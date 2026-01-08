Cadrele didactice din învățământul de stat ar urma să primească prima de carieră didactică aferentă anului 2025, în valoare de 1.500 de lei, la începutul anului 2026.

Anunțul a fost făcut în luna noiembrie 2025 de fostul ministru al Educației, Daniel David, care a explicat că plata este programată pentru luna ianuarie 2026, după o perioadă îndelungată de întârzieri și blocaje administrative.

Întârzierea acordării primei vine pe fondul unor dificultăți birocratice apărute în relația cu Comisia Europeană, care nu își dăduse inițial acordul pentru decontarea acestei măsuri din fonduri europene.

Sprijinul financiar fusese promis profesorilor încă din timpul grevei generale din Educație din anul 2023, însă lipsa avizului de la Bruxelles a făcut imposibilă plata la termenul prevăzut inițial.

Situația a fost deblocată abia în toamna anului 2025, când autoritățile europene au acceptat includerea cheltuielii în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027, în anumite condiții.

Ministerul Educației a confirmat atunci că prima de carieră didactică poate fi finanțată prin acest program, ceea ce a permis reluarea procedurilor pentru plată.

Acordarea primei este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 58/2023, aprobată ulterior prin Legea nr. 191/2025.

Conform acestui cadru legal, în perioada 2023–2027, personalul din sistemul de învățământ beneficiază anual de o primă de 1.500 de lei pentru cadrele didactice și didactice auxiliare, respectiv de 500 de lei pentru personalul administrativ.

Inițial, legislația prevedea ca plata să fie făcută în luna octombrie a fiecărui an. Totuși, în 2025, Guvernul a condiționat acordarea banilor de obținerea aprobării Comisiei Europene, prin OUG nr. 156/2024, cunoscută drept „ordonanța trenuleț”.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a confirmat în vara anului trecut că acest acord nu fusese încă obținut, ceea ce a blocat plata până în toamnă.

Conform regulilor în vigoare, prima de carieră didactică poate fi utilizată exclusiv pentru dezvoltarea profesională, inclusiv pentru achiziția de echipamente IT, cărți, materiale educaționale sau cursuri de formare.

Suma este virată pe un card preplătit, emis de furnizori selectați de MIPE, iar utilizarea fondurilor este permisă până în luna octombrie a anului următor. Rămâne neclar dacă acest termen va fi modificat, având în vedere că banii vor ajunge pe carduri abia în ianuarie 2026.

În privința primei de carieră profesională și a celei aferente anului 2026, autoritățile nu au oferit până acum informații clare.