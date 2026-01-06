În perioada analizată, au beneficiat de alocație un total de 3.548.772 de copii. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în București (363.313) și în județele Iași (201.021), Suceava (136.643), Cluj (124.311), Constanța (123.117), Bacău (119.921) și Timiș (117.915).

Cei mai puțini beneficiari s-au înregistrat în județele Tulcea (31.755), Caraș-Severin (36.662), Covasna (36.749) și Mehedinți (36.766). În ceea ce privește valoarea medie a alocației, cele mai mari sume au fost plătite în județele Caraș-Severin (343,33 lei), Botoșani (342,15 lei) și Sălaj (340,09 lei), potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Alocația are caracter universal și se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani. De asemenea, beneficiază de acest sprijin și tinerii care au împlinit 18 ani, dar urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea studiilor.

Această distribuție reflectă atât numărul mare de beneficiari în județele mari și dens populate, cât și diferențele regionale în ceea ce privește valoarea medie a alocațiilor plătite.

Amintim că alocația de stat pentru copii va rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, chiar dacă legislația prevede indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, conform informațiilor publicate de Edupedu.

Majorarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin Ordonanța de Urgență 156/2024, cunoscută sub numele de „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, iar indexarea pentru 2026 a fost anulată prin articolul XXV din Legea 141/2025, denumită „Legea Bolojan”.

Ca urmare, alocațiile vor rămâne la nivelul din decembrie 2025, adică la același cuantum ca în decembrie 2024, ignorând ajustările necesare pentru compensarea inflației. În mod normal, Legea nr. 61/1993, care reglementează alocația de stat pentru copii, prevede la articolul 3 alin. 2 că cuantumul alocației se indexează automat anual cu rata medie a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

În practică, această prevedere legală a fost suspendată de două ori consecutiv, pentru anii 2025 și 2026, prin decizii politice adoptate în 2024 și 2025. Astfel, inflația înregistrată în 2023 și 2024 nu a fost luată în calcul pentru ajustarea alocațiilor, menținând cuantumul acestora la același nivel pentru al doilea an consecutiv.