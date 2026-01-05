Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat o serie de decizii economice care includ creșteri salariale și scutiri de impozite. Printre acestea se numără majorarea cu 11% a salariilor profesorilor și scutirea integrală de impozitul pe venit pentru mamele cu vârsta sub 30 de ani.

Măsurile au fost comunicate într-un interval scurt și sunt prezentate ca parte a unei strategii de sprijin pentru populație.

Potrivit informațiilor transmise de agenția de presă Hirado, secretarul de stat Bence Rétvári a explicat că această nouă majorare se adaugă unor creșteri succesive de 32,2% în 2024 și 21,2% în 2025.

De asemenea, cadrele didactice care lucrează cu elevi din medii defavorizate au beneficiat anterior de un spor de 20%. Începând din luna septembrie, a fost introdus și un spor pentru condiții speciale de muncă.

Într-o postare publică, premierul a transmis că salariul minim a fost majorat cu 11%, iar salariul minim garantat cu 7%. El a susținut că, de la începutul anului, veniturile a cel puțin 700.000 de familii au crescut. Viktor Orbán a arătat că obiectivele guvernului sunt dezvoltarea economiei, majorarea salariilor și reducerea impozitelor.

„Anul acesta am majorat salariul minim cu 11% și salariul minim garantat cu 7%. Începând cu 1 ianuarie, veniturile a cel puțin 700 de mii de familii au crescut cu siguranță. Trebuie să dezvoltăm economia, să majorăm salariile și să reducem impozitele. Nu există un mod mai rău de a începe un an!”, a scris Orban pe Facebook.

Reprezentanții guvernului au precizat că finanțarea creșterilor salariale va fi asigurată în proporție de 88% din bugetul național și 12% din fonduri europene. Anunțul vine în contextul în care relațiile dintre Budapesta și instituțiile europene sunt tensionate, iar Ungaria se confruntă cu dificultăți în accesarea fondurilor de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Autoritățile ungare au anunțat că, din ianuarie 2026, toate mamele cu vârsta sub 30 de ani vor fi scutite integral de impozitul pe venit, fără plafon de venit. Anterior, această facilitate era limitată la nivelul salariului mediu. În plus, mamele cu vârsta sub 40 de ani care au doi copii vor beneficia, de asemenea, de scutire de impozit.

Secretarul de stat pentru politica familială, Zsófia Koncz, a precizat că mamele cu trei sau mai mulți copii erau deja exceptate de la plata impozitului pe venit. Noile măsuri extind acest sistem de facilități fiscale și către alte categorii de familii. Guvernul prezintă aceste decizii ca parte a unei politici de susținere a natalității.

Parlamentul ungar a adoptat în decembrie 2025 legea care introduce cea de-a 14-a pensie. Începând din februarie 2026, pensionarii vor primi un supliment echivalent cu 25% din cuantumul unei pensii lunare. Potrivit guvernului, valoarea acestei prestații va crește treptat până la 100% din pensie, până în anul 2030.

Noile beneficii se vor aplica tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii. Sunt incluși pensionarii pentru limită de vârstă, pensionarii de urmaș și foștii membri ai cooperativelor agricole. Măsura extinde sistemul de plăți suplimentare deja existent în Ungaria.

Potrivit statisticilor europene, Ungaria ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în funcție de Produsul Intern Brut și Consumul Individual Real pe cap de locuitor. Scorul Ungariei este de 72, sub cel al Bulgariei și semnificativ mai mic decât cel al României. Aceste date sunt invocate în contextul evaluării sustenabilității măsurilor anunțate.

Agenția de rating Moody’s a retrogradat Budapesta în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor. Decizia este pusă pe seama problemelor bugetare și a ratei zero de absorbție a fondurilor europene pentru dezvoltare. Retrogradarea afectează percepția investitorilor asupra economiei ungare.

În acest context, presa europeană notează că Viktor Orbán, aflat la putere de 15 ani, se confruntă cu un risc real de a pierde alegerile parlamentare. Sunt menționate creșterea nemulțumirii publice și intensificarea opoziției în mediul online. Măsurile economice recente sunt prezentate ca fiind adoptate într-un moment politic sensibil pentru guvernul de la Budapesta.