

Declinul a fost unul generalizat, niciuna dintre principalele piețe europene nereușind să termine sesiunea pe plus.

Cea mai mare corecție a fost înregistrată la Bursa din Frankfurt. Indicele DAX a pierdut 1,29%, închizând la 24.671,22 de puncte. Piața germană, cea mai mare din Europa continentală, este considerată un indicator important al încrederii investitorilor în economia europeană, astfel că evoluția sa este urmărită cu atenție de analiști.

Și Bursa din Milano a avut o sesiune dificilă. Indicele FTSE MIB a coborât cu 1%, până la 51.265,35 de puncte, pe fondul scăderilor înregistrate de companiile din energie, industrie și sectorul financiar.

La Paris, indicele CAC 40 a încheiat ziua cu un minus de 0,55%, până la 8.384,87 de puncte, în timp ce la Londra indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,21%, terminând sesiunea la 10.508,02 puncte.

Nici piața spaniolă nu a făcut excepție. Indicele IBEX 35 a închis în scădere cu 0,45%, până la 19.425,30 de puncte.

Faptul că toate marile burse europene au înregistrat pierderi arată că presiunea la vânzare a fost una generalizată și nu a vizat doar anumite piețe sau companii.

Companiile din energie, retail și tehnologie au condus scăderile

Presiunea s-a resimțit în aproape toate sectoarele economice, însă cele mai afectate au fost companiile din petrol și gaze naturale.

Indicele sectorial dedicat companiilor energetice a scăzut cu 1,97%, fiind cel mai slab performer al zilei. Evoluția vine după oscilațiile puternice ale cotațiilor internaționale ale petrolului, care au influențat perspectivele privind veniturile și profitabilitatea companiilor din domeniu.

Și sectorul de retail a fost afectat de valul de vânzări, înregistrând o scădere de 1,62%. Investitorii rămân prudenți în privința consumului, în condițiile în care dobânzile ridicate și costurile încă mari de finanțare pot limita cheltuielile populației.

Companiile din tehnologie au pierdut, la rândul lor, 1,28%, într-un context în care acest sector continuă să fie unul dintre cele mai sensibile la modificările așteptărilor privind politica monetară și costul capitalului.

Declinurile din aceste trei domenii au influențat puternic evoluția indicelui european, având în vedere ponderea ridicată a acestor companii în structura pieței.

Investitorii urmăresc economia mondială și viitoarele decizii ale băncilor centrale

Analiștii spun că sentimentul din piețe rămâne unul precaut, iar investitorii continuă să reacționeze la orice informație nouă privind economia globală.

Printre principalele elemente urmărite se află perspectivele de creștere economică, evoluția inflației și calendarul reducerilor de dobândă din marile economii. Deși există semnale că presiunile inflaționiste încep să se tempereze în unele state, băncile centrale rămân prudente și evită să transmită că ciclul politicii monetare restrictive s-a încheiat definitiv.

În același timp, investitorii analizează impactul tensiunilor comerciale internaționale, al fluctuațiilor prețurilor la energie și al schimbărilor din lanțurile globale de aprovizionare asupra rezultatelor financiare ale companiilor europene.

Volatilitatea rămâne ridicată pe piețele financiare

Specialiștii consideră că piețele europene ar putea rămâne volatile și în perioada următoare. Evoluția cotațiilor va depinde de publicarea unor noi indicatori economici, de deciziile marilor bănci centrale și de dinamica piețelor de mărfuri, în special a petrolului.

În plus, investitorii vor continua să urmărească sezonul raportărilor financiare ale companiilor, deoarece rezultatele trimestriale și estimările privind evoluția afacerilor vor influența semnificativ direcția burselor.

După mai multe ședințe marcate de oscilații puternice, corecția de vineri arată că participanții la piață preferă, cel puțin pentru moment, o abordare mai prudentă, în așteptarea unor semnale mai clare privind evoluția economiei mondiale și a politicii monetare din principalele economii.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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Bursele europene au încheiat săptămâna pe roșu. Investitorii au vândut acțiuni în aproape toate sectoarele, iar Germania a înregistrat cele mai mari pierderi

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Publicat de Alexandra Iana la 27 iunie 2026, 08:47
Din cuprinsul articolului

Economia mondială ar putea intra într-o nouă etapă de tensiuni comerciale și geopolitice, după ce Omanul le-a transmis oficialilor europeni că revenirea la situația existentă înaintea războiului din zona Golfului Persic nu mai este posibilă. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, autoritățile de la Muscat analizează posibilitatea introducerii unor taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate.

Deși Omanul susține că va respecta în continuare dreptul maritim internațional și libertatea de navigație, eventualele costuri suplimentare ar putea modifica semnificativ comerțul mondial cu energie și ar genera cheltuieli de ordinul zecilor de miliarde de dolari pentru companiile de transport și comercianții de mărfuri.

Omanul ia în calcul taxe pentru serviciile oferite navelor

Sursele Bloomberg susțin că oficialii omanizi au precizat în discuțiile cu reprezentanții europeni că nu intenționează să perceapă taxe pentru simpla trecere prin Strâmtoarea Ormuz, însă analizează posibilitatea introducerii unor costuri pentru serviciile conexe.

Printre acestea s-ar putea număra operațiunile de depoluare, asistența oferită navelor în timpul traversării sau alte servicii de siguranță maritimă.

Deocamdată nu este clar dacă aceste taxe ar urma să fie obligatorii pentru toate navele sau dacă vor avea un caracter opțional, în funcție de serviciile solicitate.

Potrivit acelorași surse, Omanul studiază modul în care sunt administrate alte puncte maritime strategice din lume, inclusiv Strâmtoarea Malacca, una dintre cele mai circulate rute comerciale din Asia, unde nu există taxe obligatorii pentru simpla traversare, dar sunt percepute costuri pentru anumite servicii de navigație și securitate.

Temeri privind o administrare comună cu Iranul

Anunțul a amplificat îngrijorările Statelor Unite, ale statelor europene și ale monarhiilor arabe din Golf.

Potrivit Bloomberg, oficialii occidentali se tem că Omanul și Iranul ar putea institui împreună un sistem de administrare și taxare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Această posibilitate este cu atât mai sensibilă cu cât Teheranul susține deja că dorește să gestioneze în comun traficul maritim cu Omanul, în contextul negocierilor de pace dintre Iran și Statele Unite.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, prin care tranzitează zilnic o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice restricție sau taxă suplimentară ar putea avea efecte directe asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor energiei la nivel mondial.

Macron discută luni cu liderul Omanului

Importanța situației este reflectată și de agenda diplomatică din următoarele zile.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să îl primească luni, la Paris, pe sultanul Omanului, Haitham bin Tariq.

Potrivit administrației franceze, unul dintre principalele subiecte ale întâlnirii va fi securitatea rutelor maritime.

Cei doi lideri vor „aborda problema securităţii rutelor maritime, care depinde de trecerea liberă şi necondiţionată prin Strâmtoarea Hormuz”, a transmis Palatul Élysée.

Întâlnirea are loc într-un moment în care marile puteri încearcă să obțină garanții privind menținerea libertății de navigație într-o zonă esențială pentru comerțul mondial.

Cum s-a ajuns la această situație

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz s-au accentuat după izbucnirea conflictului dintre Iran și alianța formată de Statele Unite și Israel.

Potrivit informațiilor prezentate de Bloomberg, Iranul a blocat în repetate rânduri circulația prin strâmtoare prin atacuri și amenințări la adresa navelor comerciale, iar guvernele occidentale susțin că anumite sectoare ale zonei ar fi fost minate.

După acordul provizoriu de pace semnat recent între Washington și Teheran, traficul de petrol a început să își revină, iar prețurile internaționale ale țițeiului au scăzut semnificativ.

Cu toate acestea, volumul transporturilor rămâne mult sub nivelul existent înaintea conflictului, iar incidentele continuă.

Joi, nava portcontainer „Ever Lovely” a fost lovită în timpul traversării strâmtorii, incident care l-a determinat pe președintele american Donald Trump să reacționeze public, calificând situația drept „o încălcare prostească a armistiţiului”, fără a anunța însă eventuale măsuri.

Mesaje contradictorii venite din partea Omanului

Poziția Sultanatului Oman a devenit tot mai dificil de interpretat în ultimele zile.

La începutul săptămânii, Muscatul și Teheranul au publicat o declarație comună prin care au anunțat că vor analiza împreună modul de administrare a traficului și costurile aferente traversării Strâmtorii Ormuz.

La numai două zile distanță, Omanul a semnat însă o declarație comună cu Statele Unite și Consiliul de Cooperare al Golfului prin care „se respingeau orice taxe, tarife sau încercări de a exercita controlul asupra strâmtorii”.

Comentând această evoluție, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat:

„Au afirmat în cadrul întâlnirii şi au semnat declaraţia prin care se preciza că nu vor exista taxe sau tarife, aşa că consider că este o veste bună”.

În același timp, potrivit Bloomberg, oficialii omanizi le-au explicat partenerilor europeni că sunt supuși unor presiuni puternice din partea Iranului.

Omanul încearcă să păstreze echilibrul între SUA și Iran

Sultanatul Oman este considerat unul dintre cei mai importanți mediatori ai Orientului Mijlociu.

Deși este un aliat tradițional al Statelor Unite, Muscatul menține relații foarte bune și cu Iranul, motiv pentru care este supranumit adesea „Elveţia Orientului Mijlociu”.

În trecut, Omanul a facilitat numeroase negocieri între Washington și Teheran, însă actualul conflict a complicat semnificativ această poziție.

„Omanul se află între ciocan şi nicovală, încercând să menţină un echilibru între Iran şi SUA”, a declarat Bader Al-Saif, profesor la Universitatea din Kuweit și cercetător asociat la Chatham House.

„Această strategie a funcţionat mai mult sau mai puţin în trecut. Însă, având în vedere că cele două părţi se află în război şi încearcă constant să se depăşească reciproc, acest comportament al Omanului le va aduce în cele din urmă probleme”, a avertizat acesta.

SUA avertizează că taxarea Strâmtorii Ormuz ar putea provoca „haos”

Negocierile privind viitorul Strâmtorii Ormuz reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte ale discuțiilor de pace dintre Washington și Teheran.

Iranul a anunțat deja că navele comerciale care tranzitează zona vor trebui să solicite asigurări de la autoritățile iraniene, precizând că acestea vor fi gratuite doar în următoarele 60 de zile.

Statele Unite resping categoric această abordare.

Marco Rubio a avertizat că Iranul trebuie să garanteze libertatea totală de navigație și să renunțe la orice intenție de taxare dacă dorește încheierea unui acord de pace permanent.

În caz contrar, a spus oficialul american, alte state ar putea adopta măsuri similare în propriile puncte maritime strategice, „şi atunci vom avea parte de haos”.

Experții avertizează că orice taxă aplicată navelor comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz s-ar reflecta rapid în costurile transportului maritim, în prețurile petrolului și gazelor naturale și, în final, în costurile suportate de consumatori și de economiile din întreaga lume.

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Publicat în: Economie
Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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