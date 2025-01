Francisco San Martin a fost găsit mort în locuința sa

Doliu în lumea filmului. Actorul Francisco San Martin a fost găsit mort în locuința sa din California. Potrivit autorităților din Los Angeles, care au deschis o anchetă, cauza morții a fost sinuciderea prin spânzurare.

Născut în Mallorca pe 27 august 1985, actorul a ajuns să joace în serialul ”Days of our Lives” (Zile din viața noastră) în 2010 și 2011, în rolul lui Dario Hernandez, timp de 59 episoade, scrie Deadline.

A jucat în spectacole de teatru pentru copii apoi a ales lumea modellingului

San Martin s-a născut în Spania, dar s-a mutat în Montana când era copil. A început să joace în spectacole de teatru pentru copii, pe când era la școală, după care a ales lumea modellingului.

De asemenea, în 2013, a fost distribuit în fimul ”Behind the Candelabra”, regizat de Steven Soderbergh.

În 2017, a revenit în televiziune și a jucat în serialul CBS ”The Bold and the Beautiful” (cunoscut în România drept Dragoste și putere) timp de 16 episoade. În același an, San Martin l-a jucat pe managerul Fabian Regalo del Cielo în serialul TV ”Jane the Virgin”.

Odihnește-te în pace, prietene. Te iubesc mult, foarte mult

Actrița Camila Banus, care a jucat alături de el în serialul ”Days of our Lives” i-a adus un omagiu emoționant pe Instagram.

„Pepe, ce pot să mai spun acum, în aceste momente? Te iubesc și odihnește-te în pace, prietene. Te iubesc mult, foarte mult. Mi-aș fi dorit să-ți fi spus mai multe când eram împreună”, a scris Banus.

Și fanii au postat mesaje în care deplâng dispariția sa.

”Sunt devstat să aud de moartea lui Francisco San Martin. Avea doar 39 de ani! Rolurile sale din televiziune nu vor fi uitate niciodată”, a scris un admirator al actorului.

Actorul James Downer și-a amintit de prietenul său într-o postare pe rețelele de socializare duminică, scriind:

„Nu pot să cred că nu mai este…. RIP bunul meu prietem. Inima mea este tristă că am pierdut un alt membru al familiei noastre…”.

Într-o declarație pentru PEOPLE, acesta a spus: