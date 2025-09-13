Pe rețelele de socializare, au curs mesajele în care oamenii deplâng dispariția sa. Polly Holliday era ultima actriță supraviețuitoare a distribuției serialului ”Alice”.

Ea a interprerat rolul chelneriței cu părul roșcat, ireverențioasă, care mesteca gumă continuu, adăugnd culoare și farmec serialului difuzat în anii 70, scrie Deadline.

Născută Polly Dean Holliday în Jasper, Alabama, la 2 iulie 1937, Holliday a studiat artele teatrale la Colegiul din Alabama și la Universitatea de Stat din Florida, înainte de a-și începe cariera de actriță profesionistă la Asolo Theatre Company din Sarasota, Florida.

După ce s-a mutat la New York, a obținut un rol la Teatrul Public din Broadway în 1972.

La scurt timp după aceea, Holliday a apărut pe Broadway în spectacolul ”All Over Town”, regizat de Dustin Hoffman. Cei doi s-au reunit în filmul din 1976 ”All The President’s Men”, în același an în care a fost distribuită în ”Alice” in rolul Florence Jean „Flo” Castleberry.

Holliday a rămas in distribuția serialului până în 1980, când a plecat să joace în spin-off-ul intitulat ”Flo”. Locul ei în serial a fost preluat de Diane Ladd.

Doi ani mai târziu, Holliday s-a alăturat distribuției serialului ”Soldatul Benjamin”.

De asemenea, este cunoscută pentru rolurile din ”Home Improvement” regizat de Tim Allen și în seerialul ”The Client”. Ultimul ei rol a fost într-un episod din serialul ”Homicide: Life on the Street din 1996”.

Pe lângă ”All The President’s Men”, în care a jucat rolul unei secretare protectoare care pune bețe-n roate încercărilor lui Dustin Hoffman de a-și întreba șeful despre scandalul ”Watergate”, Holliday a apărut și în filmele W.W. și Dixie Dancekings (1975), Gremlins (1984), Mrs. Doubtfire (1993), The Parent Trap (1998) și The Heartbreak Kid (2007).

Holliday a apărut și în filmul ”Arsenic și dantelă de veche” (1986) și a fost nominalizată pentru rolul din remake-ul filmului ”Pisica pe acoperișul fierbinte” în 1990.