Starea de sănătate a lui Kate Middleton, Prințesa de Wales, continuă să ridice semne de întrebare, la șase luni după ce a anunțat că se află în remisie în urma tratamentului pentru cancer.

Surse apropiate Familiei Regale britanice susțin că soția Prințului William a slăbit îngrijorător, ajungând, potrivit estimărilor, să cântărească sub 40 de kilograme.

În martie 2024, Kate Middleton a anunțat că urmează un tratament împotriva unei forme de cancer, fără a oferi prea multe detalii despre diagnostic. Ea a lipsit aproape tot anul din viața publică, iar la începutul lui 2025 a comunicat că a terminat chimioterapia și se află în remisie. Cu toate acestea, apropiații ar fi îngrijorați de aspectul său fizic și de posibile dificultăți în procesul de recuperare.

În iulie, Prințesa de Wales a revenit la îndatoririle regale, participând la turneul de tenis de la Wimbledon alături de Prințul William și de doi dintre copiii lor, Charlotte și George. Fiul cel mic, Louis, a rămas acasă.

Prezența sa publică ar fi atras atenția prin pierderea evidentă în greutate, fapt ce a stârnit îngrijorare atât în rândul fanilor, cât și al celor apropiați.

Potrivit unor surse citate de Radaronline.com, apropiații ar fi afirmat că Prințesa este extrem de slabă, lucru ce ar putea indica fie dificultăți în recuperarea post-tratament, fie o eventuală recidivă a bolii.

Aceștia ar fi spus că trece printr-o perioadă foarte dificilă, că și-ar fi pierdut pofta de mâncare și că pierderea masei musculare și a greutății ar fi vizibile.

Sursele au subliniat că, deși Kate ar încerca să fie prezentă și să își îndeplinească îndatoririle regale, semnele de oboseală și efectele chimioterapiei ar fi evidente.

„Kate este dureros de slabă și lumea este îngrijorată că acesta ar putea fi un semn că are dificultăți în procesul de recuperare după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai grav, că ar fi suferit o recidivă. A trecut prin atât de multe și își dorește cu adevărat să fie prezentă și să-și îndeplinească îndatoririle regale, dar este evident că nu este bine. Se vorbește că are o perioadă extrem de dificilă, nu are poftă de mâncare și pierde în greutate din această cauză. Este slabă, fără masă musculară. Kate avea mereu o siluetă atletică, dar acum e departe de asta. A fost o luptă istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară. A lăsat urme adânci asupra ei”, ar fi declarat un apropiat al cuplului regal pentru site-ul citat.

Dr. Gabe Mirkin, medic cu experiență în oncologie, dar care nu a făcut parte din echipa medicală a Prințesei, a declarat că aspectul său fizic ar putea indica un răspuns slab la tratamentul oncologic.

El a estimat că Kate cântărește aproximativ 40 de kilograme și a explicat că o astfel de pierdere severă în greutate, apărută la 19 luni după o intervenție abdominală și tratamente intense, ar putea fi cauzată de efectele chimioterapiei, lipsa apetitului sau, în cazuri mai grave, de un eșec al tratamentului.

Medicul a avertizat că pierderea masivă de grăsime, mușchi și masă osoasă poate afecta capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva cancerului.