Salariul mediu net a urcat la 5.734 de lei în iunie 2026. INS arată care sunt domeniile cu cele mai mari și cele mai mici câștiguri

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că în luna iunie 2026 câștigul salarial mediu brut pe economie a fost de 9.564 de lei, iar câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.734 de lei. Comparativ cu luna mai 2026, salariul mediu brut a crescut cu 81 de lei, respectiv cu 0,9%, iar salariul mediu net a avansat cu 50 de lei, tot cu 0,9%.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a ajuns la 13.474 de lei, urmate de activitățile de editare, cu 11.999 de lei. La polul opus s-au situat alte activități de servicii, cu 2.897 de lei, și pescuitul și acvacultura, cu 2.912 lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de luna iunie a anului trecut, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. În ceea ce privește puterea de cumpărare, indicele câștigului salarial real a fost de 93,7% în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025 și de 100,8% față de luna mai 2026. Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 238,9%, cu 1,9 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în mai 2026. INS precizează că, pe parcursul anului, câștigurile salariale fluctuează în principal ca urmare a acordării premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile decembrie și martie/aprilie, iar aceste variații tind să se estompeze la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de modificările salariului mediu net, cât și de rata inflației.

Comparativ cu luna mai 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic salariul mediu net a crescut datorită acordării de prime ocazionale, precum prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. Creșterile au fost susținute și de realizări de producție sau încasări mai mari, în funcție de contracte și proiecte, precum și de reduceri de personal în unele activități economice, în special acolo unde salariații disponibilizați aveau câștiguri sub media sectorului.

Cele mai importante majorări ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în telecomunicații, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, activități de editare, precum și în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, unde avansurile au fost cuprinse între 9,0% și 14,0%.

Creșteri între 5,5% și 7,5% au fost consemnate în tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, precum și în fabricarea produselor textile.

Alte majorări, între 4,0% și 5,5%, au fost înregistrate în fabricarea echipamentelor electrice, colectarea și epurarea apelor uzate, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cercetare-dezvoltare, publicitate, activități de studiere a pieței și relații publice, alte activități extractive, fabricarea substanțelor și produselor chimice și fabricarea produselor din tutun.

În același timp, în unele domenii salariile au scăzut față de luna precedentă, pe fondul faptului că în lunile anterioare fuseseră acordate prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, precum și ca urmare a unor nerealizări de producție sau a unor încasări mai mici. Cele mai mari diminuări, între 11,5% și 13,0%, au fost înregistrate în extracția minereurilor metalifere și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Scăderi între 5,0% și 7,0% au fost raportate în depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, precum și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Alte diminuări, între 2,0% și 4,5%, au fost consemnate în activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, precum și în activități și servicii de decontaminare.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna mai, câștigul salarial mediu net a scăzut în învățământ cu 1,9% și în sănătate și asistență socială cu 0,3%, în timp ce în administrația publică a crescut ușor, cu 0,8%.

INS precizează că, începând cu anul 2026, indicatorii sunt diseminați conform Clasificării Activităților din Economia Națională CAEN Rev.3, pentru toate secțiunile și diviziunile componente. Instituția mai arată că datele detaliate vor fi disponibile în baza TEMPO începând cu 13 august 2026 și în Buletinul Statistic Lunar nr. 6/2026, iar următorul comunicat privind câștigul salarial mediu lunar va fi publicat la 11 septembrie 2026.