Costul ridicat al multor lucruri de pe această listă poate fi argumentat de calitatea, statutul sau unicitatea lor, dar există și lucruri a căror achiziție pare de domeniul SF.

Pentru unele, nici măcar câștigul la loterie nu este de ajuns, scrie Wionews.

O fullerină este o moleculă care conține 60 de atomi de carbon aranjați într-o structură închisă, care seamănă cu o minge de fotbal cu panouri pentagonale și hexagonale.

În esență, atomii de carbon formează o structură asemănătoare unei cuști, despre care Designer Carbon Materials s-a gândit că ar putea prinde un atom de azot în interior. Costă 140 de milioane de dolari pe gram, conform Unilad. Este materialul revoluționar care are aplicații în sisteme GPS avansate și ceasuri atomice.

Conacul luxos de 13.000 de metri pătrați din Beverly Hills este deținut de Jeff Bezos. L-a cumpărat pentru 165 de milioane de dolari, potrivit New York Post. Pe lângă vederea panoramică, proprietatea are o estetică modernă și un teren frumos amenajat.

Tabloul realizat de celebrul pictor Paul Cézanne a fost vândut familiei regale din Qatar pentru suma de 250 de milioane de dolari în 2011, după cum a raportat Vanity Fair.

Pictura atribuită lui Leonardo da Vinci, care îl înfățișează pe Iisus Hristos, a fost vândută pentru 450,3 milioane de dolari în 2017 la casa de licitații Christie’s, conform Architectural Digest.

Vânzătorul era oligarhul rus Dmitri Rybolovlev, care îl cumpărase de la Yves Bouvier.

Acest conac de pe Riviera Franceză, cunoscut sub numele de „Vila Leopolda”, este cea mai scumpă reședință privată, cu un cost estimat la 750 de milioane de dolari, potrivit Forbes. A fost construit pentru regele Leopold al II-lea al Belgiei în 1902 și este echipat cu douăsprezece piscine și un heliport.

Aeronava securizată a președintelui SUA, cunoscută sub numele de Air Force One, este evaluată la peste 4 miliarde de dolari datorită caracteristicilor sale de securitate de înaltă tehnologie, cum ar fi capabilitățile de realimentare în aer și un compartiment medical, potrivit Business Insider.

Avionul este întreținut și operat de Presidential Airlift Group, care face parte din Biroul militar al Casei Albe.

Cea mai scumpă casă din lume, evaluată la aproximativ 4,6 miliarde de dolari, este deținută de Mukesh Ambani, conform Forbes. Acest palat vertical cu 27 de etaje, situat în Mumbai, India, oferă facilități de lux, cum ar fi mai multe heliporturi și un home theater cu o capacitate de cincizeci de locuri.

Este proiectat de Stuart Hughes și este considerat unul dintre cele mai scumpe iahturi din lume, cu un preț total de 4,8 miliarde de dolari, potrivit Architectural Digest. Alături de elemente unice, cum ar fi fragmente de meteorit și decor de os T-Rex, History Supreme Yacht este placat cu aur.

Al doilea cel mai scump lucru din lume este Telescopul Spațial Hubble, care a fost proiectat și fabricat cu un cost total de 16 miliarde USD. A fost lansat în 1990, deținând recordul de cel mai scump telescop construit vreodată și ne-a transformat înțelegerea universului după mai multe descoperiri astronomice privind expansiunea cosmică și vârsta.

Cel mai scump lucru din lume este Stația Spațială Internațională, care a fost proiectată între 1984 și 1993 în colaborare între NASA (SUA), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japonia), ESA (Europa) și CSA (Canada), cu un cost total de 150 de miliarde USD. Este cel mai mare obiect creat de om din spațiu și este activ din anul 2000.