Alertă MAE pentru românii aflați în Spania. Nivel maxim de prealertă în Valencia în ziua eclipsei solare

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană că miercuri vor fi aplicate restricții importante din cauza riscului extrem de incendii forestiere. Autoritățile au instituit nivelul maxim de prealertă pe întreg teritoriul regiunii, în condițiile în care eclipsa solară ar putea atrage un număr mare de persoane în zonele naturale.

MAE reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană că miercuri, în ziua eclipsei solare, este instituit nivelul maxim de prealertă pentru riscul de incendii forestiere.

Decizia autorităților spaniole vine în contextul unui risc extrem de incendii și al estimărilor potrivit cărora numeroase persoane s-ar putea aduna spontan în diferite zone pentru a urmări eclipsa.

Din acest motiv, accesul în mai multe spații naturale va fi restricționat, iar o serie de activități vor fi interzise pe parcursul zilei.

Una dintre principalele măsuri este interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis. Totodată, aprinderea focului va fi interzisă în zonele forestiere, precum și pe o rază de 500 de metri în jurul acestora.

Restricțiile vizează și o serie de parcuri naturale din Comunitatea Valenciană. Potrivit informațiilor transmise de MAE, vor fi închise Tinenca de Benifassa, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espada, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola și Carrascal de la Font Roja.

Măsura se aplică și monumentului natural Cami dels Pelegrins de les Useres.

Restricțiile sunt obligatorii și afectează accesul la numeroase zone turistice în perioada eclipsei.

Autoritățile au impus restricții și în privința campării. Miercuri nu va fi permisă camparea în El Molinillo din Titaguas, Jorgola din Domeno, Fuente Munoz din Benageber, Fuente de Don Guillen din Puebla de San Miguel, El Remedio din Utiel, Porta Coeli din Serra și El Planas din Vistabella.

În zonele de agrement și în celelalte spații de campare situate pe terenuri forestiere vor fi interzise activitățile sportive și recreative desfășurate în afara spațiilor special amenajate.

Autoritățile încearcă astfel să reducă deplasările și aglomerările în zonele cu vegetație într-o zi în care numărul vizitatorilor ar putea crește considerabil.

Pentru observarea eclipsei în condiții de siguranță, recomandarea este ca oamenii să aleagă cu prioritate zonele urbane. Acolo unde sunt disponibile puncte oficiale de observare, acestea ar trebui folosite în locul deplasărilor către zone naturale sau forestiere.

Accesul către punctele special amenajate trebuie realizat exclusiv pe căile stabilite de autorități. Vizitatorii trebuie să respecte atât traseele de acces, cât și căile de ieșire.

MAE le recomandă românilor să evite deplasările în zonele restricționate, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale comunicate în Spania.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Valencia la numerele +34 964.216.171, +34 964.216.172, +34 964.203.331, +34 964.203.234, +34 962.985.644, +34 962.985.278 și +34 961.237.364.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Pentru situațiile dificile sau urgente, românii au la dispoziție și numărul de urgență al Consulatului General al României la Valencia, +34 677 842 467.

MAE recomandă și consultarea informațiilor publicate de Consulatul General al României la Valencia și de Ministerul Afacerilor Externe. Cetățenii care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, prin care sunt disponibile informații și recomandări de călătorie.