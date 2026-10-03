Din noiembrie, cumpărăturile sub 200 de euro intră sub reguli noi. Ce trebuie să știe milioane de oameni

O schimbare legislativă îi va afecta pe consumatorii din Germania începând din noiembrie 2026. Noile prevederi urmăresc să ofere o protecție mai mare persoanelor care folosesc credite de valoare redusă, cumpărături în rate sau servicii de tipul „Cumperi acum, plătești mai târziu”.

Mai exact, unele modalități de plată folosite la cumpărăturile obișnuite vor fi supuse unor cerințe suplimentare, inclusiv în ceea ce privește evaluarea capacității de plată.

De la 20 noiembrie 2026, legislația germană va extinde protecția consumatorilor pentru mai multe tipuri de produse financiare. Printre acestea se află creditele cu valori mai mici de 200 de euro, creditele fără dobândă și anumite forme de plată în rate.

Până acum, unele credite de valoare redusă beneficiau de excepții de la anumite reguli aplicate creditelor de consum. În aceeași situație se puteau afla și anumite forme de plată amânată, prin care cumpărătorul primea produsul și achita ulterior suma datorată, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Noile prevederi vizează inclusiv serviciile de tip „Buy Now, Pay Later”, cunoscute în România drept „Cumperi acum, plătești mai târziu”. Aceste servicii sunt întâlnite mai ales la cumpărăturile online și permit achitarea unei comenzi la o dată ulterioară sau prin mai multe plăți.

Totuși, pragul de 200 de euro nu înseamnă că fiecare cumpărătură sub această valoare va conduce automat la o verificare individuală a clientului. De asemenea, plata amânată nu va fi eliminată. Aplicarea noilor cerințe va depinde de natura contractului și de condițiile în care comerciantul sau creditorul oferă posibilitatea de a amâna plata.

Există și situații exceptate de la anumite prevederi. Printre acestea se pot afla unele termene scurte de plată, fără costuri suplimentare, oferite direct de comerciant. Prin urmare, nu toate formele de plată ulterioară vor fi tratate în același mod după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Una dintre modificările importante privește evaluarea bonității. Pentru contractele de finanțare care intră sub incidența noilor prevederi, creditorul va trebui să verifice dacă persoana care solicită plata în rate sau amânarea acesteia își poate permite obligațiile financiare asumate.

Evaluarea capacității de plată are ca obiectiv limitarea situațiilor în care un consumator ajunge să acumuleze datorii pe care nu le poate achita din veniturile disponibile. Pentru persoanele care utilizează frecvent servicii de plată în rate sau de amânare a plății, obligațiile financiare existente pot deveni relevante în această analiză.

Numărul ratelor și al facturilor neachitate poate influența evaluarea bonității, în funcție de informațiile disponibile creditorului și de sistemele utilizate pentru analiză. Verificarea nu înseamnă însă că fiecare achiziție de valoare mică va fi înregistrată automat într-un registru de credit.

De asemenea, o plată amânată nu va conduce în mod automat la diminuarea scorului de credit al clientului. Efectele concrete depind de situația financiară a persoanei, de tipul contractului și de modul în care creditorul aplică procedurile de evaluare.

Noile prevederi aduc modificări și în privința informațiilor pe care consumatorii trebuie să le primească înainte de semnarea unui contract. Scopul este ca persoanele care aleg o formă de finanțare să poată vedea mai clar condițiile și obligațiile pe care și le asumă.

Consumatorii trebuie să primească informații clare despre condițiile finanțării, costuri, rate, durata contractului și consecințele întârzierii plăților. Astfel, înainte de confirmarea unei comenzi, utilizatorul ar trebui să poată înțelege mai ușor ce presupune alegerea unei modalități de plată amânată.

Aceste obligații de informare sunt relevante în special pentru serviciile integrate în procesul de cumpărare online. O opțiune de plată prezentată direct la finalizarea comenzii poate reprezenta, în anumite situații, o formă de finanțare care intră sub regulile aplicabile creditelor. În anumite contracte de credit există și un drept de retragere de 14 zile, potrivit normelor aplicabile tipului respectiv de finanțare. Acest termen nu reprezintă însă un drept universal valabil pentru orice cumpărătură realizată pe internet și pentru orice modalitate de plată.

În cazul fiecărui contract, drepturile consumatorului depind de încadrarea juridică a tranzacției și de condițiile stabilite de legislația aplicabilă. Prin extinderea regulilor de protecție către mai multe forme de finanțare de valoare redusă, schimbarea va modifica modul în care anumite servicii de plată sunt oferite și evaluate în Germania.