Zece kilograme mai puțin, fără o dietă strictă: Ce presupune „principiul rachetei”

Nu există o dietă universală care să ofere aceleași rezultate tuturor persoanelor. Pentru scăderea în greutate și, mai ales, pentru menținerea rezultatelor pe termen lung, strategia alimentară trebuie adaptată stilului de viață, obiceiurilor și preferințelor fiecărei persoane.

Toamna este prezentată drept un moment potrivit pentru începerea unui astfel de proces. Persoanele care își propun să slăbească zece kilograme pot transforma obiectivul într-un proiect pe termen mai lung, bazat pe analiză personală, schimbări progresive și planificare.

Metoda descrisă pornește de la ideea că slăbirea nu ar trebui să fie tratată ca un proces care se încheie imediat după atingerea unei anumite valori pe cântar. Planul propune cinci faze, de la analiza propriilor obiceiuri și până la menținerea unei greutăți stabile.

Potrivit acestei abordări, o persoană care începe procesul în octombrie 2026 ar putea ajunge până în primăvara următoare la o greutate cu zece până la doisprezece kilograme mai mică. Pentru acest obiectiv este considerată necesară o perioadă de pregătire, în care sunt analizate atât comportamentul alimentar, cât și obiceiurile zilnice.

Prima etapă este dedicată auto-reflecției și analizei stilului de viață, în octombrie 2026. Sunt urmărite întrebări despre modul în care trăiește persoana, starea sa de sănătate, motivele pentru care are o anumită greutate și tiparele de comportament care au contribuit la situația actuală.

Tot în această etapă trebuie stabilit obiectivul urmărit și motivul pentru care persoana dorește să ajungă la o anumită greutate. A doua fază presupune analizarea comportamentului alimentar pe o perioadă de 14 zile.

În acest interval sunt consemnate alimentele și băuturile consumate, momentele în care sunt consumate, motivele și stările asociate alimentației, precum și cantitatea de energie consumată zilnic. Analiza este folosită ulterior pentru identificarea obiceiurilor care pot fi modificate.

A treia fază, desfășurată în octombrie și noiembrie 2026, presupune o schimbare a modului de gândire și a obiectivelor personale. Persoana trebuie să stabilească unde dorește să ajungă, cum arată „noua versiune” a sa și ce strategie i se potrivește pentru atingerea obiectivului, potrivit focus.de.

A patra fază se întinde din noiembrie 2026 până în aprilie 2027 și presupune modificarea alimentației și a stilului de viață. Ideea centrală este construirea unui plan personalizat, care să poată fi urmat pe termen lung și care să includă alimente apreciate de persoana respectivă.

Planul indică un bilanț energetic negativ moderat, de aproximativ 500 de calorii mai puține pe zi decât în perioada anterioară. Obiectivul estimat este o scădere de aproximativ două kilograme pe lună, timp de cinci luni.

A cincea fază începe în aprilie 2027, după atingerea obiectivului propus. Dacă cele zece kilograme pierdute sunt considerate suficiente, procesul de slăbire se oprește, iar accentul se mută pe menținerea greutății.

Persoana continuă stilul de viață și schimbările alimentare care au dus la scăderea ponderală, dar cu un obiectiv diferit: păstrarea noii greutăți pe termen lung. Alimentația rămâne moderată, iar planul urmărește să poată fi menținut fără senzația unei restricții permanente.

Metoda folosește termenul „rachetă” pentru a descrie mai multe principii asociate procesului de slăbire. Acestea sunt reducerea aportului energetic, testarea strategiei, ajustarea alimentației, mâncatul cu plăcere, mișcarea și relaxarea.

Primul principiu este reducerea cantității de energie consumate zilnic. Exemplul oferit presupune o diminuare de aproximativ 500 de kilocalorii sau eliminarea unei cantități importante de alimente cu densitate energetică ridicată, precum dulciurile, cârnații ori alcoolul.

Al doilea principiu este testarea strategiei alese. Schimbarea alimentară trebuie să fie compatibilă cu stilul de viață și preferințele persoanei. Dacă planul nu poate fi urmat pe termen lung, acesta trebuie modificat.

Al treilea principiu presupune ajustarea alimentației astfel încât aceasta să furnizeze în continuare o cantitate moderat mai mică de energie, dar să rămână gustoasă și potrivită pentru persoana care o urmează. Procesul continuă până la găsirea unei variante care poate fi menținută.

Următorul principiu este legat de alimentație și pune accent pe plăcerea de a mânca. Persoanele care renunță la numeroase alimente sunt încurajate să acorde mai multă atenție plăcerii asociate meselor pe care le aleg.

Mișcarea este reprezentată prin termenul „dans”, folosit ca sinonim pentru activitatea fizică de zi cu zi care îi face plăcere persoanei. Nu este indicată o singură formă de exercițiu, ci alegerea unei activități care poate fi integrată în rutina obișnuită.

Relaxarea reprezintă ultimul element al principiului. Procesul de slăbire poate fi solicitant atât fizic, cât și psihic, motiv pentru care sunt recomandate pauze și perioade dedicate odihnei și reconectării cu propria persoană.

Metafora rachetei descrie și evoluția procesului. Începutul este asociat cu un efort mai mare, deoarece presupune analiză, pregătire și schimbări. Odată stabilită direcția, procesul continuă prin eliminarea treptată a „balastului”, până la atingerea obiectivului stabilit.

Ca exemplu, este prezentată situația unei femei cu un consum energetic mediu de aproximativ 2.000 de kilocalorii pe zi. Valoarea poate varia în funcție de nivelul de activitate fizică și de alți factori.

În exemplul respectiv, aportul este redus la aproximativ 1.500 de kilocalorii. Aceste valori sunt prezentate drept estimări generale și nu ca necesar individual valabil pentru toate femeile.

Metoda precizează că nu există dovezi solide care să permită stabilirea unei valori identice pentru toate persoanele. De aceea, principiul recomandat este testarea și ajustarea strategiei în funcție de rezultatele și particularitățile individuale.

Pentru o femeie, analiza celor 14 zile de monitorizare poate fi folosită pentru identificarea alimentelor și băuturilor care pot fi eliminate astfel încât aportul energetic să scadă. Dacă aportul mediu este, de exemplu, de 2.200 de kilocalorii, reducerea poate fi realizată prin eliminarea unor alimente care însumează aproximativ 700 de kilocalorii.

O altă variantă presupune renunțarea la calcularea caloriilor și eliminarea unor categorii de alimente pentru o perioadă. Exemplele menționate sunt renunțarea la carne, alcool sau dulciuri. În limita energetică stabilită, recomandarea este alegerea unor alimente variate, proaspete și de calitate, dar și a unor produse care sunt apreciate și tolerate bine de persoana respectivă. Alegerea alimentelor este considerată un element important pentru menținerea planului pe termen lung.

Numărul meselor, dimensiunea porțiilor și momentul consumului nu sunt stabilite printr-o regulă unică. Aceste elemente pot fi adaptate stilului de viață individual, astfel încât planul alimentar să poată fi urmat în mod constant. Pentru bărbați, necesarul energetic este, în general, ceva mai ridicat decât în cazul femeilor. Este menționată o valoare de 2.300 până la 3.000 de kilocalorii pentru un stil de viață foarte activ, însă și aceste cifre sunt prezentate ca repere generale, nu ca valori individuale obligatorii.

O altă posibilitate este renunțarea temporară la anumite grupe de alimente, fără calcularea aportului caloric. Exemplele oferite sunt perioade fără carne, fără alcool sau fără dulciuri, abordare comparată cu inițiative precum Veganuary și Dry January. Planul prezentat pune astfel accent pe identificarea unei strategii alimentare care poate fi adaptată persoanei și menținută pe termen lung, de la perioada inițială de analiză până la etapa de menținere a greutății.