Inelele de logodnă ale celebrităților valorează cât o avere. Când megastaruri precum Colin Jost, Jay-Z și Ben Affleck s-au logodit cu alesele inimii lor, au făcut-o dăruind unele dintre cele mai mari, mai scumpe și mai strălucitoare inele cu diamante.

De la diamantul unic în formă de pară al lui Scarlett Johansson, în valoare de 400.000 de dolari, până la inelul cu smarald purtat de Beyoncé, în valoare de 5 milioane de dolari, iată care sunt cele mai mari inele de logodnă ale celebrităților de azi și de ieri.

CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a cerut-o în căsătorie pe actuala sa soție, Lauren Sánchez, cu un inel cu diamant tăiat în pernă, estimat la aproximativ 30 de carate. Într-un interviu din 2023 acordat Vogue, Sánchez a dezvăluit că bijuteria este un diamant roz, scrie People.

Bijutiera și experta Briony Raymond a declarat pentru PEOPLE că prețul inelului de logodnă al lui Sánchez ar putea varia de la „3 milioane de dolari la peste 5 milioane de dolari”.

După opt ani de relație, Cristiano Ronaldo și partenera sa, Georgina Rodriguez, s-au logodit – iar ea și-a etalat diamantul oval masiv într-o postare pe Instagram.

„Da, așa este. În viața asta și în toate viețile mele”, a scris ea într-un mesaj.

Estimările plasează piatra centrală la 37 de carate, iar internetul a analizat dacă există un inel de logodnă mai mare.

Lady Gaga a primit un inel de logodnă unic de la logodnicul ei, omul de afaceri Michael Polansky.

Inelul personalizat, realizat manual de Sofia Jewelry, prezintă un diamant oval, gigantic, montat pe o verighetă pavé de diamante din aur alb și roz de 18 karate cu diamante naturale roz ombré. Se estimează că ar fi costat între 500.000 și 2 milioane de dolari, potrivit Page Six.

Dacă vrei să ceri în căsătorie un designer de bijuterii, trebuie să-i oferi inelul perfect! Zac Brown a făcut exact asta pentru Kendra Scott.

După ce și-a anunțat logodna în exclusivitate pentru PEOPLE, fericitul cuplu a distribuit fotografii de la cererea în căsătorie, la apusul soarelui, iar Scott a oferit un prim-plan al diamantului roz gigantic de pe inelul primit.

Bethenny Frankel le-a oferit fanilor o imagine a inelului ei gigantic, la doi ani după ce iubitul ei, Paul Bernon, a cerut-o în căsătorie. Între timp, cei doi s-au despărțit.

Carter Reum a cerut-o în căsătorie pe Paris Hilton cu o bijuterie personalizată orbitoare, despre care se spune că valorează 1 milion de dolari.

Moștenitoarea imperiului Hilton a dezvăluit că diamantul a fost „inspirat de Grand Palais din Paris” și că actualul soț a proiectat inelul cu ajutorul bijutierului Jean Dousset, stră-strănepotul renumitului bijutier francez Louis Cartier.

„Se numește Paris”, a dezvăluit Hilton în timpul unei vizite la emisiunea On Air cu Ryan Seacrest. „Sunt atât de obsedată de el… are vreo 15 diamante în jur, iar în interior are un «P» cu un safir.”

Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt împreună de ani buni, iar totul în relația lor este discret – cu excepția diamantului roz uriaș pe care ea îl poartă.

Cântărețul i-a dăruit iubitei sale un diamant roz de 11 carate, în formă de pară, de dimensiuni mari, însoțit de mai multe diamante tăiate pe lateral. Leviks Jewelers a evaluat sclipitorul inel la aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Nu se poate vorbi despre bijuterii strălucitoare fără să o aminti pe regina neîncoronată a diamantelor, marea actriță Elizabeth Taylor.

Deși avea o colecție de bijuterii mai mult decât impresionantă, acest inel cu diamant de 33,19 carate, dăruit de soțul ei, Richard Burton, este una dintre cele mai uimitoare piese din arsenalul său de bijuterii.

Când rapperul Gucci Mane i-a făcut un upgrade inelului de logodnă soției sale, Keyshia Ka’oir, în 2019, nu a precupețit nicio cheltuială.

Muzicianul a dat 1 milion de dolari pentru bijuteria de 60 de carate a iubitei sale.

Logodită de șase ori, Jennifer Lopez nu este străină de inelele de logodnă gigantice – inclusiv un inel cu diamant roz de 6 carate, creat de Ben Affleck în timpul primei lor logodne (pe care cei doi au anulat-o).

Atunci când și-au reluat relația și au decis să meargă din nou la altar, Affleck a reușit să-și pună pe deget o piatră și mai rară, un diamant verde enorm, despre care Lopez a vorbit cu entuziasm, spunând că este „culoarea mea norocoasă”.

Din păcate, norocul nu a ținut prea mult, iar cuplul a intentat divorț în august 2024.

Uimitorul inel de logodnă cu smarald de 18 carate primit de la soțul ei, Jay-Z, a fost creat de Lorraine Schwartz și se spune că valorează 5 milioane de dolari.

Colin Jost este un bun comediant, dar inelul pe care l-a ales pentru Scarlett Johansson (pe care l-a prezentat în premieră în timpul Comic-Con din 2019) nu este deloc unul amuzant.

Modelul de 400.000 de dolari constă dintr-un diamant maro, în formă de pară, montat deasupra unei benzi negre curbate, despre care se spune că are un design Taffin de Givenchy și are 11 carate.

Kim Kardashian și Kanye West s-au despărțit, dar cât timp au fost împreună, West a fost atât de hotărâți să o includă pe Kardashian în hall of fame pentru inelele de logodnă, încât au depășit oferta sa inițială de 15 carate cu una de 20 de carate, câțiva ani mai târziu.

„Dormeam și m-a trezit în mijlocul nopții și mi-a spus: «Iubito, iubito, ți-am luat ceva de la Adidas»”, a spus ea în timpul unei vizite la Radio Andy. „Mi-a pus o cutie pe pernă, o cutie de la Lorraine Schwartz, și mi-a spus: «Nu, deschide ochii»… m-am trezit și mi-am zis: «Ce este asta?»”

Era un inel cu diamant tăiat smarald de 20 de carate de la Lorraine Schwartz, cu cuvântul „adidas” gravat în interior, pe care West l-a cumpărat după ce a semnat o afacere importantă cu Adidas. Din păcate, a fost furat când vedeta a fost jefuită la Paris.

Inelul de logodnă al lui Kate Middleton nu are doar o strălucire aparte, ci este și o piesă din istoria Familiei Regale.

Safirul oval de 12 carate, dăruit lui Kate de Prințul William, a aparținut mamei sale, Prințesa Diana. Piatra de safir este înconjurată de 14 diamante solitaire și este montată pe o verighetă din aur alb.