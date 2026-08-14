Digi Communications, venituri de 1,2 miliarde de euro în S1 2026. Telefonia mobilă a ajuns la 8,4 milioane de clienți în România

Digi Communications a încheiat primul semestru din 2026 cu venituri consolidate de 1,2 miliarde de euro, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Grupul continuă să crească puternic în Spania, dar și operațiunile din România au avansat, în special pe segmentul de telefonie mobilă.

Digi Communications N.V. a raportat venituri consolidate de 608 milioane de euro în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

EBITDA ajustată, indicator care arată performanța operațională a companiei înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare, și care în acest caz exclude leasingurile operaționale, a ajuns la 169 milioane de euro. Creșterea a fost de 23% față de trimestrul al doilea din 2025.

La nivelul primelor șase luni, veniturile consolidate au urcat la 1,2 miliarde de euro, cu 10% peste cele din primul semestru al anului trecut. EBITDA ajustată a crescut cu 17%, până la 398 milioane de euro.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a transmis că rezultatele din prima jumătate a anului sunt în linie cu așteptările grupului și reflectă aplicarea strategiei pe toate piețele pe care compania este prezentă. El a indicat Spania drept principalul motor de creștere, în timp ce România a continuat să aibă o evoluție bună, susținută de investițiile în rețea și în experiența oferită clienților.

Un alt moment important pentru grup a fost oferta publică inițială a Digi Spania, finalizată în iulie. Potrivit CEO-ului companiei, oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori și a atras un interes puternic din partea investitorilor spanioli și internaționali.

„Prima jumătate a anului 2026 a adus un nou set de rezultate solide pentru DIGI, în linie cu așteptările noastre și care reflectă implementarea consecventă a strategiei pe toate piețele pe care activăm. Spania continuă să fie principalul nostru motor de creștere, menținând un ritm comercial solid și evoluând în conformitate cu planurile noastre pe termen lung, în timp ce România a continuat să înregistreze o evoluție bună, susținută de investițiile continue în calitatea rețelei și experiența clienților. Totodată, în luna iulie, am finalizat cu succes oferta publică inițială (IPO) a DIGI Spania, un reper important care susține dezvoltarea pe termen lung a companiei și oferă o flexibilitate suplimentară pentru următoarele etape de dezvoltare. Oferta publică inițială (IPO) din Spania a fost suprasubscrisă de mai multe ori, ceea ce demonstrează un sprijin foarte puternic din partea investitorilor spanioli și internaționali, recunoscând totodată realizările remarcabile obținute de Digi Spania. La nivelul Grupului, rămânem concentrați pe furnizarea de servicii de conectivitate fiabile și de înaltă calitate, la prețuri accesibile, în paralel cu consolidarea poziției noastre pe fiecare dintre piețele pe care activăm”, a declarat Serghei Bulgac.

Creșterea financiară a fost însoțită și de extinderea bazei de clienți. La finalul trimestrului al doilea, Digi avea 33,9 milioane de contracte generatoare de venituri, denumite RGU, în România, Spania, Portugalia și Italia.

Numărul acestora a crescut cu 14% într-un singur an.

Telefonia mobilă reprezintă cel mai mare segment al grupului, cu aproximativ 51% din total. Digi a ajuns la 17,3 milioane RGU pentru serviciile mobile, cu 19% mai mult decât în trimestrul al doilea din 2025.

România rămâne cea mai mare piață a grupului după numărul total de servicii. La sfârșitul trimestrului al doilea, Digi avea aici 20,5 milioane RGU, în creștere cu 9% față de perioada similară din 2025.

Cea mai puternică evoluție a venit din telefonia mobilă. Numărul de RGU pe acest segment a ajuns la 8,4 milioane, cu 20% mai mult față de anul trecut.

Internetul fix a avansat cu 4%, până la 5,2 milioane RGU. Serviciile de televiziune cu plată, prin cablu și satelit, au înregistrat o creștere de 2%, până la 6,1 milioane RGU.

Datele includ și serviciile de telefonie fixă, care duc portofoliul total din România la cele 20,5 milioane RGU raportate de companie.

Expansiunea din Spania a continuat într-un ritm ridicat. Numărul total al utilizatorilor serviciilor fixe, de internet și telefonie mobilă a ajuns la 11,9 milioane RGU, cu 23% peste nivelul din trimestrul al doilea al anului trecut.

Telefonia mobilă a crescut cu 19%, până la 7,8 milioane RGU. Un avans și mai puternic a fost înregistrat de internetul fix, unde numărul utilizatorilor a urcat cu 28%, până la 2,9 milioane.

Digi își extinde în același timp prezența pe celelalte piețe europene. În Portugalia, compania a ajuns la 960.000 RGU, cu 22% mai mult decât în perioada similară din 2025. Dintre acestea, 545.000 sunt aferente serviciilor de telefonie mobilă, iar 186.000 serviciilor de internet fix.

În Italia, unde Digi este prezent pe segmentul de telefonie mobilă, numărul utilizatorilor a crescut cu 4,5%, până la 535.000 RGU.

Grupul a făcut în 2026 și primii pași comerciali pe piața britanică. În trimestrul al doilea, Digi a lansat serviciile de internet prin fibră optică în Marea Britanie, a continuat extinderea rețelei și a început să atragă primii clienți.