Georgina Rodríguez nu trăiește doar din banii lui Ronaldo. De unde vine averea ei

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit pe 11 august, marcând un nou capitol în relația uneia dintre cele mai urmărite familii din lume. Deși atenția publică a fost concentrată în mare parte asupra celebrului fotbalist, Georgina Rodríguez și-a construit, în ultimii ani, propriul parcurs profesional și financiar.

Rodríguez și-a transformat notorietatea într-un brand personal care include moda, televiziunea, rețelele sociale și afacerile. Evoluția sa a început însă cu mult înainte ca viața alături de Ronaldo să devină cunoscută la nivel mondial.

Înainte să îl întâlnească pe Ronaldo, în 2016, Georgina Rodríguez a lucrat ca asistentă de vânzări într-un magazin Gucci din Madrid. Experiența din industria modei i-a oferit contact direct cu unul dintre cele mai cunoscute branduri de lux și avea să fie urmată de o schimbare importantă în cariera sa.

„Ascensiunea ei nu s-a produs peste noapte”, așa cum notează rapoartele. Atenția internațională obținută ulterior i-a oferit însă acces la oportunități profesionale care au depășit statutul de parteneră a unei vedete sportive.

Rodríguez a făcut trecerea către modelling și a început să colaboreze cu nume importante din industria modei. A lucrat cu branduri de lux precum Gucci, Prada și Chanel și a apărut în publicații internaționale de modă.

Printre revistele în care a fost prezentată se numără Vogue, Harper’s Bazaar și Elle. Aceste apariții au contribuit la consolidarea imaginii sale ca personalitate din lumea modei, independent de relația cu Cristiano Ronaldo.

Prezența lui Rodríguez în mediul online a devenit un alt element important al activității sale profesionale. Cu zeci de milioane de urmăritori pe Instagram, ea are acces la o audiență globală pe care o poate transforma în oportunități comerciale.

Campaniile cu branduri, postările sponsorizate și colaborările cu companii din zona modei și a produselor de înfrumusețare se numără printre sursele sale de venit. Vizibilitatea obținută pe rețelele sociale i-a permis să își dezvolte în continuare imaginea publică.

Modelul este specific economiei creatorilor de conținut, unde numărul de urmăritori și gradul de expunere pot deveni elemente importante pentru parteneriate comerciale. Rodríguez a folosit această audiență pentru a-și extinde activitatea dincolo de modelling.

În același timp, aparițiile sale publice și colaborările cu branduri au contribuit la menținerea unei prezențe constante în industria de lifestyle și fashion.

Un alt pas important în dezvoltarea brandului personal al Georginei Rodríguez a fost apariția serialului reality „I Am Georgina” pe Netflix. Producția urmărește aspecte din viața sa personală și profesională și prezintă publicului rolurile sale de mamă, parteneră și antreprenoare.

Serialul i-a oferit o expunere suplimentară la nivel internațional și a transformat-o într-o personalitate media cu vizibilitate proprie. Pentru Rodríguez, televiziunea și streamingul au devenit astfel o extensie a activității sale din social media și modă.

Popularitatea producției a contribuit la consolidarea brandului său personal într-un moment în care audiența sa online era deja foarte mare. Activitatea media s-a adăugat astfel celorlalte surse de venit dezvoltate în anii anteriori.

Activitatea Georginei Rodríguez nu s-a limitat la modelling, contracte publicitare și apariții media. Ea s-a orientat și către antreprenoriat, dezvoltând proiecte care urmăresc diversificarea veniturilor.

Rodríguez a co-fondat o clinică specializată în restaurarea părului, afacere care a cunoscut o creștere constantă în ultimii ani. Extinderea către acest domeniu reprezintă una dintre direcțiile sale antreprenoriale.

Un alt domeniu în care s-a implicat este cel imobiliar. Rodríguez a lansat o afacere orientată către proprietăți de lux, adăugând o nouă componentă portofoliului său profesional.

Prin aceste proiecte, sursele sale de venit au ajuns să includă atât activități asociate imaginii publice, cât și afaceri și investiții. Diversificarea reprezintă o caracteristică întâlnită tot mai des în activitatea vedetelor internaționale care își construiesc surse de venit dincolo de contractele de promovare.

Începând cu 2025, averea netă a Georginei Rodríguez este estimată pe scară largă la aproximativ 10 milioane de dolari, deși unele rapoarte indică o valoare ceva mai mare. Estimările diferă în funcție de sursele și activele luate în calcul.

Veniturile sale sunt asociate mai multor activități: campanii de modelling și modă, contracte și parteneriate cu branduri, colaborări pe rețelele sociale, apariții în producții Netflix și alte proiecte media, precum și investiții și afaceri.

Averea estimată a lui Rodríguez este mult mai mică decât cea atribuită lui Cristiano Ronaldo, a cărui avere este evaluată la nivel de miliarde de dolari. Totuși, sursele prezentate pentru Rodríguez provin din activități profesionale și comerciale dezvoltate în mai multe domenii, de la modă și social media până la televiziune, antreprenoriat și proprietăți.