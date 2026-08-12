Fonduri europene de până la 300.000 de euro pentru afaceri. Cine poate profita de noul termen

Întreprinderile sociale din cinci județe pot solicita fonduri europene de până la 300.000 de euro pentru investiții și crearea de locuri de muncă. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a prelungit cu două luni perioada de depunere a proiectelor. Noul termen este 7 octombrie 2026, ora 14:00, iar cererile se transmit prin sistemul MySMIS2021. Bugetul disponibil pentru această linie de finanțare depășește 24,6 milioane de euro.

Fondurile europene destinate întreprinderilor sociale pot fi solicitate până la 7 octombrie 2026, ora 14:00, după ce MIPE a decis să prelungească perioada de înscriere cu două luni. Proiectele sunt depuse prin MySMIS2021 în cadrul apelului „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a întreprinderilor sociale și crearea de locuri de muncă” – Sprijin direct.

Sesiunea de înscriere a fost deschisă la 6 februarie 2026. Prin Ordinul de ministru nr. 1248/2026, autoritatea de resort a acordat potențialilor beneficiari încă două luni pentru pregătirea și transmiterea cererilor de finanțare.

Ajutoarele nerambursabile sunt destinate întreprinderilor sociale din cinci județe: Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Solicitantul trebuie să aibă statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție și sediul principal ori secundar într-unul dintre județele acoperite de apelurile de proiecte. Statutul respectiv trebuie păstrat pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.

O altă condiție privește momentul înființării și continuitatea activității. Întreprinderea trebuie să fi fost constituită cel târziu la data deschiderii apelului și să nu fi avut activitatea suspendată temporar în anul în care este depusă cererea de finanțare sau în anul fiscal anterior deschiderii apelului.

Verificarea se realizează în raport cu informațiile furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituția care administrează legal Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să își asume crearea a minimum unui loc de muncă nou. Grila de evaluare acordă punctaj suplimentar proiectelor care prevăd mai multe angajări decât pragul obligatoriu.

Dacă unul dintre locurile de muncă nou-create devine vacant, beneficiarul trebuie să ocupe postul în cel mult 30 de zile calendaristice și să respecte condițiile de angajare asumate prin proiect.

Linia de finanțare pentru întreprinderile sociale existente are un buget total de 24.642.314 euro. Resursele provin de la Uniunea Europeană, prin Fondul pentru o tranziție justă 2021-2027, instrument inclus în Politica de coeziune a UE.

Sumele sunt distribuite între cele cinci județe eligibile astfel: Gorj – 3.326.573 euro, Dolj – 3.111.538 euro, Galați – 5.642.262 euro, Prahova – 6.968.358 euro și Mureș – 5.593.583 euro.

Valoarea ajutorului nerambursabil acordat unei întreprinderi unice pornește de la 50.000 de euro și poate ajunge la maximum 300.000 de euro. Echivalentul în lei va fi stabilit la cursul de schimb Inforeuro valabil la data semnării contractului de finanțare.

Beneficiarii trebuie să contribuie și cu resurse proprii. Cofinanțarea obligatorie este de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului și trebuie asigurată în bani.

Programul permite utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea activităților desfășurate de întreprinderile sociale, iar Ghidul solicitantului stabilește mai multe categorii de cheltuieli și activități eligibile.

Pot fi finanțate lucrări pentru construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor existente de producție ori de prestare a serviciilor. Sunt incluse și utilitățile generale aferente investiției, precum alimentarea cu apă, canalizarea, gazele naturale, agentul termic, energia electrică și instalațiile pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Finanțarea poate acoperi achiziția de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier și echipamente informatice care au natura mijloacelor fixe. Mijloacele de transport sunt exceptate de la această categorie.

Sunt eligibile și instalațiile sau echipamentele destinate implementării măsurilor care contribuie substanțial la obiectivele de mediu. Pentru această componentă trebuie alocat minimum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Întreprinderile sociale pot solicita finanțare și pentru active necorporale necesare activității vizate prin proiect. În această categorie intră brevetele, licențele, mărcile comerciale, programele informatice și alte drepturi sau active similare.

Programele informatice trebuie să aibă o legătură directă cu obiectul investiției. Totodată, valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale incluse în proiect.

Sunt eligibile și activitățile de organizare a unor evenimente legate de producție, comercializare și internaționalizare, precum și cursurile de formare profesională. Acestea pot viza calificarea, recalificarea, formarea continuă, perfecționarea, specializarea și dezvoltarea competențelor de management sau tehnologice pentru angajații aferenți noilor locuri de muncă.

O atenție specială este acordată dobândirii competențelor verzi și pregătirii profesionale în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel.

Cheltuielile eligibile pot include servicii de consultanță pentru pregătirea cererii de finanțare și a anexelor înainte de semnarea contractului. Pot fi finanțate și serviciile de consultanță pentru managementul proiectului, inclusiv administrarea contractului de execuție, procedurile de achiziție, monitorizarea, raportarea și pregătirea cererilor de rambursare.

Programul permite finanțarea activităților de proiectare necesare elaborării documentațiilor pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente investiției. Documentația tehnico-economică trebuie să fi fost întocmită cu cel mult doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare.

Pe lista activităților eligibile se află și asistența tehnică acordată de proiectant în perioada implementării, precum și serviciile unui diriginte de șantier autorizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Întreprinderile pot include în proiect activități de cercetare, dezvoltare și inovare pentru realizarea prototipurilor și introducerea pe piață a unor produse noi sau inovatoare. Sunt eligibile, de asemenea, activitățile de certificare sau recertificare a produselor, serviciilor și proceselor, efectuate de organisme de certificare acreditate.

Finanțarea acoperă și activitățile obligatorii de informare și publicitate ale proiectului, care trebuie realizate în conformitate cu cerințele privind vizibilitatea proiectelor finanțate din fonduri europene.