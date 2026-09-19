Prințesa Catherine și-a schimbat dieta după tratamentul pentru cancer. Ce mănâncă acum?

După tratamentul împotriva cancerului, Prințesa Catherine și-ar fi schimbat modul de alimentație. Totuși, ea nu a renunțat la micile plăceri. Ce mănâncă la micul dejun și care este desertul la care nu renunță?

Prințesa Catherine ar fi adoptat o alimentație mai atentă după tratamentul împotriva cancerului, concentrându-se pe alimente nutritive și mese echilibrate. Soția prințului William nu ar fi renunțat însă la micile plăceri culinare.

După chimioterapia preventivă urmată în 2024, Catherine ar fi acordat o atenție și mai mare alimentației și stilului de viață. Potrivit unor persoane apropiate familiei regale, citate de RadarOnline, prințesa are acum o rutină alimentară strictă, dar aceasta nu ar fi bazată pe diete restrictive.

Sursa citată susține că prințesa de Wales este „incredibil de disciplinată” în ceea ce privește sănătatea sa, dar consideră că alimentația trebuie să includă și anumite plăceri.

„Catherine este incredibil de disciplinată când vine vorba despre sănătatea ei acum. A devenit și mai atentă la ceea ce mănâncă după tot ce a trecut, dar crede și că viața trebuie să includă câteva plăceri”, a afirmat o sursă.

Potrivit acesteia, Catherine nu ar fi interesată de diete-minune, ci de găsirea unui echilibru alimentar pe care să îl poată menține pe termen lung.

Prințesa continuă să gătească pentru soțul ei, prințul William, și pentru cei trei copii ai lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis. Meniul zilnic al lui Catherine ar fi bogat în fructe, legume și ingrediente considerate nutritive, fără ca prințesa să renunțe definitiv la mâncărurile sale preferate.

Micul dejun al prințesei de Wales ar fi alcătuit în principal din alimente bogate în nutrienți. Catherine este cunoscută pentru preferința pentru smoothie-uri care pot conține kale, spirulină, matcha, spanac, salată romaine, coriandru și afine. Ovăzul este, de asemenea, considerat unul dintre alimentele pe care prințesa le include frecvent în rutina de dimineață, potrivit Yahoo.com.

La prânz, Catherine ar opta adesea pentru preparate vegetariene, deși nu este vegetariană.

Cina servită familiei la Adelaide Cottage ar include preparate precum pui la cuptor, curry pregătit în casă și paste.

Fructele și legumele proaspete ar ocupa un loc important și între mesele principale. Prințesa a vorbit în trecut despre preferința sa pentru măsline și papaya, în timpul unor întâlniri cu copii desfășurate în cadrul angajamentelor regale.

Acestea se adaugă fructelor și legumelor pe care Catherine le-ar consuma pe parcursul zilei, ca parte a unei alimentații descrise de sursele citate drept atent controlată.

În ciuda alimentației stricte, Catherine nu pare dispusă să renunțe la desertul său favorit: sticky toffee pudding. Sticky toffee pudding este un desert britanic preparat dintr-un blat moale de curmale, servit cu sos de caramel.

Popcornul se află, de asemenea, printre micile plăceri ale prințesei, pe care aceasta l-ar consuma cu ocazii speciale, inclusiv cu unt.