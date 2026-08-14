Nuclearelectrica și-a majorat profitul net cu 36,6% în S1 2026, deși producția de energie a scăzut

Nuclearelectrica a încheiat primele șase luni din 2026 cu un profit net individual de aproape 1,184 miliarde de lei, în creștere cu 36,6% față de aceeași perioadă din 2025. Rezultatul a fost obținut în condițiile în care producția de energie electrică livrată în Sistemul Energetic Național a scăzut cu aproape 12%.

Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) a publicat vineri, 14 august, rezultatele economico-financiare pentru primul semestru al anului 2026. Compania, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, a raportat un profit net individual de 1,183 miliarde de lei.

Față de profitul net de 866,667 milioane de lei raportat pentru primele șase luni din 2025, rezultatul reprezintă o creștere de 36,6%. EBITDA, indicator care reflectă profitul operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare, a urcat cu 33,7%, până la 1,563 miliarde de lei. Profitul operațional EBIT a crescut și mai puternic, cu 40,2%, ajungând la 1,143 miliarde de lei.

La nivel consolidat, Grupul SNN a raportat un profit net de 1,079 miliarde de lei, cu 30,6% peste nivelul de 826,9 milioane de lei din perioada similară a anului trecut. EBITDA consolidată a crescut cu 31,1%, până la 1,544 miliarde de lei.

Creșterea profitabilității a venit în principal din două direcții. Veniturile din vânzarea energiei electrice au crescut cu 2,7%, respectiv cu aproximativ 71,3 milioane de lei, iar compania nu a mai avut de achitat contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (CFTE).

În primul semestru din 2025, această contribuție reprezentase o cheltuială de aproape 504,9 milioane de lei. În primele șase luni din 2026, valoarea a fost zero, după ce OUG nr. 6/2025 nu a mai fost prelungită după 30 iunie 2025.

Veniturile din exploatare au crescut cu 2%, până la 2,798 miliarde de lei. Evoluția a fost susținută de majorarea cu 12,7% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândute, chiar dacă volumul total de energie vândut a fost mai mic cu 11,7%.

În același timp, compania s-a confruntat cu cheltuieli mai mari. Costurile de exploatare, fără depreciere, amortizare și CFTE, au crescut cu 15,3%. Nuclearelectrica explică evoluția în principal prin creșterea cu aproximativ 61% a costurilor pentru achiziția de energie electrică, majorarea cu aproximativ 20% a cheltuielilor pentru reparații și mentenanță și avansul cu 18% al altor cheltuieli de exploatare.

Cele două unități operaționale ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă au produs brut 4,529 milioane MWh în primul semestru. Cantitatea efectiv produsă și livrată în Sistemul Energetic Național a fost însă de 4,154 milioane MWh, față de 4,706 milioane MWh în perioada similară din 2025. Scăderea a fost de 11,74%.

Declinul a fost mai pronunțat în trimestrul al doilea, când producția livrată în sistem a coborât cu 23,4%, de la aproape 1,986 milioane MWh la aproximativ 1,520 milioane MWh. Programul de producție pentru întregul semestru a fost realizat în proporție de 93,4%.

Rezultatele au fost influențate și de opririle reactoarelor. Oprirea planificată a Unității 1 a început pe 10 mai și a durat 1.237 de ore. Unitatea 2 a avut, la rândul său, o oprire neplanificată începând cu 4 mai, cu o durată de 624 de ore.

În primul semestru, Nuclearelectrica a vândut în total aproximativ 4,614 milioane MWh de energie, la un preț mediu de 587,49 lei/MWh. Veniturile rezultate din aceste vânzări au depășit 2,71 miliarde de lei.

Cantitatea vândută a fost cu 8,9% mai mică decât în primul semestru din 2025, însă veniturile obținute pe piața energiei au fost cu 2,66% mai mari. Prețul mediu ponderat de vânzare, fără piața de echilibrare, a ajuns la 585,48 lei/MWh, față de 519,57 lei/MWh în aceeași perioadă din 2025.

Contractele bilaterale au reprezentat 85,55% din volumul total al energiei vândute, iar prețul mediu pe aceste contracte a crescut cu 12,6%, până la 581,02 lei/MWh. Pe piața spot, Nuclearelectrica a vândut 14,09% din volumul total, la un preț mediu de 612,55 lei/MWh.

Nuclearelectrica are pentru acest an un program de investiții în valoare totală de aproximativ 3,421 miliarde de lei. Circa 88% din sumă este reprezentată de investiții aflate deja în curs, iar investițiile noi, modernizările și dotările reprezintă împreună aproximativ 11% din program.

Până la 30 iunie, compania realizase investiții de aproximativ 1,36 miliarde de lei, ceea ce corespunde unui grad de realizare de 39,76% din programul stabilit pentru întregul an.

Printre sursele de finanțare se află și un credit de până la 145 de milioane de euro contractat de la Banca Europeană de Investiții pentru instalația de detritiere de la Cernavodă, precum și un credit de 540 de milioane de euro de la un sindicat bancar condus de J.P. Morgan pentru finanțarea proiectului de retehnologizare a Unității 1.