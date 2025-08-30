Top 10 cele mai scumpe ceasuri din lume. Lista de mai jos evidențiază ceasuri precum Graff Hallucination și Patek Philippe Grandmaster Chime, explicând de ce se numără printre cele mai valoroase creații realizate vreodată.

Ceasurile au fost întotdeauna mai mult decât niște simple dispozitive care indică ora. Ceasurile sunt considerate mici opere de artă. De secole, există mulți ceasornicari care au împins limitele imaginației și au creat ceasuri care, pe lângă ingineria precisă, sunt adevărate bijuterii.

Unele sunt decorate cu diamante rare, în timp ce altele sunt recunoscute pentru mecanismele lor complexe și valoarea istorică, conform Jagranjosh.com.

Prețurile lor exorbitante sunt justificate de raritatea lor, calitatea materialelor utilizate, priceperea necesară pentru a le construi și poveștile pe care le poartă.

În concluzie, aceste ceasuri sunt capodopere în care designul, istoria și măiestria se combină, făcându-le unele dintre cele mai râvnite obiecte din lume.

Iată o privire mai atentă celor mai scumpe ceasuri din lume, care îmbină designul uluitor, importanța istorică și geniul ingineresc.

Un ceas de mână extraordinar care strălucește cu peste 110 carate de diamante rare, viu colorate, montate pe o brățară de platină. E mai degrabă o bijuterie decât un ceas și este recunoscut drept cea mai scumpă creație marca Graff.

O declarație de ingeniozitate și eleganță: acest ceas prezintă diamante albe de 152,96 carate și are în centru un diamant detașabil în formă de pară D-Flawless de 38 de carate, care poate fi purtat ca un inel.

O capodoperă unică de la Patek Philippe, cu 20 de complicații, cadrane duble și o carcasă din oțel inoxidabil. Este o premieră pentru un ceas atât de complex. Ceasul a fost licitat la un preț record.

O creație extraordinară, comandată în secolul al XVIII-lea. A rămas neterminată , timp de decenii după moartea Mariei Antoinette și este renumită pentru complexitatea și proveniența romantică.

Un amestec de strălucire tehnică și lux regal. Acest ceas cu manșetă, o adevărată bijuterie, încorporează mecanismul ultracompact Calibre 101 de la JLC – mic, dar extrem de elegant.

Un design opulent cu 874 de diamante – inclusiv pietre prețioase în formă de inimă și o față ascunsă dezvăluită printr-un simplu act de fantezie. Un adevărat spectacol.

Acesta este unul dintre cele mai legendare ceasuri de buzunar. A fost realizat la comandă pentru bancherul Henry Graves Jr. și rămâne una dintre cele mai complexe și semnificative piese din punct de vedere istoric.

Iconicul ceas Daytona a aparținut actorului Paul Newman, fiind gravat de soția sa. Este un ceas care combină moștenirea curselor, glamourul hollywoodian și o valoare emoțională inestimabilă.

O piesă luxoasă cu diamante tăiate și o construcție impecabilă din aur alb de 18K. Este și un ceas, și o bijuterie de înaltă calitate.

Un cronograf rar cu calendar perpetuu, produs în serie, din oțel inoxidabil – doar patru exemplare fabricate vreodată. O piesă de referință pentru colecționari și o piatră de hotar istorică pentru Patek Philippe.