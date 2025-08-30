Ingrid Bergman a fost una dintre cele mai remarcabile actrițe de film din toate timpurile, cunoscută pentru naturalețea, sensibilitatea și eleganța sa pe marele ecran. Aceasta s-a născut pe 29 august 1915, la Stockholm, Suedia, și și-a început cariera în cinematografia suedeză, înainte de a atrage atenția Hollywood-ului.

Faima internațională i-a venit prin roluri memorabile în filme clasice precum „Casablanca” (1942), alături de Humphrey Bogart, „Gaslight” (1944) și „Anastasia” (1956), iar de-a lungul carierei a câștigat trei Premii Oscar. Bergman a colaborat și cu mari regizori europeni, inclusiv Roberto Rossellini, cu care a realizat mai multe filme importante.

Actrița a continuat să joace până aproape de sfârșitul vieții, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confrunta. Ultimul său rol major a fost în miniseria TV „A Woman Called Golda” (1982). Ingrid Bergman a încetat din viață pe 29 august 1982, chiar în ziua în care împlinea 67 de ani.

Tot pe 29 august, anul 1958, s-a născut Michael Jackson, supranumit „Regele muzicii pop”. El a fost unul dintre cei mai influenți și cunoscuți artiști ai secolului XX. Născut în Gary, Indiana, SUA, și-a început cariera alături de frații săi în trupa The Jackson 5, unde talentul său remarcabil s-a evidențiat încă din copilărie.

În anii ’80, Jackson a devenit un fenomen global prin albume legendare precum Thriller (1982), cel mai bine vândut album din toate timpurile, Bad și Dangerous. Stilul său distinctiv combina pop, soul, rock și R&B, iar videoclipurile inovatoare pentru piese precum Billie Jean, Beat It sau Thriller au revoluționat industria muzicală. De-a lungul carierei a câștigat numeroase premii, inclusiv 14 Grammy.

Pe lângă vocea și compozițiile sale, Michael Jackson a rămas celebru pentru dansul său inconfundabil, în special pentru mișcarea „moonwalk”. Viața sa personală a fost adesea marcată de controverse și probleme de sănătate. Jackson a murit pe 25 iunie 2009, însă muzica sa continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume.

De asemenea, pe data de 28 august 1945, a murit Constantin Tănase, un actor emblematic ce a lăsat o amprentă profundă asupra teatrului românesc.

Născut pe 5 iulie 1880 în Vaslui, a fost dintotdeauna animat de o pasiune profundă pentru teatru, ceea ce l-a determinat să înființeze o trupă de amatori. Primele reprezentații ale acesteia aveau loc în beciul casei sale, apoi în hambar, unde jucau fragmente din piese precum Meșterul Manole, Căpitanul Valter Mărăcineanu sau Constantin Brâncoveanu.

Ajuns la Brăila, Tănase a legat o prietenie cu învățătorul și scriitorul Ion Adam, care i-a oferit, la vârsta de 18 ani, postul său de învățător în satul Cursești, Rahova, întrucât urma să plece la studii în Belgia. Deși s-a descurcat bine în noul său rol, Tănase a intrat în conflict cu directorul școlii și cu o parte dintre profesori.

În 1919, actorul a fondat la București celebra trupă de teatru Cărăbuș, alături de care a pus bazele unei tradiții autentice a teatrului de cabaret și revistă, ce a dăinuit timp de două decenii. Această moștenire artistică continuă și astăzi prin activitatea Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, care funcționează în clădirea fostului Cărăbuș, pe Calea Victoriei nr. 33–35, în centrul Capitalei. Mai multe puteți citi aici.