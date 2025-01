A murit Christopher Benjamin

Actorul legendar din Doctor Who, Christopher Benjamin, a murit la doar câteva săptămâni după ce a împlinit 90 de ani.

Actorul „îndrăgit” era cunoscut și pentru interpretarea sa remarcabilă în Poldark. Familia sa a vorbit despre durerea profundă și „marea tristețe” provocată de pierderea lui Christopher, pe care l-au descris drept „iubit” de toată lumea.

Ei și-au amintit cu drag de cariera sa „extinsă”, care s-a întins pe parcursul impresionant a șaptezeci de ani și a cuprins teatru, radio, televiziune și film.

Fiind unul dintre puținii actori rămași din „vechea școală”, omagiul emoționant al familiei a reflectat asupra începuturilor sale la școala Warminster.

„A participat la spectacolele școlii și a excelat în actorie, cricket și muzică, dar nu prea și în restul materiilor!”

Anunțând vestea trecerii sale în neființă, agenția de publicare Fantom Events & Publishing a postat pe rețelele de socializare:

„Suntem foarte triști să aflăm de moartea legendarului actor Christopher Benjamin. Chris a onorat multe producții cu talentul său, iar noi am fost extrem de norocoși să colaborăm cu el de mai multe ori – a fost întotdeauna o plăcere. Gândurile și condoleanțele noastre sunt alături de familia și prietenii săi.”

Fanii și-au exprimat respectul sub această postare.

„Ce trist. Era un om minunat și mereu o plăcere să-l întâlnești. Sper că s-a reunit cu vechiul său partener Trevor B. – Jago și Litefoot pentru totdeauna”, a scris cineva.

Alt fan a adăugat:

„O veste tristă. A ieșit mereu în evidență pentru mine de când l-am văzut în Dick Turpin, iar să-l întâlnesc acum câțiva ani a fost o mare bucurie.”

Un al treilea a fost de acord:

„Atât de trist. Un adevărat gentleman din cea mai bună perioadă a Doctor Who.”

Un alt admirator a rezonat:

„Atât de trist să aud asta. Am reușit în sfârșit să-l întâlnesc anul trecut, a fost o încântare.”

O carieră impresionantă

Christopher Benjamin a avut apariții memorabile în numeroase seriale britanice de crimă, precum Midsomer Murders și Rosemary and Thyme.

În anii ’60, a fost aclamat pentru rolurile sale emblematice din Danger Man, The Forsyte Saga și The Prisoner.

Cariera sa a continuat să înflorească în anii ’70, cu apariții îndrăgite în Ace of Wands, Doctor Who, Upstairs, Downstairs, Poldark și Father Brown.

În anii ’80, fanii și-au amintit cu drag de interpretarea sa a personajului Sir John Glutton din Dick Turpin.

Prima jumătate a deceniului l-a adus în producții de succes precum It Takes a Worried Man și Minder, printre multe altele.

Spre sfârșitul anilor ’80, actorul a primit roluri în The Return of Sherlock Holmes, Casanova, The Diary of Anne Frank și Spymaker: The Secret Life of Ian Fleming.

Și nu s-a oprit aici, chiar și după trei decenii în industrie.

În anii ’90, a apărut în The Tomorrow People, Pride and Prejudice și Treasure Island.

În anii 2000, a jucat în 11 producții, inclusiv un alt rol în Doctor Who.

Viața personală

Christopher Benjamin s-a născut pe 27 decembrie 1934, în Trowbridge, Wiltshire, Anglia.

El lasă în urmă soția sa, actrița Anna Fox, alături de care a locuit în Hampstead, Londra, după retragere.

Cei doi s-au căsătorit în 1960 și au împreună trei copii.

Benjamin avea doar 15 ani când a decis să urmeze o carieră în actorie și s-a înscris la cursuri de teatru amator. A efectuat doi ani de serviciu național, înainte de a fi acceptat la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

După absolvire, și-a început cariera în teatrul de repertoriu la Manchester Library Theatre.