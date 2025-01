Doliu și durere fără margini! Am mai pierdut un actor genial. A fost idolul anilor ’70

Doliu în lumea filmului. Christian Juttner, actorul american cunoscut din filme cu mare succes de casă precum „Return From Witch Mountain” și „I Wanna Hold Your Hand”, a murit, zilele trecute, la vârsta de 60 de ani. Juttner a jucat și în filmul „The Swarm”, regizat de Irwin Allen și in mai multe episoade din „The Bionic Woman” și „The Magical World of Disney”.