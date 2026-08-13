Presiune uriașă pe primării pentru proiectele PNRR. 4.500 de investiții trebuie recepționate până la finalul lunii

Autoritățile locale au la dispoziție ultimele două săptămâni din august pentru a încheia procedurile aferente miilor de investiții finanțate prin PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut joi, 13 august, mobilizarea prefecților și a instituțiilor responsabile de recepția lucrărilor din întreaga țară. Aproximativ 4.500 de proiecte nu sunt încă recepționate, iar depășirea termenului poate duce la diminuarea fondurilor europene acordate României.

Proiectele finanțate prin PNRR trebuie finalizate și recepționate într-un ritm accelerat până la sfârșitul lunii august, autoritățile fiind chemate să închidă toate procedurile pentru investițiile deja realizate. Ilie Bolojan a organizat joi dimineață o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu care au atribuții în procesul de recepție.

În total, la nivel național sunt derulate peste 15.000 de proiecte. O parte importantă a investițiilor este gestionată prin Ministerul Educației și vizează dotarea unităților de învățământ, în timp ce alte proiecte sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale.

Premierul interimar a enumerat printre investițiile aflate în această etapă lucrări în școli și dispensare, proiecte pentru anveloparea blocurilor și alte intervenții realizate la nivel local.

„Am avut în această dimineaţă, împreună cu miniştrii de resort, o teleconferinţă cu prefecţii şi reprezentanţii serviciilor guvernamentale din ţară responsabili de recepţia proiectelor de investiţii. În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR şi să ne asigurăm că acestea sunt recepţionate la timp. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată ţara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educaţiei, în vederea dotării şcolilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării şi prin intermediul primăriilor. Sunt investiţii în şcoli, dispensare, anveloparea blocurilor şi alte investiţii locale”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Presiunea cea mai mare este asupra celor aproximativ 4.500 de proiecte pentru care procedura de recepție nu a fost încă încheiată. Finalizarea fizică a lucrărilor nu este suficientă pentru ca investițiile să fie considerate închise în cadrul mecanismului de finanțare.

Potrivit explicațiilor transmise de premierul interimar, recepția presupune finalizarea lucrărilor, înscrierea acestora în cartea funciară și încărcarea documentelor finale în platforma electronică pusă la dispoziția autorităților locale. Documentația trebuie să confirme încheierea investiției și a finanțării.

Pentru proiectele recepționate până la sfârșitul lunii august, finanțarea din PNRR va fi asigurată. Autoritățile trebuie astfel să finalizeze într-un interval scurt atât eventualele lucrări rămase, cât și procedurile administrative necesare.

Nerespectarea termenului nu înseamnă doar întârzierea unor investiții locale, ci poate produce efecte directe asupra sumelor europene pe care România urmează să le primească. Ilie Bolojan a avertizat că proiectele care nu vor fi finalizate la timp pot genera penalizări suportate de România prin reducerea fondurilor europene.

Premierul interimar le-a solicitat prefecților și reprezentanților instituțiilor din teritoriu să accelereze procedurile pentru toate investițiile care pot fi recepționate până la finalul lunii august.

„Recepţionarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât şi notarea în cartea funciară şi încărcarea în platforma electronică pusă la dispoziţia autorităţilor locale, a documentelor finale care atestă încheierea finanţării. Lucrările recepţionate până la finalul lunii august vor avea finanţarea asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Le-am cerut prefecţilor şi reprezentanţilor celorlalte instituţii din teritoriu să se mobilizeze, astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepţionate în termen”, a punctat Bolojan.

Fondurile europene, alături de resursele alocate de la bugetul de stat, au reprezentat în ultimii ani una dintre principalele surse de finanțare pentru proiectele majore de infrastructură și pentru investițiile realizate de autoritățile locale.

În mesajul transmis joi, Ilie Bolojan a indicat între proiectele finanțate în această perioadă construcția de autostrăzi, electrificarea liniilor de cale ferată și realizarea unor spitale. Finanțările au fost utilizate și pentru proiecte cu impact direct la nivel local, precum anveloparea blocurilor și amenajarea spațiilor verzi.