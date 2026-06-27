Bursele europene au încheiat săptămâna pe roșu. Investitorii au vândut acțiuni în aproape toate sectoarele, iar Germania a înregistrat cele mai mari pierderi

Piețele bursiere europene au închis în scădere ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, pe fondul unui val amplu de vânzări care a afectat aproape toate sectoarele economiei. Investitorii au ales să marcheze o parte din profiturile acumulate în perioada recentă, într-un context în care incertitudinile privind economia globală, politica monetară și evoluția pieței energetice continuă să influențeze deciziile din piețele financiare.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600, considerat principalul reper al burselor din Europa, a închis ședința de vineri în scădere cu 0,68%, potrivit CNBC. Evoluția marchează o schimbare de sentiment după volatilitatea ridicată înregistrată în ultimele zile, când investitorii au reacționat atât la date economice, cât și la evoluțiile de pe piețele de mărfuri și la perspectivele privind dobânzile.

Declinul a fost unul generalizat, niciuna dintre principalele piețe europene nereușind să termine sesiunea pe plus.

Cea mai mare corecție a fost înregistrată la Bursa din Frankfurt. Indicele DAX a pierdut 1,29%, închizând la 24.671,22 de puncte. Piața germană, cea mai mare din Europa continentală, este considerată un indicator important al încrederii investitorilor în economia europeană, astfel că evoluția sa este urmărită cu atenție de analiști.

Și Bursa din Milano a avut o sesiune dificilă. Indicele FTSE MIB a coborât cu 1%, până la 51.265,35 de puncte, pe fondul scăderilor înregistrate de companiile din energie, industrie și sectorul financiar.

La Paris, indicele CAC 40 a încheiat ziua cu un minus de 0,55%, până la 8.384,87 de puncte, în timp ce la Londra indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,21%, terminând sesiunea la 10.508,02 puncte.

Nici piața spaniolă nu a făcut excepție. Indicele IBEX 35 a închis în scădere cu 0,45%, până la 19.425,30 de puncte.

Faptul că toate marile burse europene au înregistrat pierderi arată că presiunea la vânzare a fost una generalizată și nu a vizat doar anumite piețe sau companii.

Presiunea s-a resimțit în aproape toate sectoarele economice, însă cele mai afectate au fost companiile din petrol și gaze naturale.

Indicele sectorial dedicat companiilor energetice a scăzut cu 1,97%, fiind cel mai slab performer al zilei. Evoluția vine după oscilațiile puternice ale cotațiilor internaționale ale petrolului, care au influențat perspectivele privind veniturile și profitabilitatea companiilor din domeniu.

Și sectorul de retail a fost afectat de valul de vânzări, înregistrând o scădere de 1,62%. Investitorii rămân prudenți în privința consumului, în condițiile în care dobânzile ridicate și costurile încă mari de finanțare pot limita cheltuielile populației.

Companiile din tehnologie au pierdut, la rândul lor, 1,28%, într-un context în care acest sector continuă să fie unul dintre cele mai sensibile la modificările așteptărilor privind politica monetară și costul capitalului.

Declinurile din aceste trei domenii au influențat puternic evoluția indicelui european, având în vedere ponderea ridicată a acestor companii în structura pieței.

Analiștii spun că sentimentul din piețe rămâne unul precaut, iar investitorii continuă să reacționeze la orice informație nouă privind economia globală.

Printre principalele elemente urmărite se află perspectivele de creștere economică, evoluția inflației și calendarul reducerilor de dobândă din marile economii. Deși există semnale că presiunile inflaționiste încep să se tempereze în unele state, băncile centrale rămân prudente și evită să transmită că ciclul politicii monetare restrictive s-a încheiat definitiv.

În același timp, investitorii analizează impactul tensiunilor comerciale internaționale, al fluctuațiilor prețurilor la energie și al schimbărilor din lanțurile globale de aprovizionare asupra rezultatelor financiare ale companiilor europene.

Specialiștii consideră că piețele europene ar putea rămâne volatile și în perioada următoare. Evoluția cotațiilor va depinde de publicarea unor noi indicatori economici, de deciziile marilor bănci centrale și de dinamica piețelor de mărfuri, în special a petrolului.

În plus, investitorii vor continua să urmărească sezonul raportărilor financiare ale companiilor, deoarece rezultatele trimestriale și estimările privind evoluția afacerilor vor influența semnificativ direcția burselor.

După mai multe ședințe marcate de oscilații puternice, corecția de vineri arată că participanții la piață preferă, cel puțin pentru moment, o abordare mai prudentă, în așteptarea unor semnale mai clare privind evoluția economiei mondiale și a politicii monetare din principalele economii.