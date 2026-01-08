Alocațiile și sprijinul pentru creșterea copilului vor fi virate în luna ianuarie 2026 cu o zi mai târziu decât termenul obișnuit, potrivit informațiilor transmise de autorități. În mod concret, beneficiarii vor primi banii vineri, 9 ianuarie, și nu joi, 8 ianuarie, așa cum se întâmpla în majoritatea lunilor anterioare.

Această modificare de calendar a fost confirmată în contextul începutului de an, marcat de mai multe zile libere legale. Pentru numeroase familii, alocațiile reprezintă o sursă constantă de venit, motiv pentru care orice decalaj, chiar și de o singură zi, este atent urmărit.

Există și un detaliu important legat de momentul efectiv al virării banilor. De regulă, sumele aferente alocațiilor și altor beneficii sociale ajung în conturile bancare după ora 12:00, în ziua stabilită pentru plată, ceea ce înseamnă că beneficiarii trebuie să țină cont și de acest interval orar.

În acest context, autoritățile recomandă părinților și tutorilor legali să își verifice conturile bancare în cursul zilei de vineri, 9 ianuarie, fără a lua în calcul primele ore ale dimineții ca moment sigur al încasării sumelor.

În mod obișnuit, alocațiile de stat pentru copii erau virate în data de 8 a fiecărei luni. Pentru luna ianuarie 2026, acest termen ar fi însemnat joi, 8 ianuarie, zi în care, în condiții normale, plățile ar fi trebuit să fie deja procesate.

Totuși, începutul anului 2026 a inclus mai multe zile nelucrătoare legale, care au influențat activitatea instituțiilor publice implicate în procesarea plăților. Zilele de 1 și 2 ianuarie, precum și 6 și 7 ianuarie, au fost declarate libere, ceea ce a dus la un volum mai redus de zile lucrătoare disponibile pentru efectuarea operațiunilor bancare și administrative.

Ca urmare, autoritățile au decis decalarea plăților cu o zi, astfel încât alocațiile și sprijinul pentru creșterea copilului să ajungă la beneficiari în data de 9 ianuarie 2026. Măsura este una tehnică și nu afectează cuantumul sumelor acordate.

Într-o informare oficială transmisă de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, calendarul plăților pentru luna ianuarie este prezentat detaliat, după cum urmează:

„Plăți beneficii sociale în conturi bancare – ianuarie 2026: Începând cu 09.01.2026 – alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile și sprijinul pentru creșterea copilului, precum și stimulentele de inserție;

Începând cu 14.01.2026 – indemnizațiile pentru nevăzători, indemnizațiile pentru persoane cu handicap și bugetul complementar;

Începând cu 20.01.2026 – venit minim de inserție, alocațiile de plasament și indemnizațiile de hrană”.

În anul 2026, nivelul alocațiilor de stat pentru copii rămâne stabilit conform reglementărilor în vigoare, fără modificări anunțate pentru începutul anului. Sumele diferă în funcție de vârsta copilului și de existența unui handicap, iar aceste criterii sunt aplicate unitar la nivel național.

Astfel, pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, respectiv până la trei ani în cazul copiilor cu handicap, alocația lunară acordată de stat este de 719 lei. Această categorie beneficiază de cea mai mare sumă, având în vedere nevoile crescute asociate primilor ani de viață.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani, alocația lunară este de 292 de lei. De aceeași sumă beneficiază și tinerii care au depășit vârsta de 18 ani, dar care urmează cursuri liceale sau profesionale, în condițiile prevăzute de lege.

În cazul copiilor cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani, statul acordă o alocație lunară în cuantum de 719 lei. Aceste sume sunt virate automat în conturile beneficiarilor sau ale reprezentanților legali, în funcție de opțiunea exprimată la momentul depunerii dosarului.