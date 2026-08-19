Prețuri carburanți miercuri, 19 august. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți miercuri, 19 august. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină și motorină în România în ziua de miercuri, 19 august 2026. Cea mai ieftină benzină disponibilă miercuri, 19 august, costa 9,47 lei pe litru. Prețul era înregistrat la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

În cazul motorinei, cel mai mic preț era de 10,02 lei pe litru. Acesta putea fi găsit la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, situată pe Șoseaua de Centură, potrivit datelor publicate de Peco Online.

Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri disponibile pentru benzină, motorină și GPL în principalele orașe din România. Clasamentul este realizat pentru primele cinci orașe după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț la benzină era de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,14 lei pe litru. Pentru GPL, prețul minim era de 4,57 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț minim de 9,49 lei pe litru, motorina costa 10,09 lei pe litru, iar GPL-ul putea fi cumpărat cu 4,59 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină era de 9,48 lei pe litru. Motorina costa minimum 10,10 lei pe litru, iar GPL-ul avea un preț minim de 4,64 lei pe litru.

În Iași, benzina era disponibilă la un preț minim de 9,51 lei pe litru, motorina costa 10,14 lei pe litru, iar GPL-ul avea un preț minim de 4,64 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț la benzină era de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina costa minimum 10,14 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț era de 4,62 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,51 10,14 4,57 Cluj-Napoca 9,49 10,09 4,59 Timișoara 9,48 10,10 4,64 Iași 9,51 10,14 4,64 Constanța 9,51 10,14 4,62

Astfel, dintre cele cinci mari orașe analizate, cel mai mic preț la benzină era înregistrat în Timișoara, la 9,48 lei pe litru, în timp ce Cluj-Napoca avea cel mai mic preț la motorină, de 10,09 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif dintre aceste orașe era în București, unde prețul pornea de la 4,57 lei pe litru.

Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona geografică și momentul actualizării acestora. Prin urmare, șoferilor le este recomandat să verifice tariful afișat la stație înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.